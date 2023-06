Từ Coachella đến 8Wonder - hành trình những lễ hội âm nhạc đỉnh cao thế giới

Dưới đây là 7 lý do khiến những lễ hội âm nhạc đỉnh cao này trở thành hiện tượng được nhắc đến nhiều nhất trên thế giới.

1. Mục sở thị "celeb, KOL" ngoài đời thực

Coachella không chỉ là lễ hội âm nhạc, nơi tập trung các nghệ sĩ biểu diễn, mà từ lâu đã trở thành cơ hội để gặp người nổi tiếng. Đến nỗi, các nhiếp ảnh gia đường phố, cánh paparazzi hay giới truyền thông cũng đổ tới Coachella để đưa tin tức độc quyền.

Hàng loạt sao Hollywood đã tới Coachella, kéo theo sự hào hứng của fan hâm mộ như: Nina Dobrev, Charlie Sheen, Noah Cyrus, Kate Bosworth, Hailey Bieber, Paris Hilton, Emily Ratajkowski, Billie Lourd, Winnie Harlow, Cindy Crawford, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Kylie Jenner…

Tương tự, tại 8Wonder, với những màn trình diễn của những ngôi sao đẳng cấp và loạt sự kiện đặc biệt, "kỳ quan cảm xúc không giới hạn" hứa hẹn cũng sẽ bùng nổ không kém với sự tham gia của nhiều sao nổi tiếng. Không chỉ có cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ danh tiếng biểu diễn trên sân khấu đỉnh cao, các fan hâm mộ có thể gặp rất nhiều ngôi sao tới thưởng thức lễ hội âm nhạc đỉnh cao này.

2. Nơi bùng nổ của các hitmaker tỉ view

Coachella luôn có sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Các nghệ sĩ nổi tiếng như Beyoncé, Radiohead, Kendrick Lamar và Lady Gaga đã xuất hiện trên sân khấu Coachella, mang đến những màn trình diễn khó quên và những khoảnh khắc lịch sử.

Đáng nhớ là màn trình diễn huyền thoại của Beyoncé với tư cách là người phụ nữ da màu đầu tiên xuất hiện tại lễ hội âm nhạc mang tính biểu tượng. Điều này đã thu hút sự chú ý của công chúng và giới truyền thông, giúp lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh và nâng cao vị thế của Coachella, biến đây trở thành một sự kiện không thể không tham dự của các fan hâm mộ âm nhạc và cả các chuyên gia trong ngành.

Tại Việt Nam, đại nhạc hội quốc tế 8Wonder cũng sẽ là sân khấu đỉnh cao với sự góp mặt của siêu sao hàng đầu thế giới Charlie Puth. Sự kết hợp chưa từng có của "ngôi sao tỉ view" với những gương mặt "hitmaker" của nhạc Việt đương đại như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, HIEUTHUHAI, MONO, Tlinh, Amee, DJ Mie chắc chắn sẽ tạo nên sức hút khủng với giới hâm mộ Việt Nam và quốc tế.

3. Sàn diễn thời trang ngay tại Đại nhạc hội

Những năm 2000, trong thời kỳ phát triển của thời trang và nhiếp ảnh phong cách đường phố, Coachella là nơi hoàn hảo để tìm thấy những bộ cánh thời thượng nhất.

Ngày nay, với sự phát triển của mạng xã hội, thời trang trở thành điểm nhấn sống động của Coachella. Những bộ sưu tập mới nhất của hàng loạt thương hiệu đã xuất hiện tại đây, khiến hashtag #Coachella trở thành một "album thời trang" của lễ hội này. Thậm chí, H&M đã trở thành thương hiệu thời trang đường phố cao cấp đầu tiên mở cửa hàng riêng trong khuôn viên Coachella với những bộ sưu tập lễ hội mới nhất.

Đến với 8Wonder trong khuôn khổ Lễ hội biển quốc tế WonderFest 2023, du khách cũng sẽ được hòa mình vào thế giới thời trang với những màn trình diễn carnival rực rỡ sắc màu, cuộc thi cosplay. Ngoài ra, hàng vạn du khách, hâm mộ đổ về sự kiện quốc tế này hứa hẹn cũng sẽ mang những sưu tập thời thượng nhất tới tâm điểm của Việt Nam.

4. "Mỗi lần đến lại mang theo bí mật"

Coachella nổi tiếng với việc "mỗi lần đến lại mang theo bí mật", từ việc Justin Bieber xuất hiện trở lại trong màn trình diễn của Ariana Grande, đến sự hồi sinh hình ba chiều của 2Pac trong bộ phim của Dr Dre: khả năng là vô tận. Cũng tại đây, người hâm mộ cũng đã chứng kiến cuộc hội ngộ với Destiny's Child, LCD Soundsystem, NWA, OutKast, At the Drive In, Pulp, Death From Above 1979, The Stone Roses và Guns 'N Roses.

