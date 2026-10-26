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    Từ cô bé bán xăng vỉa hè đến nữ ca sĩ gốc Việt theo học tại Canada

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    Ít ai biết rằng, trước khi theo đuổi giấc mơ âm nhạc, Minh Chiêu Anh (tên thật là Minh Hải) từng phụ mẹ bán từng lít xăng bên vỉa hè để trang trải cuộc sống và nuôi dưỡng ước mơ đến trường. Vượt lên những thiếu thốn của tuổi thơ, cô nỗ lực học tập và thi đỗ vào Trường đại học Kinh tế TP.HCM, rồi xây dựng sự nghiệp ổn định tại các công ty nước ngoài.

    Sau nhiều năm làm việc ổn định tại các công ty nước ngoài, cô bất ngờ rẽ hướng sang âm nhạc vì đam mê.

    Từ cô bé bán xăng vỉa hè đến nữ ca sĩ gốc Việt theo học tại Canada - Ảnh 1.

    Điều đặc biệt là hiện tại, nữ ca sĩ gốc Việt đang cùng lúc nghiên cứu chuyên sâu về mỹ phẩm, theo học thạc sĩ Marketing và thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc tại Canada. Năm 2024, Minh Chiêu Anh được đào tạo chuyên sâu bởi vocal producer hàng đầu - người từng đồng hành cùng nhiều chương trình âm nhạc lớn và các nghệ sĩ nổi tiếng.

    Sau quá trình rèn luyện, cô lần lượt ra mắt ca khúc "Vấn Vương", sắp tới là "Đổi cả thế giới yêu anh" của nhạc sĩ Trương Đình Hoàng và Thời Thề Còn Lại của nhạc sỹ Trần Tuấn Kiệt.

    Không chỉ theo đuổi nghệ thuật, Minh Chiêu Anh còn cùng ca sĩ Thanh Tùng và nhạc sĩ Trần Tuấn Kiệt sáng lập Sen Hồng Đất Việt, tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng. 

    Giữa thời đại nhiều người muốn nổi tiếng thật nhanh, Minh Chiêu Anh lại chọn con đường dài hơn: học tập, rèn luyện thực lực và dùng nghệ thuật để lan tỏa những giá trị tích cực.

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