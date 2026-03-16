Tự động hóa việc nhà, áp dụng bảo hành 1 đổi 1 trọn đời tại FPT Shop

Trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn, các thiết bị gia dụng thông minh đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều không gian sống hiện đại. Những sản phẩm như robot hút bụi, máy lọc không khí hay máy lọc nước ngày càng được quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ các công việc sinh hoạt hằng ngày, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, các thiết bị tích hợp công nghệ và nhiều tính năng thông minh đang ngày càng được người dùng ưu tiên lựa chọn.

Danh mục gia dụng tại FPT Shop ngày càng đa dạng với nhiều thiết bị thông minh từ các thương hiệu lớn, phục vụ nhiều nhu cầu sinh hoạt trong gia đình

Nắm bắt xu hướng đó, FPT Shop đang mở rộng số lượng cửa hàng kinh doanh gia dụng, hướng tới hàng trăm điểm bán trên toàn quốc. Danh mục sản phẩm cũng được bổ sung liên tục, từ các thiết bị gia dụng nhỏ phục vụ sinh hoạt hằng ngày đến các mặt hàng điện máy như máy lạnh, máy giặt hay tủ lạnh, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái gia dụng đa dạng cho gia đình. FPT Shop cũng tận dụng hệ thống cửa hàng phủ khắp 34 tỉnh, thành, tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận nhiều sản phẩm hơn. Trong thời gian tới, ngành hàng gia dụng được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu của hệ thống.

FPT Shop hiện triển khai chính sách tặng bảo hành 1 đổi 1 trọn đời cho các thiết bị gia dụng có mã IMEI* (mã nhận diện riêng của sản phẩm), áp dụng tùy theo từng mặt hàng. Theo đó, tùy từng sản phẩm, thời gian bảo hành ban đầu kéo dài 100 ngày hoặc 1 năm; nếu trong giai đoạn này thiết bị phát sinh lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất, khách hàng sẽ được đổi ngay máy mới nguyên hộp thay vì chờ sửa chữa. Đáng chú ý, sau mỗi lần đổi máy, thời gian bảo hành của sản phẩm thay thế sẽ tự động được gia hạn thêm 100 ngày hoặc 1 năm. Trong trường hợp thiết bị tiếp tục gặp lỗi từ nhà sản xuất trong thời gian bảo hành kế tiếp, khách hàng vẫn sẽ được hỗ trợ đổi sang một máy mới nguyên hộp khác. Quy trình này lặp lại không giới hạn số lần, giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng, đặc biệt với các thiết bị gia dụng có giá trị cao và tần suất sử dụng thường xuyên.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng chú trọng nâng cao trải nghiệm mua sắm thông qua việc đào tạo đội ngũ chuyên viên tư vấn và kỹ thuật chuyên nghiệp. Khách hàng được hỗ trợ tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp, giao hàng và lắp đặt tận nơi, giúp quá trình mua sắm và sử dụng trở nên thuận tiện hơn. FPT Shop cũng đồng thời triển khai nhiều giải pháp mua sắm linh hoạt như các gói combo sản phẩm với mức giá ưu đãi, đáp ứng nhu cầu trang bị trọn bộ thiết bị gia dụng cho không gian sống.



Các thiết bị gia dụng thông minh từ nhiều thương hiệu lớn đang được phân phối tại hệ thống FPT Shop, mang đến thêm lựa chọn tiện ích cho người dùng

Hiện nay, FPT Shop đang là đối tác của nhiều thương hiệu lớn như LG, Ecovacs, Mutosi, Casper… nhằm mang đến đa dạng giải pháp gia dụng hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của người dùng. Trong chiến lược phát triển thời gian tới, doanh nghiệp xác định gia dụng là một trong những ngành hàng trọng tâm, tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh trên toàn hệ thống và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mang đến cho người tiêu dùng thêm nhiều lựa chọn thiết bị gia dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

* Khách hàng liên hệ nhân viên tư vấn hoặc tham khảo thông tin chi tiết tại cửa hàng để được hỗ trợ cụ thể về sản phẩm áp dụng.