Từ clip câu like, bị công an hốt trọn ổ tàng trữ dao phóng lợn, bom xăng

Ngày 9.11, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng và tàng trữ hung khí dao phóng lợn, bom xăng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố trong đêm tối.

Nhận thông tin, ngày 7.11, Công an Q.Hải Châu mời em P.H.C (14 tuổi, ngụ đường Mẹ Nhu, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) lên làm việc.

C. thừa nhận đã đăng clip lên Facebook nhưng chỉ copy từ Facebook khác chứ không tham gia vụ việc.

Điều tra mở rộng, Công an Q.Hải Châu xác định và mời H.Đ.H (15 tuổi, ngụ đường Thi Sách, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) là người đăng clip gốc lên làm việc.





Từ lời khai của H., Công an quận tiếp tục mời các “đồng đội” có mặt trong clip lạng lách, đánh võng của H., gồm: T.G.K (ngụ đường Vũ Đình Liên, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ), T.V.T (cùng 15 tuổi, ngụ đường Phan Chu Trinh) và L.N.N.N (14 tuổi, ngụ đường Lê Đình Dương, cùng Q.Hải Châu).

Công an Q.Hải Châu cũng bất ngờ phát hiện, thu giữ tại nhà các thiếu niên này 5 cây mã tấu, 3 lưỡi dao, 3 cây sắt để làm dao phóng lợn, 21 vỏ chai bia làm bom xăng.

Các thiếu niên thừa nhận đã có hành vi vi phạm giao thông, lạng lách, đánh võng. H. khai nhận đăng clip lên Facebook để câu like. Hiện các thiếu niên được gia đình tạm thời bảo lãnh; đồng thời Công an Q.Hải Châu chuyển vụ việc và số hung khí dao phóng lợn, bom xăng cho Công an Q.Thanh Khê để tiếp tục truy xét các thanh thiếu niên còn lại.