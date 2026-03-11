Từ dự báo thời tiết đến sẻ chia sự sống bằng những giọt máu hồng

Cục Khí tượng Thủy văn vừa tổ chức Ngày hội "Hiến máu tình nguyện" hưởng ứng ngày khí tượng thế giới (23.3) và Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn .

Hiến máu nhân đạo từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu về máu tại các bệnh viện luôn ở mức cao, chương trình lần này không chỉ là một hoạt động phong trào mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người trẻ.

Các đoàn viên, thanh niên ngành khí tượng thủy văn hiến máu tình nguyện ẢNH: TIẾN ĐỨC

Đoàn Thanh niên Cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức Ngày hội "Hiến máu tình nguyện". Đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Phát động tại ngày hội, anh Trần Văn Hùng, Bí thư Đoàn Cục Khí tượng Thủy văn, cho biết hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, đóng vai trò thiết yếu trong công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Lượng máu được tiếp nhận hôm nay sẽ bổ sung trực tiếp vào ngân hàng máu quốc gia, cung cấp nguồn sống quý giá, hỗ trợ kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Anh Trần Văn Hùng, Bí thư Đoàn phát biểu khai mạc ẢNH: TIẾN ĐỨC

Tháng Thanh niên luôn là thời điểm để Đoàn thanh niên Cục Khí tượng Thủy văn phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện. Hoạt động hiến máu chính là môi trường thực tiễn để mỗi đoàn viên, thanh niên cụ thể hóa tinh thần cống hiến thành những hành động thiết thực, đóng góp trực tiếp cho công tác an sinh xã hội.

Phát biểu tại ngày hội hiến máu, bà Đặng Thanh Mai, Phó cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn khẳng định: "Hiến máu cứu người không chỉ là truyền thống tương thân tương ái quý báu của dân tộc, mà đối với công chức, viên chức, người lao động ngành khí tượng thủy văn, hành động này còn mang một ý nghĩa đặc biệt, đồng điệu với lý tưởng nghề nghiệp. Dù không trực tiếp khoác áo blouse trắng, nhưng sứ mệnh cốt lõi của ngành khí tượng thủy văn luôn là dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết nguy hiểm để bảo vệ sự an toàn, bình yên cho nhân dân".

Bà Đặng Thanh Mai, Phó cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn phát biểu tại ngày hội hiến máu ẢNH: TIẾN ĐỨC

Theo bà Mai, thông qua việc sẻ chia những giọt máu hồng, các đoàn viên, thanh niên đang trực tiếp nối dài sứ mệnh bảo vệ sự sống ấy. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ là phao cứu sinh trong những thời khắc nguy cấp, mà còn gieo mầm hy vọng cho rất nhiều gia đình người bệnh.

Bà Mai biểu dương sự chủ động, sáng tạo cùng tinh thần xung kích của Đoàn thanh niên Cục Khí tượng Thủy văn trong việc tổ chức thành công ngày hội ý nghĩa đồng thời cũng gửi cảm ơn sự đồng lòng hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị trực thuộc và các cá nhân đã không ngần ngại trao đi giọt máu của mình.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó phòng Tổ chức cán bộ, Cục Khí tượng Thủy văn hiến máu ẢNH: TIẾN ĐỨC

Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó phòng Tổ chức cán bộ, Cục Khí tượng Thủy văn, cho biết đã hiến máu liên tiếp khoảng 4 - 5 năm trở lại đây. Đối với ông, việc hiến máu vào này càng trở nên đặc biệt hơn

"Dòng máu của mình hòa chung vào ngân hàng máu cứu người, tôi cảm thấy tự hào vì đã đóng góp một phần nhỏ bé cho những giá trị cao đẹp của cuộc sống", ông Vinh bộc bạch.

Ngày hội còn trở nên sôi động và đầy sức trẻ với sự hiện diện của bạn Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - Top 6 Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam, sinh viên các trường đại học: FPT, Y Hà Nội đã đến tham gia hiến máu.