Từ bã cà phê đến chiếc ly xanh - Câu chuyện tái sinh của AirX Coffee

Hành trình của bã cà phê

AirX Coffee bắt đầu bằng việc thu gom bã cà phê từ các chuỗi nhà hàng lớn ở TP.HCM, nơi mỗi ngày thải ra hàng trăm kilôgam bã cà phê. Thay vì vứt bỏ, nguồn "chất thải nâu" này được phơi khô ngay tại điểm thu gom, rồi chuyển về nhà máy.

Tại đây, bã cà phê được sấy kỹ đến khi đạt độ ẩm tối thiểu, giúp ngăn nấm mốc và đảm bảo độ tinh khiết sinh học. Quy trình tưởng đơn giản nhưng lại mất đến 80% khối lượng ban đầu, bởi trong 10 tấn bã cà phê tươi chỉ thu được khoảng 2 tấn bã khô đạt chuẩn - phần còn lại là nước và tạp chất.

Công nghệ sinh học - "trái tim" của AirX Coffee

Sau khi làm khô, bã cà phê bước vào giai đoạn "hóa thân". Nhờ ứng dụng công nghệ sinh học (biotechnology), AirX Coffee tách và xử lý các hợp chất khó phân rã như lignin và cellulose, sau đó kết hợp chúng với chất nền sinh học (bio-based polymer) để tạo ra hạt nhựa sinh học (bioplastic pellets).

Từ những hạt vật liệu này, AirX Coffee có thể ép thành ly tái chế - sản phẩm có màu nâu tự nhiên, mùi thơm nhẹ của cà phê, bền và an toàn khi sử dụng. Ngoài ra, AirX cũng cung cấp hạt nhựa sinh học cho các doanh nghiệp khác có khuôn ép sẵn, mở rộng ứng dụng sang bao bì, hộp đựng, hoặc sản phẩm tiêu dùng thân thiện môi trường.

Ly cà phê – biểu tượng của một vòng tuần hoàn xanh

Điều làm AirX Coffee khác biệt nằm ở triết lý: "Không tạo thêm vật chất mới - chỉ tái sinh những gì đã có".

Quy trình sản xuất không sử dụng nhựa nguyên sinh, giảm đến 70% lượng phát thải CO₂ so với sản phẩm nhựa thông thường. Mỗi chiếc ly AirX Coffee không chỉ là vật dụng, mà còn là minh chứng cho khả năng "hồi sinh" của chất thải trong nền kinh tế tuần hoàn.

Từ Việt Nam - đi xa hơn

"Chúng tôi tin rằng bã cà phê không phải là rác, mà là tài nguyên bị lãng quên. Chỉ cần công nghệ và một cách nhìn mới, mọi thứ đều có thể được tái sinh," đại diện AirX Coffee chia sẻ.

AirX Coffee không chỉ tái chế bã cà phê, mà đang khơi dậy một tư duy sản xuất mới - nơi kinh tế, công nghệ và môi trường cùng tồn tại hài hòa.

Một chiếc ly, một câu chuyện, và một tương lai xanh bắt đầu từ tách cà phê sáng nay.

