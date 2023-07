Từ Hà Nội về Hải Phòng uống thuốc ngủ rồi lên cầu Bính định tự tử

Chiều 10.7, trung tá Phạm Đức Dương, Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự, Công an Q.Hồng Bàng (Công an TP.Hải Phòng), cho biết tổ công tác số 3 do đại úy Vũ Xuân Hoàng làm tổ trưởng đã kịp thời cứu được một thanh niên quê Hà Nội có ý định nhảy cầu Bính tự tử.

Công an Q.Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) đưa anh Phạm Xuân C. (35 tuổi, trú tại Hà Nội) về Công an P.Sở Dầu sau khi khuyên can được người này từ bỏ ý định nhảy cầu Bính tự tử CACC

Theo công an, khoảng 8 giờ 25 phút sáng cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận, tổ công tác phát hiện anh Phạm Xuân C. (35 tuổi, trú tại TP.Hà Nội) chạy xe máy BS 24S1 - 136.22 đi lên cầu Bính có biểu hiện bất thường. Sau đó, anh C. bỏ xe máy cùng một số giấy tờ tùy thân lại, trèo qua lan can cầu với ý định nhảy xuống sông Cấm.

Ngay lập tức, đại úy Hoàng cùng đồng đội nhanh chóng tiếp cận, lựa lời động viên, khuyên giải, cuối cùng khiến anh C. từ bỏ ý định tự tử.

Tại Công an P.Sở Dầu, anh C. có biểu hiện lạ, sức khỏe yếu, trong cốp xe có nhiều vỏ hộp thuốc ngủ nhưng không còn thuốc. Tổ công tác số 3 đã gọi xe cấp cứu, đưa anh C. vào Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng.

Sau khi được các bác sĩ điều trị, anh C. hồi tỉnh và cho biết do buồn chuyện cá nhân nên đã mua thuốc ngủ uống, rồi đi xe lên cầu Bính với ý định nhảy cầu tự tử.

Đầu giờ chiều nay (10.7), người thân của anh Phạm Xuân C. đã từ Hà Nội về Hải Phòng liên hệ với chính quyền địa phương để đón anh C.