Từ cô bé Việt nhút nhát đến ngôi sao sáng của ngành khoa học dữ liệu

Những thành tích ấn tượng

Trần Thị Kim Khuyên từng giành 3 giải toán học, gồm The Andrew O.Linstrum, Jr. Memorial Award, Ella Ott Weisman & Ella Ott Award in Mathematics và Gordon T. Chamness Memorial Award. Năm 2020, cô được đề cử cho WomenTech Global Awards, giải thưởng toàn cầu dành cho những phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ. Trang LinkedIn của cô hiện có hơn 109.000 người theo dõi. Cô đã có hàng trăm bài viết về khoa học dữ liệu và được phỏng vấn bởi SuperDataScience, một trong những podcast lớn nhất về chuyên ngành này. Khuyên còn là tác giả cuốn Efficient Python Tricks and Tools for Data Scientists (tạm dịch: Các thủ thuật Python hiệu quả và các công cụ cho những nhà khoa học dữ liệu).

Khuyên (phải) trong một lần gặp chị Huyền Chip ẢNH: NVCC

Chia sẻ trên Facebook, nhà khoa học máy tính và giảng viên tại Đại học Stanford (Mỹ) Nguyễn Thị Khánh Huyền (Huyền Chip) tỏ ra rất ấn tượng về Khuyên. "Không biết có ai có chung cảm giác này với mình không, nhưng mình rất vui khi đọc một nội dung chuyên ngành nào đó trên mạng, thấy ưng ý nên tìm xem tác giả là ai, và nhận ra rằng tác giả đó là người Việt. Và mình càng vui hơn khi tác giả đó là phụ nữ. Chúng ta đã đi một quãng đường rất dài từ khi "con gái không nên học những thứ khô khan như công nghệ", chuyên gia này viết và cho biết Khuyên là một trong những phụ nữ Việt tạo ra nhiều nội dung xuất sắc trong chuyên ngành khoa học dữ liệu cho độc giả toàn cầu mà mình yêu thích.