Từ ‘Cypher In Cyber 2025’ tới Masters Bangkok: 2025 khởi đầu sôi động với cộng đồng VALORANT

Sự phát triển không ngừng của cộng đồng VALORANT Việt

VALORANT là tựa game bắn súng chiến thuật 5vs5 hiện được NPH VNGGames phát hành chính thức tại Việt Nam kể từ năm 2021. Sau thời gian dài hoạt động, trò chơi do Riot Games phát triển đã nhanh chóng trở thành một trong những game FPS được yêu thích nhất nước ta, khi sở hữu một cộng đồng người chơi đông đảo cũng như một hệ sinh thái Thể thao điện tử chất lượng và đa dạng quy mô.

Đối với các game thủ Việt, VALORANT từ lâu đã trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu. Sự ủng hộ mà họ dành cho VALORANT không chỉ thể hiện ở thời gian tham chiến trong các chế độ thú vị của trò chơi, mà còn thông qua những con số ấn tượng từ đa dạng hoạt động. Trên các nền tảng truyền thông, có hàng triệu game thủ VALORANT thường trực, giao lưu và thảo luận sôi nổi hằng ngày với lượng đề tài, ý tưởng vô tận.

Bước ra đời thực, tập thể game thủ VALORANT còn mang đến nhiều giá trị tinh thần ý nghĩa cho xã hội. Minh chứng gần nhất chính là chương trình từ thiện Teddy Bear Toss 2024, trong hợp tác giữa VNGGames và CLB bóng rổ Saigon Heat. Thông qua hoạt động này, tập thể VALORANT Việt Nam đã trao tặng hơn 600 chú gấu bông và dụng cụ học tập cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo nên mùa Trung thu 2024 đầy ý nghĩa.

Với phong trào rèn luyện Thể thao điện tử, tính đến thời điểm cuối năm 2024 đã ghi nhận tới 104 giải đấu cộng đồng VALORANT xuất hiện tại 16 tỉnh thành cả nước, với số lượng đăng ký tham gia gần 1,800 đội tuyển không chuyên. Qua đó người chơi VALORANT có không ít dịp để giao lưu, học hỏi và cạnh tranh lành mạnh, giúp cộng đồng tựa game FPS này thêm gắn kết và phát triển.

Những cơ hội lớn dành cho cộng đồng VALORANT Việt

Trong số các sự kiện dành cho cộng đồng game thủ VALORANT, "Cypher In Cyber" chính là một trong những hệ thống giải đấu quy mô và uy tín nhất, do VNGGames phối hợp với các phòng máy đối tác tổ chức. Cypher in Cyber 2025 được khởi động từ cuối tháng 12.2024 và khép lại bằng sự kiện offline Chung Kết Tổng tại TP.HCM vào ngày 16.2 vừa qua, thu hút hơn 600 game thủ đến theo dõi trực tiếp cũng như có dịp sưu tầm nhiều phần quà độc quyền, giá trị đến từ VALORANT.

Bản thân các đội tham gia xuyên suốt giải Cypher in Cyber cũng có cơ hội trải nghiệm thi đấu Thể thao điện tử trên các thiết bị thi đấu đạt chuẩn thế giới. Thậm chí sự kiện này còn có thể là nơi ươm mầm cho những tài năng mới của bộ môn VALORANT để tranh tài ở những sân chơi chuyên nghiệp, tầm cỡ hơn trong tương lai.

Với kim chỉ nam mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho game thủ, NPH VNGGames cũng phối hợp cùng các chuỗi phòng máy đối tác để cho ra mắt chương trình Điểm Trạm VALORANT, mang đến nhiều ưu đãi cho game thủ tại các phòng máy đối tác; bao gồm các vật phẩm miễn phí, khuyến mãi đặc biệt. Thậm chí sắp tới là cơ hội được nhận vé miễn phí tham dự sự kiện VALORANT Masters Bangkok với toàn bộ chi phí sẽ được NPH VNGGames tài trợ.

Nhìn chung, với sự đầu tư và định hướng đúng đắn từ VNGGames lẫn sự nhiệt tình của các game thủ, cộng đồng VALORANT Việt Nam hứa hẹn sẽ còn phát triển lớn mạnh hơn nữa trong thời gian tới.