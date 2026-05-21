Từ ga Jiji đến mây ngàn Fenqihu: Hành trình du lịch vượt thời gian bằng tàu hỏa

Khi đoàn tàu chầm chậm lăn bánh qua những thị trấn miền sơn cước và các ngôi làng nhỏ, đường ray không còn là phương tiện di chuyển đơn thuần, mà trở thành sợi dây kết nối giữa cảnh sắc tuyệt mỹ và những ký ức khó quên. Từ tuyến Jiji thơ mộng đến Fenqihu mờ sương, những cung đường này đã xâu chuỗi nên những thước phim "du lịch chậm" đẹp nhất xứ Đài, làm say lòng những tâm hồn mê dịch chuyển.

Tuyến đường sắt Jiji: Hành trình hoài niệm dài nhất xứ Đài

Được mệnh danh là tuyến đường sắt nhánh dài nhất Đài Loan, Jiji đưa bạn băng qua những cánh đồng và đại ngàn với một nhịp điệu thong thả đến lạ kỳ. Chính cái "chậm" ấy lại giúp ta cảm nhận một Đài Loan thật gần gũi. Chuyến đi đong đầy hơi thở văn hóa, nơi tiếng xình xịch của con tàu hòa cùng nhịp sống thường nhật của những thị trấn nhỏ, đánh thức một cảm giác hoài cổ sâu sắc trong lòng mỗi người.

NGUỒN: CỤC DU LỊCH ĐÀI LOAN

Ga Jiji: Dấu ấn thời gian từ kiến trúc gỗ cổ kính

Nằm tại trung tâm của toàn tuyến là ga Jiji. Với kiến trúc gỗ cổ điển, nhà ga vẫn giữ trọn vẻ thanh lịch, xưa cũ và là biểu tượng mà bất kỳ ai khi đặt chân đến đây đều muốn ghé thăm. Bao quanh bởi những con phố cổ và "hành lang xanh" của những hàng cổ thụ, khu vực quanh ga là nơi lý tưởng để bạn thong dong dạo bộ, hít hà không khí trong lành và cảm nhận nét quyến rũ mộc mạc, an yên.

NGUỒN: CỤC DU LỊCH ĐÀI LOAN

Fenqihu: Chạm vào mây trời giữa sân ga mờ ảo

Ngược về phía Nam để tiến vào vùng núi Gia Nghĩa, Fenqihu mang đến một sức hút hoàn toàn khác biệt. Nằm tựa lưng vào vách núi, sân ga Fenqihu thường xuyên được bao phủ bởi những làn sương mờ ảo. Khoảnh khắc đoàn tàu len lỏi qua những tầng mây tạo nên một khung cảnh đẹp như phim, biến nơi đây thành một trong những điểm dừng chân ấn tượng nhất trên toàn tuyến đường sắt rừng Alishan.

NGUỒN: CỤC DU LỊCH ĐÀI LOAN

Phố cổ Fenqihu: Dòng chảy văn hóa và hương vị núi rừng

Rời khỏi sân ga, bạn sẽ bước vào không gian độc đáo của phố cổ Fenqihu với những dãy nhà dốc thoải đặc trưng. Tại đây, những tòa nhà gỗ lâu đời, các món ăn nhẹ địa phương và văn hóa "Cơm hộp đường sắt" trứ danh hòa quyện vào nhau, tạo nên một nhịp sống vùng cao vô cùng đặc sắc.Còn gì tuyệt vời hơn khi được nhâm nhi những món ngon truyền thống và đắm mình vào hơi ấm nhẹ nhàng, giản đơn của cuộc sống miền sơn cước.

NGUỒN: CỤC DU LỊCH ĐÀI LOAN

Kết nối những câu chuyện dọc theo đường ray

Từ Jiji đến Fenqihu, đường sắt không chỉ nối liền những khoảng cách địa lý mà còn kết nối những câu chuyện về cảnh sắc, ký ức và cuộc sống. Men theo những thanh ray, vẻ đẹp thực sự của du lịch Đài Loan sẽ được bạn gom góp lại qua từng hành trình, từng điểm dừng chân.

Hãy một lần lên tàu, để những vòng quay bánh xe đưa bạn đi thật chậm qua những vùng đất xinh đẹp và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn nhé!

Taiwan Tourism Administration HCM Office

Tel: 028 3834 9160 ~ 65 #3106

Email: follow@taiwan.net.vn

Fanpage: Taiwan Tourism Administration VN - Cục Du Lịch Đài Loan tại Việt Nam