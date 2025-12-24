Từ camera 200 MP Hasselblad đến Tele-Macro, mọi chi tiết đều thành tâm điểm với Find X9 Pro

Không chỉ thể hiện qua thông số, chất lượng ảnh thực tế cho thấy độ chi tiết, độ sạch và sắc thái màu vượt chuẩn flagship. Tâm điểm là camera tele 200 MP Hi-Res Hasselblad với cảm biến lớn, ghi lại chi tiết cực cao và tái tạo màu chính xác, tạo nền tảng cho những bức ảnh sắc nét trong mọi bối cảnh.

Hệ thống camera đột phá: Chuẩn mới cho chụp chi tiết và màu sắc tự nhiên

Find X9 Pro sở hữu hệ thống camera thế hệ mới với hai cảm biến lớn hàng đầu thị trường. Ở camera chính, cảm biến LYT-828 50MP với kích thước 1/1.28", kết hợp khẩu độ f/1.5, công nghệ HF-HDR và chống rung OIS giúp thu sáng vượt trội, tái tạo dải sáng rộng và ổn định khung hình trong nhiều môi trường phức tạp. Camera tele sử dụng cảm biến HP5 200 MP 1/1.56", hỗ trợ tele-macro 10 cm và ống kính thủy tinh chất lượng cao, cho khả năng phóng xa sắc nét đồng thời chụp cận chi tiết như kính hiển vi. Hệ màu Danxia 48 vùng kết hợp giải pháp "Natural Color Solution" của Hasselblad đảm bảo màu sắc trung thực, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng khó. Bên cạnh đó, kiến trúc xử lý RAW được tái thiết kế giúp hình ảnh giữ được độ chi tiết, độ chuyển sắc mượt mà và giảm nhiễu hiệu quả, tạo nền tảng cho những bức ảnh trong trẻo ở mọi hoàn cảnh.

Cụm camera OPPO Find X9 Pro với hai cảm biến lớn gồm camera chính LYT-828 50 MP và camera tele 200 MP nổi bật

200 MP Hi-Res Hasselblad: Chuẩn mực mới của sức mạnh chi tiết

Camera tele Hasselblad 200 MP trên Find X9 Pro không chỉ dừng ở việc tăng số "megapixel", mà là một bước nhảy toàn diện trong cách một chiếc smartphone thu nhận và tái tạo chi tiết. Cảm biến HP5 kích thước 1/1.56" kết hợp ống kính thủy tinh 1G5P giúp mỗi điểm ảnh được ghi lại với độ trong trẻo cao hơn và giảm hiện tượng tán sắc. Thuật toán RAW tái kiến trúc mới cho phép máy xử lý dữ liệu 200 MP trực tiếp ở định dạng RAW nhiều lớp, nhờ đó ảnh có độ chuyển sắc mượt, độ sâu tốt và ít nhiễu ngay cả trong bối cảnh ánh sáng phức tạp.

Bộ ảnh "Hồn quê trong lá" được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa cùng sự đồng hành của Find X9 Pro

Hình ảnh từ Find X9 Pro được tái hiện giàu chi tiết và sắc thái, từ chất liệu nón lá đến ánh sáng trong gian nhà. Từng sợi tre, đường đan, texture da hay mảng tường đất đều sắc nét, không bệt, không viền sáng. Ánh sáng mạnh từ cửa sổ được kiểm soát tốt với vùng sáng mềm, vùng tối sạch và ít nhiễu dù bối cảnh khá tối. Màu sắc mang chất Hasselblad rõ nét như màu da tự nhiên, áo tím đúng chất liệu lụa, nón lá màu ấm vừa phải. Nhờ hệ màu Danxia 48 vùng và giải pháp màu Natural Color Solution, ảnh 200 MP không chỉ nét mà còn cân bằng, trung thực, giữ nguyên đặc tính ánh sáng tại thời điểm chụp.

