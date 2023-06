T.Ư Đoàn và Bộ Công an phối hợp hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của thanh niên

Ngày 9.6, Bộ Công an phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị công tác bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến thanh thiếu niên hiện nay. Hội nghị do đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đồng chủ trì.



Quang cảnh hội nghị NGUYỄN TRƯỜNG

Tham dự hội nghị còn có thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các Bí thư T.Ư Đoàn: Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Phạm Duy Trang, cùng đại diện các bộ, ngành cơ quan T.Ư, các cục, đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và lãnh đạo các đơn vị, cơ quan trực thuộc T.Ư Đoàn.

Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng tình hình, kết quả, những vấn đề phức tạp nổi lên, nguy cơ, cách thức và các nghiệp vụ, giải pháp trong thời gian tới trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thanh thiếu niên; góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, củng cố môi trường trong sạch, an ninh an toàn cho thanh thiếu niên rèn luyện, sáng tạo, khởi nghiệp; đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển đất nước.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu tại hội nghị NGUYỄN TRƯỜNG

Nhiều kết quả tích cực

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công an cho biết, lực lượng công an và Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm.

Hàng năm, Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cụ thể hóa các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; tuyên truyền phổ biến pháp luật; các đợt cao điểm phối hợp trấn áp tội phạm. Tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Về công tác phòng ngừa tội phạm, các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phát huy tinh thần xung kích của thanh niên tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư. Trong những năm qua, lực lượng công an và Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chiến dịch với trên 22 triệu lượt người tham gia; đã tổ chức khoảng 3.800 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” với sự tham gia của hơn 45.000 cán bộ, đoàn viên tham gia.

Giai đoạn từ năm 2013 - 2017 và 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn, Hội đã giúp đỡ 114.315 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ và khoảng 3.000 đối tượng là thanh thiếu niên có nhiều nguy cơ mắc tệ nạn ma túy. Trong công tác tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, từ năm 2012 đến nay, đã tổ chức được 1.383 ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, gắn với ra quân các hoạt động của Đoàn, Hội tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tổ chức hàng chục nghìn đợt ra quân tuyên truyền, cổ động về an toàn giao thông, thu hút trên 8 triệu thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân tham gia…

Bên cạnh đó, tại hội nghị, đại diện Bộ Công an đã nêu ra thực trạng về tình hình an ninh, tình hình tội phạm và tình hình liên quan trật tự, an toàn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên. Trong đó, tình hình tội phạm và tệ nạn trong thanh thiếu niên gần đây có diễn biến phức tạp, xuất hiện một số vụ việc thanh, thiếu niên sử dụng các trang mạng xã hội để hẹn nhau, lôi kéo tụ tập… ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ tặng Bộ trưởng Tô Lâm NGUYỄN TRƯỜNG

Phối hợp hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của thanh niên

Để bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến thanh thiếu niên, đồng thời tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Bộ Công an, T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chiến lược, chương trình của Chính phủ trong chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm. Xác định trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức Đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thanh thiếu niên; gương mẫu, đi đầu; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, toàn diện đối với tổ chức Đoàn phụ trách.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên, trên cơ sở đó triển khai các hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến thanh thiếu niên. Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn sẽ phối hợp cùng Bộ Công an thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; nghiên cứu trao đổi trực tiếp với Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an để chia sẻ, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của thanh niên nhằm đảm bảo quản lý, đưa ra các chính sách, dự báo, tham mưu cho Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực thanh niên.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận tại hội nghị NGUYỄN TRƯỜNG

“Phủ xanh” thông tin chính thống trên không gian mạng và tại cơ sở

Các cấp bộ Đoàn cần tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao, phát huy tối đa vai trò của tổ chức Đoàn, Đội tại các cơ quan, ban, ngành, cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức cho đoàn viên, thanh niên; chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thúc đẩy lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại cơ sở; công tác quản lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, internet và thông tin trên mạng theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị; công tác tuyên truyền, “phủ xanh” thông tin chính thống, tích cực trên không gian mạng và tại cơ sở.

Các đơn vị thuộc Bộ Công an xây dựng cơ chế phối hợp, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, dự báo tình hình, hỗ trợ và phối hợp kết nối các lực lượng chức năng, lực lượng nòng cốt của Đoàn và của ngành tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng...

Cũng tại hội nghị, Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho 4 Bí thư T.Ư Đoàn: Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Phạm Duy Trang và Nguyễn Minh Triết vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, để ghi nhận những đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã có các quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ, phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các lãnh đạo Bộ Công an.

Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các Bí thư T.Ư Đoàn NGUYỄN TRƯỜNG