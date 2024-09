T.Ư Đoàn thăm, tặng quà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Bắc Kạn

Tiếp nối các hoạt động chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 3 gây ra, sáng nay, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đã đến thăm động viên đội hình thanh niên tình nguyện; thăm hỏi, tặng quà các gia đình bị sạt lở tại xã Quang Thuận, H.Bạch Thông và xã Nam Cường, H.Chợ Đồn (Bắc Kạn).



Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang trao biểu trưng quà tặng cho thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn ẢNH: D.LINH

Cùng đi có anh Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn Triệu Tiến Trình.

Tại H. Bạch Thông, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã trao tặng 50 triệu tiền mặt cho Tỉnh Đoàn Bắc Kạn; trao túi quà an sinh cho các hộ gia đình bị sạt lở tại xã Quang Thuận, mỗi túi an sinh, gồm 1 thùng nước sạch và 1 suất quà an sinh (1 chai dầu ăn, 5kg gạo, 1 chai nước mắm, 2 gói xúc xích ăn liền, 1 gói thuốc các loại, 1 túi bánh và lương khô).

Bí thư Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà trung thu cho các em nhỏ ẢNH: D.LINH

Ngoài ra, Hội đồng Đội T.Ư trao quà tặng trị giá 382.500 triệu đồng, gồm: 390 thùng sữa, 200 thùng xúc xích và 150 triệu đồng tiền mặt mua nhu yếu phẩm cho thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng trao tặng tuổi trẻ Bắc Kạn 100 kg Cloramin B, 500 túi thuốc trị giá 216 triệu đồng; Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng 20 triệu đồng học bổng... Tổng giá trị nguồn lực trao tặng tại tỉnh Bắc Kạn là 672,5 triệu đồng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm, tặng quà gia đình bị sạt lở và thiệt hại nghiêm trọng sau cơn bão số 3 ẢNH: D.LINH

Tại xã Nam Cường, H. Chợ Đồn, đoàn công tác đã thăm, động viên đội hình thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả lũ lụt; thăm tặng quà 2 hộ gia đình ảnh hưởng bão số 3 tại xã Nam Cường.

Chị Ma Thị Bằng, Bí thư Huyện Đoàn Chợ Đồn, cho biết xã Nam Cường có trên 7/10 thôn ngập hoàn toàn trong biển nước. Ngoài ra, 2 xã lân cận là xã Xuân Lạc và Đồng Lạc ghi nhận nhiều hộ dân bị sạt lở phải di dời khẩn cấp. Số hộ bị sạt lở thiệt hại bếp, tường nhà, tốc mái rất nhiều.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn tặng quà cho đội hình TNTN tại xã Nam Cường ẢNH: D.LINH

Gần 1 tuần qua, các đội hình tình nguyện đã triển khai công tác hỗ trợ người dân vận chuyển hàng cứu trợ; hỗ trợ bà con dọn dẹp…