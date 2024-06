T.Ư Đoàn tặng quà các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi

Sáng 27.6, tại Hà Nội, đoàn công tác T.Ư Đoàn đã đi thăm và tặng quà các tình nguyện viên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2024, tại Hà Nội. Dẫn đầu đoàn công tác có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.



Cùng tham gia có ông Trần Văn Đạt, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD-ĐT; chị Hồ Hồng Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Đặc biệt, MC Khánh Vy, đại sứ chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2024 cũng có mặt tại các điểm thi mà đoàn công tác đến thăm để cổ vũ các tình nguyện viên và thí sinh trong kỳ thi năm nay.

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm hỏi các tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Mỹ Đình (P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm) BẢO ANH

Cổ vũ thí sinh ở nơi có nhiều điểm thi nhất

Đoàn công tác đã đến điểm thi ở Trường THPT Mỹ Đình (P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm). Tại đây có 750 thí sinh dự thi với 32 phòng thi. Điểm thi này có 90 tình nguyện viên đến từ Trường THPT Mỹ Đình, Trường CĐ Bách nghệ Hà Nội và Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Các tình nguyện viên được chia làm 3 đội hình với nhiệm vụ như đưa đón các thí sinh khó khăn trong đi lại; cấp phát nước suối, suất ăn sáng cho các thí sinh; cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TP.Hà Nội phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trước cổng trường thi.

Theo Quận đoàn Q.Nam Từ Liêm, năm nay địa bàn quận là đơn vị có số điểm thi nhiều thứ 2 ở TP.Hà Nội, với 7 điểm thi và 4.425 thí sinh đăng ký thi.

Anh Nguyễn Tường Lâm và đoàn công tác tặng quà đội hình Tiếp sức mùa thi BẢO ANH

Đoàn công tác cũng đến điểm thi tại Trường THCS Yên Hoà (Q. Cầu Giấy). Đây là đơn vị có số điểm thi nhiều nhất trên địa bàn TP.Hà Nội, gồm 12 điểm thi với 8.075 thí sinh đăng ký thi.



Tại điểm thi có 672 thí sinh với 30 phòng thi. Ở đây có 300 tình nguyện viên là học sinh Trường THPT Cầu Giấy, sinh viên Trường ĐH Lao động - Xã hội và Trường ĐH Thủ đô tham gia tiếp sức thí sinh.

Anh Nguyễn Tường Lâm thăm hỏi đội hình "Xe ôm miễn phí" tại điểm thi Trường THCS Yên Hoà BẢO ANH

"Tôi muốn truyền động lực cho thí sinh"

Tại các điểm đến thăm, anh Nguyễn Tường Lâm đã thay mặt đoàn công tác thăm hỏi các tình nguyện viên và chúc các bạn có một chương trình ý nghĩa. Anh Lâm cũng thay mặt ban tổ chức tặng quà cho các tình nguyện viên tham gia chương trình.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, bạn Trần Quang Minh (học sinh Trường THPT Cầu Giấy) cho biết em đã tham gia Đội giao thông xanh, phối hợp phân luồng giao thông, hỗ trợ các phụ huynh đến đưa đón con di chuyển thuận tiện, tránh xảy ra ùn tắc giao thông.

"Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình và rất vui khi được hỗ trợ các thí sinh và người nhà có một mùa thi an toàn", Quang Minh hào hứng chia sẻ.

Tình nguyện viên cổ vũ thí sinh sau môn thi đầu tiên VŨ THƠ

Làm nhiệm vụ trong đội Xe ôm miễn phí "Áo xanh chở giấc mơ hồng" tại điểm thi Trường THCS Yên Hoà, bạn Nguyễn Tuấn Khôi, sinh viên Trường ĐH Lao Động xã hội, cho biết đây là năm thứ 2 em tham gia Tiếp sức mùa thi và rất hạnh phúc khi được hỗ trợ thí sinh.

"Sáng nay, có 2 thí sinh quên đồ như hộp bút, căn cước công dân, đã được chúng em kịp thời chở về nhà lấy, nên không ảnh hưởng đến thời gian có mặt tại phòng thi", Khôi kể.

Một phụ huynh ở Q.Thanh Xuân chờ con tại cổng trường THCS Yên Hoà xúc động chia sẻ: "Tôi thấy các bạn tình nguyện viên rất nhiệt tình hỗ trợ. Hôm qua trời mưa, con tôi được các tình nguyện viên che ô ra tận nơi bố mẹ đón. Điều đó giúp phụ huynh rất yên tâm".

MC Khánh Vy hào hứng tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2024 VŨ THƠ

Tại điểm thi Trường THPT Mỹ Đình, các tình nguyện viên rất hào hứng khi gặp MC Khánh Vy, đại sứ của chương trình. Khánh Vy cho biết, đây là năm thứ 2 cô tham gia Tiếp sức mùa thi và khi đến đây cô rất bồi hồi nhớ lại lúc mình đi thi đã được các tình nguyện viên tiếp sức.

"Tôi mong muốn truyền động lực cho các thí sinh trong kỳ thi này. Ai cũng trải qua cảm giác hồi hộp lo lắng, nhưng khi thấy sự đồng hành của các tình nguyện viên, bản thân tôi khi đó đã cảm thấy vơi đi lo lắng. Môn văn là môn thi đầu tiên nên tôi luôn cố gắng làm tốt nhất để làm động lực cho các môn sau", Khánh Vy chia sẻ.