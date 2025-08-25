Từ Dlympic đến Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương

"Khỏe để KẾT NỐI - Khỏe để VƯƠN CAO"

Là một trong những hoạt động tiêu điểm của Chương trình rèn luyện, chăm sóc sức khỏe và hoạt động thể dục thể thao trực tuyến vì cộng đồng "Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương 2025", Hội thao toàn quốc Dlympic 2025 là sân chơi rèn luyện sức khỏe, kết hợp giữa văn hóa doanh nghiệp của Dai-ichi Life Việt Nam và tinh thần thể thao Olympic. Bước sang mùa thứ 4 với cột mốc đặc biệt, lần đầu tiên Dlympic 2025 tổ chức không chỉ dành cho các thành viên công ty mà còn mở rộng đến toàn thể khách hàng và đối tác.

Chương trình được diễn ra từ ngày 2.8 đến 10.8.2025 với các vòng đấu khu vực tại 6 tỉnh, thành phố lớn: Hà Nội, Phú Thọ, Hạ Long, Cần Thơ, Nha Trang và TP.HCM với hơn 700 vận động viên thi đấu ở 4 bộ môn: Bóng đá, Cầu lông, Pickleball, Dân vũ đã mang đến những màn tranh tài bùng nổ và đầy nhiệt huyết, tạo nên một Dlympic khác biệt, mang đậm dấu ấn của tinh thần thể thao "Khỏe để KẾT NỐI - Khỏe để VƯƠN CAO".

Hội thao toàn quốc Dlympic 2025 lan tỏa tinh thần “Khỏe để Kết nối, Khỏe để Vươn cao”

Vòng chung kết toàn quốc đã diễn ra sôi nổi tại Sân Thể thao Tao Đàn, TP.HCM vào ngày 17.8.2025, quy tụ gần 300 vận động viên, cổ động viên là khách hàng, đại lý bảo hiểm, nhân viên của Dai-ichi Life Việt Nam, cùng các thành viên đến từ Đối tác. Sau một ngày thi đấu đầy sôi động với những màn trình diễn tuyệt vời, Hội thao toàn quốc Dlympic 2025 của Dai-ichi Life Việt Nam đã khép lại trọn vẹn và thật nhiều cảm xúc của những trái tim nhiệt huyết, những bước chân kiên định và những nụ cười tỏa sáng!

Ông Đặng Hồng Hải - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam (thứ 7, từ trái qua) chúc mừng các vận động viên xuất sắc tại Vòng chung kết toàn quốc Hội thao Dlympic 2025

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng, quý đối tác và nhân viên Dai-ichi Life Việt Nam đã nhiệt tình tham gia Hội thao toàn quốc Dlympic 2025. Chúng ta đã cùng nhau trải qua một hành trình thật đẹp với trái tim nhiệt thành, tinh thần đoàn kết và ý chí quyết thắng để không chỉ giành thành tích ấn tượng, mà còn chiến thắng bản thân, vượt lên chính mình. Hãy cùng nhau tiếp tục thắp sáng ngọn lửa đam mê, lan tỏa sức mạnh kết nối và vươn tới những tầm cao mới" - ông Đặng Hồng Hải, Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ.

Kết nối thể thao - Lan tỏa yêu thương

Dlympic 2025 và Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương 2025 đã chứng minh rằng thể thao không chỉ là sự rèn luyện thể chất, mà còn là nhịp cầu gắn kết và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với mỗi người, mỗi nhà. Dai-ichi Life Việt Nam tự hào khi lần đầu tiên mang đến một hội thao toàn quốc quy mô lớn, nơi Khách hàng, Đối tác và Nhân viên cùng nhau nâng cao sức khỏe và truyền cảm hứng về lối sống khỏe mạnh, tích cực và lan tỏa yêu thương.

Hành trình ý nghĩa này vẫn được tiếp nối với Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương 2025 cùng 5 thử thách quen thuộc: Đất - Bền bỉ trong từng bước tiến; Nước - Linh hoạt để thích nghi mỗi ngày; Lửa - Nhiệt huyết bùng cháy trong mọi hoạt động; Gió - Lan tỏa cảm hứng sống khỏe đến cộng đồng; Vô - Yêu thương bản thân và gia đình, yêu thương cộng đồng và yêu thương Trái đất. Chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ đến hàng chục ngàn chiến binh trên toàn quốc từ các hoạt động trực tuyến đến những sự kiện kết nối và sẻ chia với cộng đồng.

"Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương 2025" mùa thứ 5 vẫn đang diễn ra sôi nổi và truyền cảm hứng về lối sống khỏe mạnh, tích cực và lan tỏa yêu thương

Tải ngay ứng dụng Dai-ichi Connect, đăng ký tham gia "Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương 2025" để cùng tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp cho mùa giải năm nay - nơi mỗi bước chân, mỗi chuyển động đều chứa đựng tình yêu thương và ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Tìm hiểu về "Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương 2025" tại trang thông tin chính thức: https://cungduongyeuthuong.dai-ichi-life.com.vn