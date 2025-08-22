Từ bãi gửi xe trở thành lối vào tiệc sảng khoái bất tận của Heineken 0.0

Với hàng ngàn lượt khách tham dự cùng nhiều hoạt động "sảng khoái khó quên", 0.0 Bar hứa hẹn tiếp tục mang đến vô vàn cơ hội kết nối cho mọi "tay lái".

Với quy định nghiêm ngặt khi tham gia giao thông, trong những buổi tụ tập bạn bè, tay lái trách nhiệm thường chỉ có hai lựa chọn: nước lọc hoặc nước ngọt. Nghe thì đơn giản, nhưng trên bàn tiệc, người cầm lái dễ bị tách ra thành "người ngoài cuộc", mất đi sợi dây kết nối vốn là linh hồn của mỗi buổi gặp gỡ.

Heineken 0.0 hiểu được "nỗi khổ tâm" đó. Và thay vì phải phân vân giữa lựa chọn uống và lái xe, Heineken 0.0 mang đến một lựa chọn chủ động hơn: 0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái. Ở đây, việc vừa nhập tiệc hết mình vừa ra lái tự tin là điều hoàn toàn có thể.

Lời mời "nhập tiệc"bất ngờ từ Heineken 0.0 ngay tại bãi gửi xe

Bất ngờ đầu tiên của sự kiện nằm ngay ở nơi ít ai ngờ tới: bãi gửi xe. Nơi vốn chỉ để giữ chỗ cho xế cưng, bỗng dưng trở thành điểm khởi hành dẫn thẳng vào một bữa tiệc đầy bất ngờ.

Ngay khi gửi xe tại bãi đỗ Satra, bạn sẽ nhận về một "tấm thẻ quyền năng". Thay vì chỉ mở cổng barie, chiếc thẻ lần này còn mở luôn… cả cuộc vui phía sau. 0.0 Bar đã sẵn sàng chờ bạn ngay cạnh bên. Chạm tấm thẻ lên cánh cửa 0.0 Bar, tiệc vui chính thức được mở khóa. Từ một chiếc thẻ gửi xe tưởng chừng bình thường, giờ đây tay lái có "đặc quyền" bước vào không gian kết nối sảng khoái chưa từng có.

DJ Mie không thể cưỡng lại sức hút từ 0.0 Bar độc đáo của Heineken 0.0

Lê Gia Huy - Moto Vlogger tại TP. HCM hào hứng chia sẻ: "Thật sự không hề lên plan trước, chỉ tạt ngang thôi mà lại được kéo vào bữa tiệc bất ngờ của Heineken 0.0. Cảm giác oách xà lách vô cùng"!

"Anh tài" Duy Khánh cũng là một trong những tay lái đầu tiên nhận được lời mời bất ngờ đến bữa tiệc sảng khoái.

Bàn tiệc "rơi" độc đáo, lần đầu xuất hiện ở TP.HCM

Bước qua cánh cổng mở tiệc, các "tay lái" chính thức "đổ bộ" vào không gian 0.0 Bar sôi động. Không gian mang thiết kế nhẹ nhàng, phù hợp để cùng tâm tình, trò chuyện cùng bạn bè với một lon Heineken 0.0 mát lạnh.

Tưởng chừng vậy là đủ, bất ngờ thứ hai được mang tới. Ngay khi khách mời tìm được những vị trí trò chuyện thật thoải mái, một bàn tiệc bất ngờ hạ từ trên cao xuống - mở ra không gian kết nối mới cho toàn bộ khách mời. Không gian buổi tiệc lập tức thay đổi với âm nhạc sôi động, những ly mocktail hấp dẫn giúp nối dần khoảng cách.

Tại "0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái", các "tay lái" vừa tận hưởng bữa tiệc vui vẻ, vừa có cơ hội gặp gỡ bạn bè mới, cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ. Dù là người lạ, mọi người cũng có thể tự tin cùng nhau nâng ly, lan tỏa những nụ cười rạng rỡ, những khoảnh khắc gắn kết.

Anh Trần Minh Khôi (26 tuổi, TP.HCM) hào hứng chia sẻ: "Hôm nay được trải nghiệm chuỗi tiệc sảng khoái của Heineken 0.0, tôi có thêm lựa chọn để vừa tự tin cầm lái mà vẫn kết nối với bạn bè. Tôi cực ấn tượng với bàn tiệc rơi, quá độc đáo. Hy vọng Heineken 0.0 sẽ có thêm nhiều hoạt động hay ho như thế này cho người tiêu dùng".

Vạn vị mocktail, sảng khoái cho mọi "tay lái" sẵn sàng nhập tiệc

Công thức kết nối bất ngờ trên bàn tiệc chính là những ly mocktail mát lành, được pha chế từ Heineken 0.0. Khách mời đặc biệt - Bartender Jimmy Nguyễn đã mang đến thêm một công thức độc đáo cho Heineken 0.0, thổi bừng hương vị mùa hè - "Green Spark". Lấy cảm hứng từ matcha latte, "Green Spark" được tạo nên từ hương vị êm mượt sảng khoái của Heineken 0.0, kết hợp với dưa hấu, táo xanh, matcha, kem phô mai và Blue Spirulina.

Tiktoker Payo khi nếm thử hương vị này phải thốt lên: "Vị này đúng chuẩn on-trend luôn, mix mạch nha nguyên bản với matcha và trái cây tươi mát. Nhẹ nhàng, sảng khoái, mà hoàn toàn có thể thay trà sữa khi tụ tập bạn bè mỗi ngày".

Không chỉ có "Green Spark", nhiều công thức mới mẻ khác mang đến sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị đại mạch nguyên bản và hương trái cây tươi mát, tạo nên những thức uống sáng tạo, khuấy động vị giác mà vẫn êm mượt sảng khoái đúng chuẩn Heineken 0.0. Đây chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời để thử tại nhà trong những buổi gặp gỡ bạn bè.

Thử thách bất ngờ dưới lót ly - Mở kết nối tại 0.0 Bar

Khi tham dự 0.0 Bar, bạn có thể khám phá thêm những bất ngờ mới được ẩn mình dưới mỗi chiếc lót ly. Mỗi chiếc lót ly là một thử thách thú vị, như chụp selfie với người có cùng màu áo hôm nay, hay tạo dáng chụp hình cùng người có vòng tay giống mình,... Những thử thách nho nhỏ giúp kết nối không gian từ quen thành lạ, ai nấy đều tự tin nâng ly.

Hơn cả một bữa tiệc, "0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái" còn là chiếc cầu nối giúp các tay lái tìm lại đúng nghĩa của hai chữ "kết nối" trong cuộc vui có trách nhiệm.

Sau khi ghé thăm Saigon Centre, Heineken 0.0 sẽ tiếp tục tới Thiso Mall Sala vào ngày 23 - 24/8. Nhưng tuyệt vời hơn, đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Chuỗi tiệc hứa hẹn sớm "đổ bộ" Hà Nội, để cộng đồng "tay lái" thủ đô cũng được trải nghiệm hương vị độc đáo từ Heineken 0.0 - "Êm mượt sảng khoái, 0,0% độ cồn".

Với chuỗi tiệc 0.0 Bar, Heineken 0.0 một lần nữa khẳng định: chọn cầm lái không đồng nghĩa đứng ngoài cuộc vui. Với Heineken 0.0, mọi "tay lái" đều có thể kết nối, tận hưởng hết mình, và vẫn giữ trọn sự tự tin sau vô lăng trên đường về nhà. Tham khảo thêm thông tin sự kiện TẠI ĐÂY.

Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia