Từ cô bé bán xăng vỉa hè đến nữ ca sĩ gốc Việt theo học tại Canada

Sau nhiều năm làm việc ổn định tại các công ty nước ngoài, cô bất ngờ rẽ hướng sang âm nhạc vì đam mê.

Điều đặc biệt là hiện tại, nữ ca sĩ gốc Việt đang cùng lúc nghiên cứu chuyên sâu về mỹ phẩm, theo học thạc sĩ Marketing và thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc tại Canada. Năm 2024, Minh Chiêu Anh được đào tạo chuyên sâu bởi vocal producer hàng đầu - người từng đồng hành cùng nhiều chương trình âm nhạc lớn và các nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau quá trình rèn luyện, cô lần lượt ra mắt ca khúc "Vấn Vương", sắp tới là "Đổi cả thế giới yêu anh" của nhạc sĩ Trương Đình Hoàng và Thời Thề Còn Lại của nhạc sỹ Trần Tuấn Kiệt.

Không chỉ theo đuổi nghệ thuật, Minh Chiêu Anh còn cùng ca sĩ Thanh Tùng và nhạc sĩ Trần Tuấn Kiệt sáng lập Sen Hồng Đất Việt, tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng.

Giữa thời đại nhiều người muốn nổi tiếng thật nhanh, Minh Chiêu Anh lại chọn con đường dài hơn: học tập, rèn luyện thực lực và dùng nghệ thuật để lan tỏa những giá trị tích cực.