Từ chuyện giặt giũ đến ký ức đậm ‘chất nhà’ trong cuộc thi về máy giặt Panasonic

Công việc giặt giũ là chuyện thường ngày với nhiều gia đình Việt, gắn với hình ảnh chiếc máy giặt thầm lặng nơi góc nhà. Cuộc thi "Thử Thách Máy Giặt Cân Mọi Chông Gai" do Panasonic tổ chức từ tháng 9.2025, với tổng giải thưởng hơn 200 triệu đồng, đã mở ra hàng nghìn câu chuyện gia đình. Chiếc máy giặt "vượt mọi chông gai", qua góc nhìn mới lạ góp phần phản chiếu "sức bền" của tình cảm gia đình qua từng thế hệ.

Giải thưởng được trao cho 4 khách hàng chiến thắng một cách đặc biệt, không trên sân khấu hoành tráng, mà diễn ra ngay chính trong căn nhà có đầy đủ các thành viên. Trong không khí sum vầy, các gia đình cùng đón "thành viên mới" - chiếc máy giặt sấy tích hợp được lắp đặt trực tiếp theo không gian và thói quen sinh hoạt từng nhà. Đây cũng là cách thương hiệu thể hiện mong muốn gắn bó lâu dài với gia đình Việt.

Gia đình "3 thế hệ dùng máy giặt Panasonic" chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau nhận giải nhất

Người hùng thầm lặng cùng gia đình "vượt mọi chông gai"

Thông qua hình thức chia sẻ hình ảnh hoặc video ghi lại quá trình sử dụng máy giặt trong điều kiện sinh hoạt thực tế, cuộc thi khuyến khích người tham gia kể lại những "chông gai" giặt giũ thường ngày và cách máy giặt Panasonic đồng hành, "cân tất" mọi thử thách. Từ máy giặt Lì Đòn - Không ngại va đập; máy giặt Lão Làng - Tuổi thọ cao; máy giặt Phong Trần - Bất chấp thời tiết; đến máy giặt Vệ Sĩ - Bảo vệ sức khỏe, an toàn. Những câu chuyện có thật "chạm" đến người xem một cách gần gũi, tự nhiên, giúp cuộc thi duy trì sức lan tỏa trong suốt hơn hai tháng triển khai.

Một gia đình dành giải nhất "đón" giải thưởng máy giặt sấy cửa trước Panasonic NA-S157FW1BV

Trải qua 2 vòng bình chọn online, 4 quán quân đã lộ diện với 4 chiếc máy giặt Panasonic "cân mọi chông gai", giúp gia đình biến thử thách trở nên nhẹ bẫng.

"Con út mình hồi hơn 1 tháng tuổi từng phải nhập viện 2 tuần vì viêm phổi. Một phần do con có thói quen hay lấy tay chà quần áo bẩn, đưa vô mũi miệng. Bé được cỡ 1 tuổi thì nhà mình mua máy giặt Panasonic có chế độ giặt nước nóng để tránh quần áo ẩm mốc hay vi khuẩn ảnh hưởng tới sức khỏe con. Máy cũng có chế độ khóa trẻ em nên đỡ lo", anh Nguyễn Thiết, một trong 4 chia sẻ dành giải Nhất nói về chiếc máy giặt Vệ Sĩ đã đồng hành cùng cả nhà chăm con nhỏ.

Lựa chọn máy giặt Panasonic vì an toàn, chăm lo sức khỏe cả nhà là yếu tố quan trọng nhất với anh Thiết

Giống như anh Thiết, yếu tố an toàn cho sức khỏe là một trong những lý do hàng đầu máy giặt Panasonic được gia đình Việt tin dùng, lựa chọn. Đơn cử với máy giặt sấy cửa trước NA-S157FW1BV của hãng, công nghệ Blue Ag+ có thể loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn (Theo chứng nhận bởi Viện Công nghệ sinh học Việt Nam số 270324.2TN/VCCM về tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn), đồng thời còn giảm thiểu hư hại với tinh thể ion bạc kết hợp tia UV. Cùng với công nghệ giặt hơi nước và nước nóng StainMaster+, máy có thể loại bỏ 99% các tác nhân gây dị ứng (Theo kết quả nghiên cứu của Viện Công nghệ sinh học Việt Nam số 0811.23/VCCM và kết quả chứng nhận của Biostir, Inc., Nhật Bản) và vết bẩn cứng đầu - những yếu tố ảnh hưởng đến làn da và hệ hô hấp nhạy cảm của trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Ngoài ra, tính năng tự động vệ sinh lồng giặt và gioăng cửa góp phần hạn chế nấm mốc tích tụ (Theo chứng nhận bởi Viện Công nghệ sinh học Việt Nam số 290524.3TN/VCCM)/Kết quả về khả năng chống nấm mốc phát triển), giúp quần áo sạch và an toàn sử dụng lâu dài. Ngoài ra, chế độ sấy khô Hybrid Dry của máy giúp diệt khuẩn, khô nhanh mà vẫn giúp quần áo không hề bị nhăn hay có mùi ẩm mốc.

Cải tiến để đồng hành bền bỉ cùng mọi gia đình

Qua hàng trăm câu chuyện, có thể thấy dù hoàn cảnh hay điều kiện sống khác nhau, nhu cầu chung của các gia đình vẫn là một chiếc máy giặt bền bỉ, tiện nghi và an tâm cho sức khỏe. Đây cũng là những yếu tố hàng đầu của Panasonic trong hơn 100 năm nghiên cứu, phát triển, tích hợp công nghệ và tính năng tiên tiến nhất.

Theo đại diện Panasonic, máy giặt Panasonic luôn được cải tiến để thích ứng với những xu hướng mới của đời sống hiện đại, phù hợp với nhiều điều kiện sinh hoạt khác nhau, từ gia đình trẻ đến gia đình nhiều thế hệ, sống tại đô thị hay những khu vực thời tiết khắc nghiệt, thất thường. Trước khi đến tay người dùng, phải vượt qua hệ thống kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, mô phỏng các điều kiện sử dụng khác nhau trong thực tế như nhiệt độ từ -5°C đến 40°C, độ ẩm lên tới 95%, cùng các bài test về nguồn nước, độ bền vật liệu, va đập và tuổi thọ vận hành. Bên cạnh giải pháp giặt sấy tiện nghi, Panasonic cũng tập trung vào công nghệ làm sạch sâu, loại bỏ vi khuẩn và hạn chế nấm mốc,... vì sức khỏe người dùng.

Máy giặt Panasonic luôn được cải tiến để thích ứng với những xu hướng mới của đời sống hiện đại

Song song với hiệu quả giặt sạch, yếu tố vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng theo xu hướng toàn cầu cũng được chú trọng thông qua các cơ chế thông minh như tự động làm sạch lồng giặt và gioăng cửa, tối ưu lượng nước, điện năng và thời gian giặt nhờ các cảm biến thông minh.

Từ những "chông gai" nhỏ bé của việc giặt giũ mỗi ngày, chiếc máy giặt dần trở thành một phần ký ức chung, gắn với những cột mốc đời sống quan trọng. Thông qua những câu chuyện rất "nhà", Panasonic tiếp tục khẳng định định hướng phát triển: thấu hiểu, lấy gia đình làm trung tâm, tiếp sức các gia đình trên những chặng đường dài bền bỉ.