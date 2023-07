Từ clip người dân cung cấp, CSGT TP.HCM xử phạt tài xế cho ô tô leo lề

Sáng 7.7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT An Sương vừa lập biên bản tài xế ô tô leo lề từ clip người dân phản ánh.



Theo đó, ngày 29.6, trang Zalo Official Account của Phòng PC08 nhận được phản ánh của tài khoản "U.C" về việc xe ô tô biển số 51G-274.93 vi phạm Luật Giao thông đường bộ, va chạm với phương tiện khác khi tham gia giao thông trên đường thuộc địa giới hành chính của Q.12.

Đoạn clip cũng được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Tài khoản Kiều Duyên bình luận: "Nhìn mà sợ thật". Nickname My My cũng cho hay đây là đoạn đường đi qua nhà mình. "Kẹt xíu là xe khách, xe tải, ô tô muốn chạy luôn vào nhà dân, không có đường cho xe máy chạy luôn. Riết nhìn như cả 4 làn đường của ô tô".

Căn cứ nội dung phản ánh và đoạn clip do tài khoản "U.C" cung cấp, PC08 đã giao Đội CSGT An Sương xác minh làm rõ vụ việc và xử lý.

Xe ô tô leo lề bị người dân quay clip báo CSGT

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 29.6,2023, tại trước số nhà 1949A Quốc Lộ 1, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, người điều khiển ô tô 51G-274.93 có hành vi "điều khiển xe đi trên hè phố".

Qua xác minh, CSGT An Sương đã mời chủ xe là ông L.T.N (45 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) đến cơ quan làm việc.

Ngày 1.7, ông L.T.N đến Đội CSGT An Sương để làm việc, đi cùng ông N. có ông L.C.T (42 tuổi, ngụ Q.12). Làm việc với CSGT, ông N xác nhận xe do ông đứng tên chủ sở hữu. Vào tháng 5.2023, ông N. cho ông L.C.T mượn xe ô tô nói trên, khi cho mượn ông N. biết ông T. có giấy phép lái xe hạng B2 theo đúng quy định.

Xe ô tô leo lề bị người dân quay lại clip báo CSGT Chụp màn hình

Ông T. cũng xác nhận việc có mượn xe của ông N. và cho biết, vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 29.6.2023, ông T. điều khiển xe ô trên lưu thông trên đường Quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt An Sương về Nguyễn Văn Quá. Khi đến trước số nhà 1949A Quốc Lộ 1, có tránh xe phía trước nên điều khiển xe đi trên hè phố, giống nội dung phản ánh trong đoạn ghi hình do tài khoản "U.C" cung cấp.



Ông T. cam kết khi điều khiển phương tiện không sử dụng rượu, bia hay chất kích thích khác; trong quá trình di chuyển không xảy ra va chạm với bất cứ phương tiện nào.

CSGT đã mời chủ xe và người điều khiển xe đến làm việc, lập biên bản Diệu Mi

Căn cứ nội dung đoạn ghi hình và kết quả làm việc với ông L.T.N và ông L.C.T, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.C.T về hành vi "điều khiển xe ô tô đi trên hè phố", vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 5, điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng, tước quyền sử dụng GPLX từ 1 - 3 tháng.

Về nội dung phản ánh có xảy ra va chạm giao thông, Đội CSGT An Sương đang tiếp tục xác minh, rà soát các camera an ninh trên tuyến, tìm người biết vụ việc để làm rõ và xử lý theo quy định. CSGT kêu gọi người dân nào có thông tin hoặc có liên quan đến vụ việc trên có thể liên hệ Đội CSGT An Sương qua số điện thoại trực ban: 02838833087 để hỗ trợ xác minh, làm rõ vụ việc.