Tú Dưa hoạt động ra sao sau khi đổi nghệ danh thành Mars Anh Tú?

Mars Anh Tú chia sẻ về loạt dự định trong năm 2023, hé lộ muốn “bắt tay” với Myra Trần NVCC

Cuối năm 2022, nhạc sĩ Tú Dưa quyết định đổi nghệ danh thành Mars Anh Tú. Tiết lộ về lý do chọn chữ "Mars", anh cho biết trong tiếng Anh có nghĩa là "sao Hỏa", vừa phù hợp với tử vi, lại là biểu tượng của đàn ông. Trước đó, anh nhiều năm gắn với nghệ danh Tú Dưa vì ở trong nhóm Quả Dưa Hấu một thời cùng Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tường Văn. Mars Anh Tú còn hợp tác với stylist để mang đến cho khán giả hình ảnh quý ông từng trải có mái tóc dài lãng tử, lịch lãm nhưng vẫn có chút “bụi bặm”.

Để đánh dấu cho cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, nhạc sĩ 7X cho ra mắt album The Ballad bao gồm 6 ca khúc hoàn toàn mới do chính anh sáng tác gồm Vết son, Kẻ vô tâm, Ngày em quay lại, Một thời ta là thế, Em, Thu đi rồi đến hạ. Với giọng hát trầm ấm, Mars Anh Tú thể hiện đầy ấn tượng 6 bản pop ballad do chính anh sáng tác. Anh và ê kíp còn tổ chức hẳn đêm nhạc The Ballad để giới thiệu album tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhận về nhiều lời khen của giới mộ điệu.

Dù là thế hệ 7X nhưng anh rất thoải mái khi hợp tác cùng các nghệ sĩ trẻ NVCC

Trải lòng về vài tháng đầu tiên hoạt động với nghệ danh mới, nam nhạc sĩ cho biết: “Sau khi chính thức ra mắt bằng live concert ở Nhà hát Lớn, mọi người rất ủng hộ và đón nhận sản phẩm của tôi. Tất nhiên tôi luôn muốn sản phẩm của mình sẽ đến được với đông đảo khán giả nhưng vì vừa qua hai cái tết quá gần nhau nên ê kíp cũng không triển khai thêm được kế hoạch cụ thể. Tôi và ê kíp sẽ bắt đầu thực sự quảng bá, trình diễn kể từ cuối tháng 3 năm nay".

"Trong năm 2023, tôi sẽ tiếp tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc mang màu sắc cá nhân, song song với đó là các MV trong album The Ballad, được ra mắt khoảng vài tháng sắp tới. Tôi sẽ cố gắng đi diễn nhiều hơn, chọn các nơi phù hợp để mang đến cho khán giả không chỉ là giọng hát, mà là cả concept đầy đủ xoay quanh mình. Tôi sẽ đẩy mạnh để tiếp cận khán giả, truyền thông trong năm nay", anh chia sẻ thêm.

Một quãng thời gian khá dài, Mars Anh Tú được biết đến là nhạc sĩ đứng sau loạt hit đình đám: Duyên mình lỡ (Hương Tràm), Nắm lấy tay anh (Tuấn Hưng)... Tuy nhiên kể từ năm 2023, anh hoàn toàn tập trung vào các dự án cá nhân để mang đến cho công chúng những sản phẩm của riêng mình. Là một ca sĩ hoạt động tích cực trong làng nhạc hiện tại, Mars Anh Tú có nhìn nhận riêng khi lứa nghệ sĩ trẻ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thậm chí có khả năng làm “lu mờ” các nghệ sĩ thế hệ trước.

Mars Anh Tú hé lộ đêm diễn đặc biệt tại TP.HCM, kết hợp với Thùy Chi và Giang Hồng Ngọc NVCC

Anh thẳng thắn: “Nhìn lớp trẻ bây giờ phát triển mạnh mẽ đến vậy, tôi cũng không sợ mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Tôi rất thích nghe các bạn hát, có hơi thở và phong cách mới, tràn đầy cảm xúc và thể lực của người trẻ. Nhất là sau chương trình The Masked Singer vừa rồi, có một nghệ sĩ trẻ mà tôi “để ý” muốn hợp tác và bạn cũng từng bày tỏ tình cảm đến các sáng tác của tôi đó là Myra Trần. Tôi hướng đến việc hợp tác với bạn ấy nhưng trong thời gian này, bạn ấy hơi bận với quá nhiều show nên kế hoạch sẽ phải đợi đến một lúc thích hợp".

Vào tối 21.4 sắp tới, tiếp nối thành công của đêm nhạc The Ballad tại Hà Nội, Mars Anh Tú sẽ tổ chức đêm nhạc thứ hai tại TP.HCM mang tên Vết son. Đêm nhạc nhằm mục đích giới thiệu đến những người yêu mến giọng hát anh các nhạc phẩm trong album cùng tên. Đồng hành cùng Mars Anh Tú trong đêm nhạc là hai giọng ca trữ tình của Thùy Chi và Giang Hồng Ngọc, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút thưởng thức nghệ thuật ấn tượng.