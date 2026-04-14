Tứ giác hạ tầng mở rộng dư địa tăng trưởng cho CaraWorld

14/04/2026 15:03 GMT+7

Tọa lạc tại giao điểm của bốn trụ cột giao thông chiến lược gồm hàng không, cảng biển, đường bộ và đường sắt, CaraWorld sở hữu lợi thế hạ tầng hiếm có của một thủ phủ giải trí vịnh biển quy mô lớn.

Mạng lưới kết nối đa chiều không chỉ mở rộng khả năng đón khách, mà còn từng bước đưa đô thị này trở thành một điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp toàn cầu.

Thực tế cho thấy, nhiều điểm đến du lịch vẫn phụ thuộc vào các trung tâm trung chuyển lân cận để đón khách, dẫn đến hạn chế về khả năng chủ động nguồn khách và quy mô tăng trưởng.

Trong khi đó, Cam Ranh nổi bật với vị thế "cửa ngõ kép" khi đồng thời liền kề cảng hàng không quốc tế và hệ thống cảng biển nước sâu. Lợi thế này cho phép khu vực chủ động đón dòng khách quốc tế trực tiếp, giảm phụ thuộc vào các điểm trung gian, từng bước khẳng định vai trò một cực tăng trưởng du lịch quan trọng.

Du khách quốc tế cập cảng, mở ra dòng khách cao cấp đến vịnh Cam Ranh

 Năm 2025, sân bay Cam Ranh đón gần 4,7 triệu lượt khách quốc tế với tần suất 70 chuyến/ngày từ 22 hãng bay quốc tế. Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, số lượng hành khách đã đạt gần 1 triệu lượt, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Dự kiến cả năm, sân bay có thể phục vụ hơn 5,2 triệu khách quốc tế. Song song, mạng lưới đường biển cũng đón gần 16.000 du khách từ 6 chuyến tàu cập cảng từ đầu năm, cùng lộ trình tiếp nhận thêm 37 chuyến tàu biển quốc tế trong năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để khai thác tệp khách du lịch cao cấp.

CaraWorld sở hữu vị trí “cửa ngõ kép”, tạo lợi thế đón trọn dòng khách quốc tế

Dự án cũng bến du thuyền quốc tế quy mô 148 ha, có khả năng tiếp nhận các tàu trọng tải lớn và phục vụ phân khúc khách thượng lưu. Hạ tầng này không chỉ mở rộng tệp khách trong tương lai mà còn góp phần nâng tầm CaraWorld trở thành điểm đến có năng lực đón khách toàn diện theo chuẩn quốc tế. 

Hạ tầng cao tốc liên vùng mở rộng nguồn khách nội địa đến Cam Ranh

Bên cạnh đó, hệ thống cao tốc đang mở rộng đáng kể nguồn khách nội địa cho Cam Ranh, với tuyến TP.HCM - Khánh Hòa rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 5 - 6 tiếng đồng hồ và các tuyến Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Nha Trang - Đà Lạt hình thành trục kết nối liên vùng. Khi kết nối với cao tốc Dầu Giây - Liên Khương và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (dự kiến khởi công 12/2026), mạng lưới hạ tầng đồng bộ này sẽ giúp mở rộng vùng khách, đồng thời đảm bảo lưu lượng ổn định cho hoạt động lưu trú và thương mại tại CaraWorld.

Hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành một thủ phủ giải trí vịnh biển, CaraWorld đang từng bước kiến tạo chuỗi giá trị khép kín trên nền tảng kết nối liên vùng với hệ sinh thái lưu trú - dịch vụ - giải trí hạng sang và bến du thuyền quốc tế quy mô lớn nằm ngay trong lòng quần thể 800 ha. Đây là yếu tố then chốt giúp dự án thu hút và giữ chân nhóm khách hàng trong nước lẫn quốc tế có mức chi tiêu cao.

Cụm nhà mẫu Maroc, thuộc phân khu Sông Town gây ấn tượng với kiến trúc giàu tính thẩm mỹ

Trong tổng thể đó, các dòng sản phẩm thương mại tại CaraWorld như Sông Town đóng vai trò chuyển hóa trực tiếp lợi thế hạ tầng thành giá trị khai thác. Với thiết kế nhà phố đa công năng, Sông Town cho phép kết hợp giữa kinh doanh, lưu trú và nghỉ dưỡng trong cùng một không gian, phù hợp với nhu cầu đa dạng của dòng khách được dẫn dắt bởi hệ thống hạ tầng đang hoàn thiện.

Khám phá thêm chủ đề

