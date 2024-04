T.Ư Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức

Theo thông cáo của Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 26.4, T.Ư Đảng đã họp hội nghị bất thường để xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Theo T.Ư Đảng, ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có Đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu tại Quốc hội GIA HÂN

Ngày 22.4, khi mở rộng điều tra vụ án đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trước đó, liên quan tới vụ án tại Tập đoàn Thuận An, ngày 15.4, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, cùng 5 người khác (gồm 2 lãnh đạo của Thuận An và 3 cán bộ tỉnh Bắc Giang) về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa, nhận hối lộ.

Ông Vương Đình Huệ (67 tuổi) quê xã Nghi Xuân, H.Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; là Ủy viên T.Ư Đảng 4 khóa (từ khóa X đến khóa XIII); Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa (XII, XIII). Ông tham gia T.Ư lần đầu năm 49 tuổi và tham gia Bộ Chính trị lần đầu năm 54 tuổi. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ông Vương Đình Huệ xuất thân là giảng viên tại ĐH Tài chính - Kế toán Hà Nội, được phong Nhà giáo ưu tú năm 1988. Ông có 4 năm làm nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia.

Kể từ khi được bầu vào T.Ư Đảng vào năm 2006, ông Vương Đình Huệ trải qua các cương vị: Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, Phó thủ tướng phụ trách kinh tế.

Tháng 2.2020, ông Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và đến tháng 10.2020 chính thức được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Tới cuối tháng 3.2021, sau Đại hội XIII của Đảng, ông Vương Đình Huệ được giới thiệu để Quốc hội khóa XIV bầu làm Chủ tịch Quốc hội thay cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Tới tháng 7 năm đó, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ông Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.