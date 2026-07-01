BVĐK Tâm Anh Hà Nội ứng dụng các công nghệ chẩn đoán hiện đại cùng phương pháp điều trị, phẫu thuật và phục hồi chức năng chuyên sâu, giúp đánh giá chính xác mức độ tổn thương, lựa chọn hướng can thiệp phù hợp, rút ngắn thời gian hồi phục.

20 giờ thứ tư, ngày 1.7.2026, các chuyên gia Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội tư vấn chủ đề "Chấn thương thể thao: Chẩn đoán chính xác - Điều trị hiệu quả - Giữ vững phong độ đỉnh cao":

TS-BS Chế Đình Nghĩa, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình

BS.CKII Trần Tuấn Anh, Khoa Chấn thương chỉnh hình

ThS Trần Văn Dần, Kỹ thuật viên Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Bệnh viện Tâm Anh - Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy. Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC. Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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