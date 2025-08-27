Từ cửa hàng nhỏ đến showroom quốc tế - hành trình khẳng định tinh thần tiên phong

Không ai trong họ nghĩ rằng, 40 năm sau, cái tiệm nhỏ ấy sẽ trở thành hệ thống showroom chuẩn quốc tế, được các thương hiệu danh tiếng như Citizen, Movado, Bulova, Tommy Hilfiger, Lacoste, Coach... chọn mặt gửi vàng tại thị trường Việt Nam.

Từ 55 Lê Lợi - Khởi nguồn di sản thời gian từ năm 1995

Từng bước nhỏ nhưng luôn chắc chắn

Hồi đó, có người ghé tiệm chỉ để thay pin, lau dầu. Có người mua chiếc đồng hồ đầu tiên từ tiền thưởng tết. Nhưng rồi, điều giữ họ quay lại không phải là giá rẻ, mà là cái cách người bán cầm chiếc đồng hồ trên tay - nhẹ nhàng, trân trọng như cầm ký ức của khách vậy.

Chính từ tinh thần đó, Đồng hồ Tân Tân từng bước khẳng định mình:

Năm 1999 : trở thành đối tác chính thức của Citizen tại Việt Nam

: trở thành đối tác chính thức của Citizen tại Việt Nam Năm 2003 - 2019 : lần lượt được các thương hiệu quốc tế lựa chọn phân phối chính hãng

: lần lượt được các thương hiệu quốc tế lựa chọn phân phối chính hãng Từ một tiệm nhỏ đến showroom tại Diamond Plaza, Đồng Khởi, Trần Hưng Đạo...

Từ phiếu bảo hành viết tay đến trung tâm kỹ thuật đạt chuẩn hãng, thiết bị theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ.

Không mở rộng ồ ạt. Không quảng cáo rầm rộ. Mỗi lần "bước lên một nấc mới", Đồng hồ Tân Tân đều cân nhắc một điều: "Chỗ mới có giữ được cái nếp cũ không? Có tiếp tục tử tế như ban đầu không?".

Đồng Hồ Tân Tân - gần ba thập kỷ đồng hành cùng Citizen

Showroom là nơi để gặp lại chứ không chỉ là bán hàng

Không chỉ mở rộng số lượng, Đồng hồ Tân Tân còn thay đổi chất lượng không gian. Mỗi showroom không đơn thuần là điểm bán, mà là nơi để khách hàng cảm thấy gần gũi như trở về một địa chỉ thân quen.

Từng tủ trưng bày, từng góc kỹ thuật đều được thiết kế để truyền tải tinh thần chỉn chu, kỹ lưỡng như cách đội ngũ Tân Tân vẫn lau từng mặt số, vặn từng con ốc nhỏ như kim may suốt bao năm qua.

"Chúng tôi không chạy theo xu hướng sang trọng kiểu hào nhoáng. Mà chọn cách sang trọng của sự tinh tế từ cách phục vụ đến chất lượng dịch vụ sau bán" - một thành viên lâu năm chia sẻ.

Đồng Hồ Tân Tân - Di sản thời gian từ năm 1985

Tinh thần tiên phong không nằm ở việc đi đầu mà là dám đi dài

Có người từng hỏi: "Tại sao đến giờ vẫn làm đồng hồ, trong khi nhiều thương hiệu chuyển sang bán trang sức, phụ kiện thời trang?"

Câu trả lời nhẹ nhàng: "Vì chúng tôi tin, chiếc đồng hồ không chỉ là món hàng mà là thứ có thể đi cùng người ta qua cả một chặng đời."

Từ niềm tin đó, Đồng hồ Tân Tân đã tiên phong không phải bằng lời nói, mà bằng hành động:

Xây dựng trung tâm bảo hành chuẩn quốc tế từ kiến thức kỹ thuật học hỏi từ Thụy Sĩ, Nhật Bản, kết hợp với sự thấu hiểu nhu cầu và thói quen của khách hàng Việt.

Có thể thay đổi, mở rộng thương mại điện tử - nhưng triết lý hậu mãi dài lâu thì không thay đổi.

Đào tạo kỹ thuật viên nội bộ, hợp tác chuyên môn cùng hãng

Mở rộng cửa hàng khắp các quận trung tâm nhưng vẫn "giữ nghề" theo đúng nghĩa

Không chỉ sửa chữa - Chúng tôi gìn giữ giá trị của thời gian

Và hành trình vẫn đang tiếp tục…

2025 - đánh dấu 40 năm Đồng hồ Tân Tân. Không kỷ niệm hoành tráng, không hô hào tự hào. Chỉ đơn giản là thêm một chặng đường được ghi lại bằng showroom mới, bằng chương trình đào tạo nghề mới, bằng những khách hàng cũ vẫn đều đặn quay về.

Vì có những điều đi chậm thôi, nhưng đi rất xa.

Và có những cửa tiệm càng lâu năm, càng thân quen như một phần ký ức.

Đằng sau mỗi chiếc đồng hồ là một đội ngũ tận tâm và gần 30 năm gắn bó cùng Citizen