Riêng tại 8Wonder và WonderFest 2023, chờ đợi người hâm mộ là hành trình trải nghiệm đầy bất ngờ và nhiều cảm xúc. Ngoài việc tận mắt gặp gỡ những hitmaker nổi tiếng, du khách được hòa mình vào vô số sự kiện hấp dẫn như: cuộc thi flashmob, liên hoan Âm nhạc Indie, các điệu vũ Hawaii nồng nhiệt, âm nhạc DJ sôi động, các trò chơi nước…

5. Lễ hội ẩm thực "độc lạ"

Bạn không thể tổ chức lễ hội mà không có ẩm thực! Tại Coachella, bạn sẽ tìm thấy hơn 40 nhà hàng và xe đồ ăn - food truck tốt nhất của Los Angeles. Họ có tất cả mọi thứ từ thịt, các món ăn chay, vô vàn món tráng miệng, cho đến các món không thể thiếu tại các lễ hội như đồ ăn nhanh, ramen, tacos và kem.

Các món ăn tuyệt vời cũng sẽ là điều đáng chờ đợi tại sự kiện ở Việt Nam, với vô số món ngon 3 miền và hoặc ẩm thực đa quốc gia với các món ăn đặc trưng đến từ Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á. Đặc biệt là tại Lễ hội Đặc sản bản địa Wonder Fair Fest hội tụ tinh hoa sản vật trên khắp dải đất hình chữ S, nơi du khách tận mắt trải nghiệm cooking show được trình diễn bởi các bếp trưởng nổi tiếng…

6. Đắm mình trong "Hội chợ phù hoa"

Coachella được tổ chức vào tháng 4 - lúc thời tiết bắt đầu ấm lên ở Bắc Mỹ, trở thành khoảng thời gian tuyệt vời để dành những ngày cuối tuần cùng bạn bè, mặc những bộ cánh đẹp nhất để hòa vào không gian lễ hội sôi động và ca hát, nhảy múa của những "Hội chợ phù hoa". Tại đây, mọi người có thể dành cả ngày để đi bộ, thưởng thức ẩm thực phong phú, diện những bộ trang phục bắt mắt và "chớp" lấy cơ hội gặp thần tượng của mình. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán ở Coachella.

Trong khi đó, hòa mình vào 8Wonder tại Việt Nam, du khách từ bất kỳ đâu sẽ được tận hưởng không gian "vui chơi không gian giới hạn" đầy thú vị. Sẽ rất khó để tìm được bất kì giây phút "cô đơn" bởi dù ở lứa tuổi nào, mỗi người đều sẽ tìm thấy trải nghiệm dành cho mình, từ những hoạt động thực hành tại xưởng nghệ thuật, xem bài tarot, vẽ henna, trang điểm và làm tóc tới các trò chơi nước, khám phá đại dương đầy hứng khởi… Đó sẽ là chuỗi "rung cảm" không thể bỏ qua với bất kỳ ai may mắn có mặt tại VinWonders Nha Trang - nơi diễn ra 8Wonder.

7. Sự kiện cộng đồng hot từ trên mạng đến đời thực

Sự thu hút của Coachella không thể thiếu "bệ phóng" mạng xã hội và việc được phát sóng trực tiếp trên YouTube. Hàng triệu khán giả không thể trực tiếp tham dự Lễ hội sôi động nhất hành tinh này vẫn có thể theo dõi qua mạng xã hội và trực tiếp bình luận, chia sẻ, góp phần đẩy mạnh sức hút của sự kiện này. Không ai có thể phủ nhận độ phủ sóng của sự kiện này, dù đã sau hơn 20 năm kể từ lần đầu ra mắt.

Với 8Wonder, lễ hội âm nhạc đẳng cấp quốc tế này được dự báo cũng sẽ gây sốt trên mạng xã hội, đặc biệt là với sự tham gia của những ngôi sao thế giới và Việt Nam, cùng vô vàn hoạt động hấp dẫn.

Mang đầy đủ những "công thức" hút khách của những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, 8Wonder, điểm kết bùng nổ của chuỗi sự kiện lễ hội du lịch - âm nhạc thường niên WonderFest diễn ra tại VinWonders Nha Trang sẽ biến Việt Nam trở thành điểm đến thu hút du khách ở khu vực và toàn thế giới.