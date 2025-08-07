Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe cấp cứu đột quỵ:

Live Từ dùng thuốc, can thiệp nội mạch đến Robot AI phẫu thuật thức tỉnh

Huỳnh Na
Huỳnh Na
07/08/2025 08:00 GMT+7

Đột tử khác đột quỵ như thế nào? Những ai có nguy cơ cao và dấu hiệu nhận biết sớm? Đột quỵ xảy ra đột ngột, nguy cơ tử vong và tàn tật cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Với sự phát triển của y học hiện đại, người bệnh đột quỵ hiện nay có thể được điều trị hiệu quả bằng các phương pháp tiên tiến như dùng thuốc tiêu sợi huyết, can thiệp nội mạch lấy huyết khối, đặt stent, phẫu thuật não thức tỉnh bằng Robot AI.

20 giờ thứ năm ngày 7.8.2025, TTƯT.ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, TTƯT.TS.BS Nguyễn Thị Minh Đức, BSNT.CKI Dương Đình Hoàn từ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ trực tiếp tư vấn cách nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ, đột tử, các phương pháp điều trị tiên tiến và phục hồi hiệu quả.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Trung tâm Thần kinh - BVĐK Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC; Tiktok: Báo Thanh Niên

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây; Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM), 028.7102.6789 - 093.180.6858 (Quận 7 cũ) và 024.3872.3872 - 0247.106.6858 (HN).

