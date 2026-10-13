Từ danh hiệu đến sứ mệnh Hành trình 30 năm Co.opmart ‘Bạn của mọi nhà’

Từ danh hiệu "Người nội trợ đảm đang của nhân dân"…

Câu chuyện về Co.opmart với vai trò "Người nội trợ đảm đang của nhân dân" bắt nguồn từ truyền thống phục vụ người dân đã được hình thành từ những ngày đầu của phong trào Hợp tác xã Mua bán tại TP.HCM. Tháng 12.1981, nhân dịp tổng kết 5 năm phong trào Hợp tác xã Mua bán, Thành ủy TP.HCM đã trao tặng cờ với danh hiệu "Người nội trợ đảm đang của nhân dân", ghi nhận vai trò của hệ thống hợp tác xã trong việc tổ chức cung ứng hàng hóa, phục vụ đời sống và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Đây cũng là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Saigon Co.op, tạo nên nền tảng về tinh thần phục vụ và trách nhiệm với cộng đồng được kế thừa qua nhiều thế hệ.

Đến những ngày đầu năm 1996, người dân ở TP.HCM háo hức khi bước vào siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh - siêu thị thuần Việt đầu tiên do người Việt xây dựng. Bà Lê Kim tại TP.HCM, nay đã ngoài 70 tuổi cho biết, những ngày cuối tuần, bà đều đến đây để mua sắm hoặc chỉ là đi dạo, nhìn ngắm vì quá nhiều sản phẩm, hoàn toàn khác biệt với các chợ truyền thống. Còn đối với chị Thanh Ngọc, lúc đó mới là sinh viên năm thứ nhất và đang ở Ký túc xá Trần Hưng Đạo (quận 1 cũ, TP.HCM) - và cứ mỗi khi ngang qua Co.opmart Cống Quỳnh là thấy không khí sôi động, nhộn nhịp. Từ đó cái tên Co.opmart đã in sâu vào tâm trí nên sau này chị cũng thường xuyên đến các siêu thị này để mua sắm.

Co.opmart thực hiện vai trò “Người nội trợ đảm đang của nhân dân” ẢNH: QUANG ĐỊNH

Không chỉ là người bạn đồng hành của các gia đình, Co.opmart cũng là đơn vị giữ vai trò nòng cốt trong các chương trình bình ổn thị trường tại TP.HCM, chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả và đồng hành cùng người dân vượt qua nhiều giai đoạn biến động của kinh tế - xã hội.

Từ TP.HCM, Saigon Co.op đã đưa thương hiệu Co.opmart vươn ra các địa phương trên cả nước, từ Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh đến Hà Nội, Hải Phòng… Từ nền tảng Co.opmart, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op tiếp tục được mở rộng và đa dạng hóa với nhiều mô hình, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các phân khúc khách hàng: đại siêu thị Co.opXtra; siêu thị Co.opmart Pro; cửa hàng thực phẩm Co.op Food; cửa hàng bách hóa Co.op Smile; cửa hàng tiện lợi Cheers; nền tảng mua sắm trực tuyến Co.op Online và siêu thị cao cấp Finelife. Cùng với đó, hệ sinh thái dịch vụ - thương mại tiếp tục được hoàn thiện với các trung tâm thương mại Sense City, Sense Market, SenseFesti và Khách sạn Charmant Suites Cần Thơ. Đến nay, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op đã phát triển hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, phục vụ khoảng 1 triệu lượt khách mỗi ngày.

Đến siêu thị "Bạn của mọi nhà"

Nói đến siêu thị thuần Việt, rất nhiều gia đình đều nghĩ ngay đến Co.opmart. Niềm tin đó đã được vun đắp sau 3 thập kỷ. Anh Thành Trung - một khách hàng tại TP.HCM - chia sẻ: Dù hiện nay có rất nhiều siêu thị, trung tâm thương mại nhưng với gia đình anh, ưu tiên vẫn là đến Co.opmart vì sản phẩm quen thuộc, vì niềm tự hào mua sắm ở siêu thị thuần Việt, ủng hộ hàng Việt và cũng có một chút là vì "thói quen". "Cứ nghĩ đến việc đi siêu thị mua đồ dùng cho gia đình là cả nhà lại đến Co.opmart. Bà xã nói các sản phẩm ở đây cũng có giá phù hợp với gia đình nên cứ thế mà dùng", anh Thành Trung cho hay.

Co.opmart là địa chỉ mua sắm tin cậy của nhiều gia đình Việt

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Co.opmart, đơn vị đã công bố tầm nhìn "trở thành thương hiệu bán lẻ hiện đại, bền vững và gắn kết sâu hơn với nhu cầu đời sống của người tiêu dùng Việt Nam". Khởi đầu cho chương phát triển mới, Saigon Co.op giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Co.opmart mới mang tinh thần hiện đại, linh hoạt hơn nhưng vẫn giữ trọn những giá trị cốt lõi đã làm nên uy tín của thương hiệu trong suốt ba thập kỷ qua. Trong chiến lược phát triển đó, hàng nhãn riêng được xác định là một trong những trụ cột của Saigon Co.op, tập trung phát triển các sản phẩm phù hợp nhu cầu và thị hiếu của người Việt, bảo đảm chất lượng, an toàn với mức giá hợp lý. Song song đó, Saigon Co.op tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái bán lẻ, tăng cường kết nối thương mại, dịch vụ, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, Saigon Co.op tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái bán lẻ, kết nối với thương mại, dịch vụ, ẩm thực, giải trí và cộng đồng. Đại diện Saigon Co.op khẳng định, ba mươi năm không chỉ là dấu mốc nhìn lại mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới của Co.opmart. Trên nền tảng những giá trị đã được bồi đắp, Saigon Co.op sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái bán lẻ hiện đại, thúc đẩy tiêu dùng xanh, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt, đồng thời tiếp tục phát huy sứ mệnh vì cộng đồng thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội thiết thực, bền bỉ, hướng đến tạo dựng những giá trị tích cực và lâu dài cho xã hội. Qua đó, đơn vị khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển thị trường nội địa, kiên định với sứ mệnh phục vụ cộng đồng giúp Co.opmart trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày của hàng triệu gia đình Việt, được coi như một "người nội trợ của nhân dân".