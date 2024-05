T.Ư Đoàn trao tặng hơn 2 tỉ đồng giúp người dân vùng hạn mặn Bến Tre

Ngày 4.5, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu cùng với Tỉnh đoàn Bến Tre, UBND xã An Hiệp (H.Ba Tri, Bến Tre) triển khai chương trình "Hỗ trợ bà con nhân dân và thanh thiếu nhi trên địa bàn gặp khó khăn do hạn hán, xâm nhập mặn các tỉnh thuộc ĐBSCL".

Chương trình tặng công trình thiếu nhi tại xã An Hiệp, H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre BẮC BÌNH

Tham dự có bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam...

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, cho biết chính quyền nhiều địa phương trong vùng đã có những giải pháp để đảm bảo nước sạch cho bà con nhân dân. Tuy nhiên, việc thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt của người dân vẫn xảy ra cục bộ tại một số địa bàn, nhất là tại những khu dân cư trên các cù lao. Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn dự trữ nước ngọt đã suy giảm sau những đợt nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài từ sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thông qua chương trình, Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn đóng góp, chia sẻ một phần khó khăn đối với người dân, các em thiếu nhi đang trong cảnh hạn mặn ở vùng ĐBSCL.

Người dân xã An Hiệp vui mừng đến lấy nước từ Chương trình của T.Ư Đoàn về sử dụng BẮC BÌNH

Anh Đặng Hồng Anh, cho biết thêm trong khi hạn mặn đang diễn ra khốc liệt ở vùng ĐBSCL, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức kêu gọi Hội, CLB Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và tinh thần tiên phong vì cộng đồng của doanh nhân trẻ, tham gia hỗ trợ đồng bào vùng hạn mặn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại tỉnh Bến Tre, T.Ư Đoàn trao tặng mô hình giảm nghèo nuôi bò trị giá 1 tỉ đồng cho H.Ba Tri; trao tặng nguồn vốn giải quyết việc làm cho thanh niên (nguồn vốn 120) với số tiền 1 tỉ đồng hỗ trợ thanh niên trong tỉnh vay vốn lập nghiệp, khởi nghiệp. Trao kinh phí 100 triệu đồng để địa phương xây dựng cầu An Yên, 1 công trình sân chơi thiếu nhi 50 triệu đồng và hỗ trợ 10 bồn nước 2.000 lít trị giá 40 triệu đồng tại xã An Hiệp, H.Ba Tri.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tham quan sân chơi thiếu nhi tại xã An Hiệp BẮC BÌNH

Ngoài ra, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam còn trao tặng 1.000 bình nước ngọt (dung tích 19 lít) cùng các phần quà và học bổng trị giá gần 200 triệu đồng hỗ trợ bà con nhân dân và thanh thiếu nhi tại xã An Hiệp (H.Ba Tri, Bến Tre). Trong vài ngày tới, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ trao tặng nước uống và nước sạch sinh hoạt cho bà con các tỉnh Long An, Tiền Giang và Cà Mau.