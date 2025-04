Từ chối yêu cầu của chính quyền Trump, Đại học Harvard bị cắt tài trợ

Sau khi Đại học Harvard tuyên bố từ chối tuân thủ một loạt yêu cầu từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, lực lượng chuyên trách chống chủ nghĩa bài Do Thái của chính quyền Tổng thống Trump tối 14.4 đã công bố lệnh đóng băng 2,2 tỉ USD tiền tài trợ trong nhiều năm và các hợp đồng trị giá 60 triệu USD cho trường đại học này, theo Đài ABC News.

Đại học Harvard ở Cambridge thuộc Massachusetts (Mỹ) Ảnh: Reuters

"Việc quấy rối sinh viên Do Thái là không thể chấp nhận được. Đã đến lúc các trường đại học ưu tú phải nghiêm túc giải quyết vấn đề này và cam kết thực hiện thay đổi có ý nghĩa nếu họ muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của người nộp thuế", lực lượng chuyên trách chống chủ nghĩa bài Do Thái nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Quyết định trên được đưa ra sau khi hiệu trưởng Đại học Harvard Alan Garber viết trong một bức thư hôm 14.4 rằng trường "sẽ không từ bỏ quyền độc lập hoặc từ bỏ các quyền hiến định" của mình bằng cách đồng ý với một loạt các điều khoản do chính quyền Trump đề xuất. Việc Harvard từ chối các yêu cầu mà Nhà Trắng cho là nhằm trấn áp tình trạng bài Do Thái trong các khu học xá đánh dấu lần đầu tiên một trường đại học lớn phản đối các đe dọa cắt tài trợ do chính quyền Trump đưa ra, theo AFP.

Chính quyền Trump trước đó đã yêu cầu Harvard chấm dứt các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập, áp dụng hình thức tuyển sinh dựa trên thành tích, và hợp tác với các cơ quan quản lý nhập cư, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ mất 9 tỉ USD tiền tài trợ của liên bang.

Phản ứng của Harvard trước những yêu cầu của Nhà Trắng hoàn toàn trái ngược với cách tiếp cận của Đại học Columbia, tâm điểm của các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine vào năm ngoái ở Mỹ.

Chính quyền Trump đã cắt giảm 400 triệu USD tiền tài trợ cho Đại học Columbia, cáo buộc trường không bảo vệ được sinh viên Do Thái khỏi bị quấy rối khi những người biểu tình tập hợp phản đối cuộc tấn công Gaza của Israel. Đại học Columbia đã phản ứng bằng cách đồng ý cải cách các thủ tục kỷ luật sinh viên và tuyển dụng 36 người để mở rộng đội ngũ an ninh của mình.

Các trường đại học trên khắp nước Mỹ đã rung chuyển vào năm ngoái trong các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza. Ông Trump và những thành viên khác của đảng Cộng hòa đã cáo buộc những nhà hoạt động này ủng hộ Hamas, lực lượng đã tiến hành cuộc tấn công chết người vào miền nam Israel vào ngày 7.10.2023, dẫn tới cuộc đáp trả quân sự của Israel ở Gaza.

Vào tháng 3, Bộ Giáo dục Mỹ đã thông báo rằng bộ này đã mở một cuộc điều tra đối với 60 trường cao đẳng và đại học về cáo buộc "quấy rối và phân biệt đối xử bài Do Thái", theo AFP.