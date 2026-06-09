Từ biển đẹp đến trải nghiệm khác biệt: Cuộc đua mới của du lịch Phú Quốc

Tuy nhiên, khi nguồn cung ngày càng nhiều và hành vi du lịch thay đổi, cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến dường như đang bước sang một giai đoạn mới: Không chỉ đẹp hơn hay sang trọng hơn, mà còn phải đủ khác biệt để khiến du khách muốn quay trở lại.

Xu hướng này đặc biệt thể hiện rõ tại Phú Quốc - điểm đến được xem là tâm điểm tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam. Theo TTXVN, chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2026, Phú Quốc ước đón khoảng 4,77 triệu lượt khách, tăng 34,2% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt khoảng 1,17 triệu lượt, tăng 51%; tổng thu từ du lịch ước đạt gần 27.000 tỉ đồng, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm trước.

Phú Quốc đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng du lịch mạnh mẽ, trở thành tâm điểm mới của thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam ẢNH: TTC PHÚ QUỐC

Tuy nhiên, khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển sâu hơn, câu hỏi đặt ra không còn là làm thế nào để thu hút du khách đến một lần, mà là làm thế nào để họ quay trở lại nhiều lần.

Trải nghiệm trở thành thước đo mới của điểm đến

Trên thế giới, nhiều điểm đến du lịch thành công đều sở hữu một bản sắc riêng đủ mạnh để tạo nên dấu ấn trong tâm trí du khách. Nhật Bản gắn với văn hóa truyền thống và tinh thần bản địa. Bali nổi bật bởi hệ sinh thái văn hóa - tâm linh đặc trưng. Santorini tạo dựng vị thế bằng kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm địa phương khó sao chép.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang dần hình thành khi nhu cầu du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa và tìm kiếm các giá trị bản địa ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, những dự án nghỉ dưỡng sở hữu câu chuyện phát triển rõ ràng, có bản sắc riêng và tạo được dấu ấn khác biệt được đánh giá sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc duy trì sức hút lâu dài.

Bãi biển Vịnh Đầm - khu vực sở hữu hệ sinh thái biển, rừng, vịnh, đảo đặc trưng tại Nam Phú Quốc ẢNH: TTC PHÚ QUỐC

Bản sắc địa phương trở thành yếu tố tạo khác biệt

Sự thay đổi này càng rõ nét hơn khi Phú Quốc đang đứng trước cơ hội tăng trưởng mới từ APEC 2027.

Theo các kế hoạch đang được triển khai, đảo ngọc hiện đẩy nhanh hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, bao gồm sân bay, các tuyến giao thông kết nối, trung tâm hội nghị, tổ hợp dịch vụ và hệ thống lưu trú quy mô lớn.

Nhiều chuyên gia đánh giá APEC 2027 không chỉ là một sự kiện ngoại giao quan trọng mà còn là cú hích giúp nâng tầm vị thế quốc tế của Phú Quốc, thúc đẩy du lịch, đầu tư và thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phát triển mới.

Một trong những hướng đi đang thu hút sự quan tâm trên thị trường là việc đưa văn hóa bản địa trở thành nền tảng phát triển điểm đến thay vì chỉ xuất hiện như một yếu tố trang trí.

Tại Nam Phú Quốc, Selavia là một trong những dự án theo đuổi định hướng này.

Thay vì phát triển như một khu nghỉ dưỡng đơn thuần, dự án được định vị là "Thành phố Bản Sắc Việt" với quy mô gần 290 ha, sở hữu hơn 2 km bờ biển riêng bên Vịnh Đầm.

Tại đây, yếu tố văn hóa Việt được lồng ghép vào hệ sinh thái trải nghiệm thông qua quy hoạch không gian, các phân khu chủ đề, hoạt động nghệ thuật, lễ hội, ẩm thực và các chương trình văn hóa được xây dựng theo định hướng lâu dài.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là đảo nhân tạo hình hoa sen giữa Vịnh Đầm - biểu tượng được lấy cảm hứng từ hoa sen, loài hoa được xem là quốc hoa Việt Nam. Đây được xem là điểm nhấn nhận diện, phản ánh định hướng lấy văn hóa Việt làm nền tảng phát triển của dự án.

Phối cảnh tổng thể Selavia tại Nam Phú Quốc - dự án được phát triển theo định hướng "Thành phố Bản Sắc Việt" ẢNH: TTC PHÚ QUỐC

Bên cạnh đó là hệ thống 10 phân khu tại Selavia mang những chủ đề văn hóa như: Phố Cổ, Huyền Tích, Di Sản, Ngọc Hoa hay Lễ Hội,... tạo nên hành trình trải nghiệm gắn với các giá trị truyền thống được tái hiện theo ngôn ngữ đương đại. Bốn lớp thiên nhiên biển - rừng - vịnh - đảo được khai thác như một tổng thể, thay vì chỉ là cảnh quan nền. Yếu tố "Bản Sắc Việt" tại Selavia còn được khắc họa rõ nét thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao giải trí... Tất cả tạo nên một trải nghiệm rất riêng, không chỉ mang lại sự mới lạ, thú vị cho du khách mà còn góp phần gìn giữ, phát huy những nét đẹp của văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

Bởi suy cho cùng, những tiện ích hiện đại có thể được đầu tư tương tự nhau, kiến trúc có thể học hỏi, nhưng bản sắc là yếu tố khó sao chép nhất. Và khi thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc, đó cũng có thể là một trong những lợi thế bền vững nhất.

Trong hành trình hiện thực hóa định vị "Thành phố Bản Sắc Việt", TTC Phú Quốc dự kiến ra mắt phân khu Selavia Aura vào cuối tháng 6.2026. Mang concept "Tâm điểm phố hội", Selavia Aura được định hướng trở thành không gian hội tụ các hoạt động thương mại, giải trí và trải nghiệm, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ của toàn dự án.

Phối cảnh phân khu Selavia Aura - phân khu trung tâm của dự án Selavia, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 6.2026 tại Nam Phú Quốc ẢNH: TTC PHÚ QUỐC

Trong bối cảnh Phú Quốc đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và chuẩn bị cho APEC 2027, Selavia Aura cùng dòng sản phẩm căn hộ holiday được kỳ vọng sẽ đón đầu nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng khi đảo ngọc bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.