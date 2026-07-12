Từ chữ tâm của người đi trước đến điểm tựa vươn xa

MSB và SB Law - Đồng hành vun đắp di sản của niềm tin

Cội nguồn của di sản: Khi "chữ tín" song hành cùng "chữ tâm"

Có những di sản được nhìn thấy qua những công trình lớn, những thương hiệu lâu đời nhưng cũng có những di sản bắt đầu từ điều rất nhỏ bé, thân thuộc: Một lời dặn của cha mẹ, một nếp sống tử tế, một nguyên tắc làm nghề, một chữ tín được giữ đến cùng… Với nhiều doanh nhân, sau những năm tháng dấn thân, câu hỏi lớn dần không còn chỉ là việc tăng doanh thu, quy mô. Ở một thời điểm đủ sâu của hành trình, họ bắt đầu tự hỏi: Điều gì sẽ còn ở lại khi mình không còn trực tiếp điều hành? Điều gì có thể tiếp tục được gìn giữ, được trao truyền và được phát triển bởi những người kế tục?

Hành trình gần hai thập kỷ của Luật sư Thu Tina – Giám đốc SB Law – là một minh chứng sống động như vậy. Gần 20 năm xây dựng và phát triển hãng luật, điều chị Thu luôn trăn trở là tâm nguyện để lại một cơ nghiệp có khả năng tiếp tục sống bằng chính những giá trị đã tạo nên nó. "Tôi luôn nghĩ đến việc sau này sẽ để lại điều gì cho đời", chị Thu chia sẻ.

Với chị, "điều để lại" - di sản không chỉ là một doanh nghiệp đang vận hành, mà là một nền tảng nghề nghiệp nơi tinh thần thượng tôn pháp luật, sự tử tế với khách hàng và trách nhiệm của người hành nghề luật tiếp tục được duy trì, ngay cả khi người sáng lập không còn đứng ở tuyến đầu. Bởi trong nghề luật, chữ tín là một hành trình dài của sự đồng hành và chữ "tâm": Kiên nhẫn giải thích cho khách hàng hiểu đúng vấn đề, thẳng thắn chỉ ra rủi ro thay vì chỉ nói điều khách hàng muốn nghe, đặt lợi ích dài hạn của khách hàng lên trên một kết quả ngắn hạn và giữ vững nguyên tắc nghề nghiệp trong từng vụ việc.

Di sản cần một điểm tựa vững vàng để tiếp tục vươn xa

Để một công ty luật như SB Law vận hành ổn định, phía sau cần những điểm tựa tài chính: Dòng tiền phải thông suốt, chi phí nhân sự phải được đảm bảo, các giao dịch phải nhanh chóng, an toàn… Khi SB Law mở rộng hợp tác với nhiều đối tác, đặc biệt sau giai đoạn tái cấu trúc và hậu Covid-19, những yếu tố này càng trở nên quan trọng.

Đó là cơ duyên khởi nguồn cho hành trình đồng hành của MSB cùng SB Law. Gắn bó với MSB từ năm 2012, chị Thu không chỉ tìm thấy ở ngân hàng một nơi để thực hiện giao dịch, mà là một đối tác tài chính đồng hành qua nhiều giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Sự thuận tiện của ngân hàng số, tốc độ xử lý giao dịch, chất lượng dịch vụ ổn định và sự kiên nhẫn của đội ngũ hỗ trợ đã góp phần giúp những nhu cầu tài chính thường nhật của SB Law được vận hành trôi chảy hơn.

Chính từ đây, câu chuyện của SB Law gặp gỡ tinh thần "Vươn tầm từ di sản" mà MSB lựa chọn trong dấu mốc 35 năm thành lập. Nếu SB Law kiến tạo "di sản" từ chữ tín, chữ tâm và tinh thần thượng tôn pháp luật, thì MSB cũng bền bỉ xây dựng "di sản" của mình từ niềm tin của khách hàng qua nhiều thế hệ và hành trình tiên phong đổi mới sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để đồng hành cùng nhu cầu đa dạng của cá nhân, doanh nghiệp. Hai hành trình khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một niềm tin chung: Những giá trị bền vững chỉ thật sự có ý nghĩa khi được tiếp nối, được làm mới và đưa vào đời sống bằng những hành động cụ thể mỗi ngày.

MSB đồng hành cùng SB Law từ năm 2012

Với MSB, "Vươn tầm từ di sản" vì thế không chỉ là câu chuyện nhìn lại và gìn giữ những giá trị đã tạo nên bản sắc của ngân hàng trong 35 năm qua mà đó còn là động lực để tiếp tục dấn thân vươn tầm cùng khách hàng. Khách hàng bền bỉ kiến tạo nên di sản, MSB lựa chọn đi cùng để những di sản ấy có thêm nền tảng vững vàng, thêm sự chủ động và thêm niềm tin để vươn xa.



Đó cũng chính là ý nghĩa của thông điệp "Vươn tầm từ di sản". Di sản vừa là điều trân quý được gìn giữ, vừa là nguồn nội lực để đổi mới, để tiếp tục tạo ra những giá trị lớn hơn cho tương lai. Với MSB, hành trình 35 năm được đo bằng niềm tin đã tích lũy, bằng tinh thần không ngừng đổi mới và bằng khát vọng đồng hành cùng khách hàng trên mỗi chặng đường phát triển. Bởi khi khách hàng vững vàng kế thừa những giá trị đã được gây dựng và tự tin vươn tới những tầm cao mới, đó cũng là cách di sản của MSB tiếp tục được viết nên - từ niềm tin, sự đồng hành và khát vọng cùng khách hàng vươn tầm.