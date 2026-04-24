‘Từ Fan thành Bạn’: Điểm đến cho gần 75% fan bóng đá Việt cảm thấy cô đơn

Khảo sát này của VnExpress gợi tôi nhớ tới một bài phỏng vấn một danh dài cách đây nhiều năm. Khi được hỏi: "Nơi xem bóng đá nào là tuyệt vời nhất?", bác ta trả lời: "Còn đâu ngoài chiếc giường? Tivi một bên, vợ một bên, xem xong là ngủ". Nghe thì buồn cười, nhưng đó lại là thực tế tréo ngoe. Trong khi fan quốc tế dễ dàng "sống" và kết nối trong bầu không khí cuồng nhiệt, thì người hâm mộ Việt Nam lại bị "thử thách" bởi khung giờ rạng sáng và khoảng cách hàng vạn dặm tới những thánh đường như Bernabeu hay San Siro. Điều đó buộc họ phải ăn mừng đam mê, thậm chí chia sẻ "nỗi buồn" trên mạng xã hội.

Nếu mà có cái gì giúp mình bớt cô đơn , thì đó chính là những chai bia – người bạn đi cùng trong mỗi đêm xem bóng. Và từ lâu, trong tiềm thức của người hâm mộ bóng đá, hình ảnh Heineken và Champions League đã trở thành một sự kết hợp tự nhiên, đúng điệu. Suốt hơn 20 năm xem Champions League, khi điệu nhạc "Zadok the Priest" của George Frideric Handel và Tony Britten vang lên, điểm kết của ca khúc luôn là hình ảnh chai Heineken hiện lên giữa bầu trời tinh tú và 8 ngôi sao trên logo và trái bóng UEFA Champions League. Không chỉ là nhà tài trợ chính thức của giải đấu, với nhiều thế hệ fan bóng đá Việt, Heineken là "người anh em thầm lặng" giúp fan họ không còn cô đơn trong mỗi đêm về sáng thức cùng đội bóng chúng ta yêu.

Đã nhắc tới Heineken, thì không thể không nhắc tới những trải nghiệm mà thương hiệu này đã mang tới để rút ngắn khoảng cách giữa hàng triệu người hâm mộ Việt Nam với những giải đấu câu lạc bộ danh giá nhất hành tinh. Tháng 4.2014, chân sút huyền thoại Ruud Van Nistelrooy đem Cúp UEFA Champions League đến Việt Nam. Đông đảo cổ động viên, trong đó có cả tôi, có mặt từ rất sớm ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để chào đón anh, tạo ra một không khí cuồng nhiệt mà lần đầu tiên cổ động viên Việt Nam được tận hưởng. Hai năm sau, đến lượt cựu trung vệ Carles Puyol và danh thủ Ruud Gullit hộ tống chiếc cúp "Tai voi" đến Việt Nam trong chiến dịch "Khuấy động cuộc vui bóng đá". Không chỉ dừng lại ở TP.HCM, Puyol cùng Gullit còn đến Đà Nẵng, Nha Trang và Hà Nội để mang lại trải nghiệm bóng đá đỉnh cao cho người hâm mộ Việt Nam - điều mà chúng ta đã luôn thiếu thốn từ ngày xem Champions League. Và gần đây nhất Heineken đã chọn Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình UEFA Champions League Trophy Tour 2025, đưa huyền thoại Bastian Schweinsteiger cùng chiếc cúp vô địch danh giá của Bayern Munich đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ vậy, thương hiệu còn mở hẳn một "Quảng trường fan đích thực" giữa Công viên bờ sông Sài Gòn để kết nối fan tại Việt Nam.

Có thể nói, liên tiếp những sáng kiến của Heineken suốt 10 năm qua đã giúp người hâm mộ bóng đá Việt Nam đến gần hơn với đỉnh cao bóng đá Châu Âu - sờ tận tay, nhìn tận mắt chiếc cúp "Tai Voi", được giao lưu, ngắm nhìn những danh thủ vĩ đại chỉ biết qua tivi, được sống trong không gian bóng đá rực cháy với những người bạn cùng đam mê trong một sự kiện. Nếu nhìn rộng hơn, có thể thấy những trải nghiệm mà Heineken mang tới thông qua từng chiến dịch không chỉ đột phá về mặt ý tưởng, mà còn tạo ra những khoảnh khắc kết nối ý nghĩa, biến những trải nghiệm đẳng cấp thành khởi đầu cho những kết nối mới.

Vẫn tinh thần đó, trong những ngày vừa qua, Heineken đã "rục rịch" cho chiến dịch mùa UEFA Champions League 2026 với thông điệp "Từ Fan thành Bạn": chỉ cần cùng nhau ăn mừng một bàn thắng đẹp hay cùng hồi hộp ở những giây cuối cùng của trận đấu, những người lạ đã có thể bắt nhịp và trở thành bạn mới. Theo tôi, đây là một lời giải khá hợp lý cho bài toán "fan bóng đá Việt nhiệt nhưng cô đơn". Điều mà fan Việt thực sự cần không dừng lại ở một nơi để xem bóng đá, hơn thế, họ cần không gian đủ "mở" để họ được sống trọn với đam mê cuồng nhiệt và quan trọng hơn, là tìm thấy sự kết nối tự nhiên với những người cùng chung nhịp cảm xúc. Nhưng điều tôi thực sự tò mò và chờ đợi là cách Heineken sẽ triển khai giải bài toán hóc búa này như thế nào để thực sự kết nối những anh em đang phải gào thét một mình trên chiếc giường thân yêu trong mùa UEFA Champions League năm nay.





(*) Khảo sát được thực hiện từ ngày 10.4.2026 đến nay, dựa trên 342 ý kiến biểu quyết.