Hình ảnh ruộng bậc thang chụp tại Mù Cang Chải (Yên Bái) bởi nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Hình ảnh cho thấy rõ sức mạnh của cảm biến 200 MP: từ toàn cảnh rộng đến khi crop cực sâu, từng đường cong của thửa ruộng, mái nhà nhỏ giữa đồng hay các mảng cây bụi đều vẫn giữ độ sắc rõ ràng, không bệt và không xuất hiện nhiễu hạt. Dải sáng phức tạp với nắng xiên và vùng tối dưới tán rừng được tái hiện mượt mà. Điểm sáng không cháy, vùng tối giữ được độ tách lớp.

Kết hợp lại, Find X9 Pro mang đến dải ứng dụng rộng giúp chụp phong cảnh để hậu kỳ sâu, crop chọn chi tiết mà không lo mất độ nét, chụp kiến trúc hoặc địa hình từ xa vẫn rõ ràng từng đường nét, hay ghi lại đời sống với màu sắc nịnh mắt nhưng trung thực hơn chuẩn flagship thông thường.

Khả năng Tele-Macro 10 cm: Phóng đại chi tiết nhỏ với góc nhìn telephoto

Find X9 Pro sử dụng ống kính periscope nổi, cho phép lấy nét tele-macro ở khoảng cách tối thiểu chỉ 10 cm, giúp chụp cận mà không cần dí sát vào chủ thể, vừa an toàn cho các vật thể nhỏ, vừa giúp ánh sáng vào tốt hơn. Nhờ cấu trúc quang học telephoto dài, hệ thống vẫn giữ được độ nén tiêu cự, tạo chiều sâu mạnh và hậu cảnh tách lớp rõ ràng. Ống kính thủy tinh 1G5P giảm quang sai, khẩu độ f/2.1 và OIS giúp ảnh ổn định, giữ sắc nét ở những chi tiết nhỏ dễ rung. Khác với camera 200 MP, tele-macro có chất ảnh riêng như vùng nét tập trung, bokeh mượt và màu sắc tự nhiên. Từ chụp sản phẩm, nguyên liệu thủ công đến các chi tiết nhỏ khó tiếp cận, tele-macro 10 cm thể hiện đúng tinh thần hệ thống camera: "zoom xa - bắt gần - giữ trọn chi tiết".



Bộ ảnh "Nghệ nhân nuôi Nghệ nhân" được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Nguyễn Đắc Đương cùng Find X9 Pro

Với chế độ chụp tele-macro, những "nghệ nhân" tằm và kén dưới góc nhìn của Find X9 Pro được kiểm soát rất tốt về chi tiết cận cảnh ở tiêu cự tele. Texture bề mặt như sợi tơ, lớp kén khô, hay phần da tằm được tái hiện rõ ràng mà không bị quang sai hay viền tím thường gặp ở macro. Nhờ hiệu ứng nén của tele, chủ thể nổi khối mạnh và tách nền đẹp, tạo cảm giác "3D" hơn macro góc rộng. Hậu cảnh được xử lý mịn, vùng sáng tròn và sạch, trong khi vùng tối vẫn giữ độ trong dù bối cảnh thiếu sáng. Những vùng chuyển sắc trên da tằm hoặc bề mặt kén mượt, không bị gắt, cho thấy hệ quang học tele-macro ổn định và thuật toán xử lý giữ trọn được chất liệu thật. Bộ ảnh là minh chứng rõ ràng cho khả năng chụp cận cảnh telephoto chỉ 10 cm, rất tinh xảo và tập trung, giàu chiều sâu và mang phong cách ảnh chuyên nghiệp.

Với những nâng cấp toàn diện từ cảm biến, quang học đến hệ màu và thuật toán RAW, Find X9 Pro không chỉ cải thiện "chất lượng ảnh" mà còn nâng chuẩn trải nghiệm nhiếp ảnh di động lên một tầm mới. Từ 200 MP Hi-Res Hasselblad mang lại sức mạnh chi tiết vượt trội, đến tele-macro 10 cm mở ra góc nhìn cận cảnh đầy khác biệt, mọi yếu tố đều được xây dựng để ghi lại thế giới chân thực nhất, đẹp nhất, theo đúng cách người dùng nhìn thấy.