Từ hành trình ‘Sense Vietnam’ đến trải nghiệm ‘Sense Your Soul - Nghe hương ngày thu’

Chuỗi hòa nhạc Musique de Salon, do nhạc sĩ Đức Trí khởi xướng cùng Gia Định Audio, từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu âm nhạc chất lượng cao. Musique de Salon chọn cách xuất hiện như một "boutique concert", nơi mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, từ âm thanh, ánh sáng cho đến cách dàn dựng và lựa chọn nghệ sĩ. Trải qua hơn 17 mùa, chương trình vẫn giữ tinh thần ấy: tôn trọng nghệ thuật, trân quý cảm xúc và gìn giữ vẻ đẹp của âm nhạc với cả khán giả và nghệ sĩ.

Musique de Salon mùa 18 trở lại với sự đồng hành của Lexus

Bước sang mùa thứ 18, Musique de Salon mang đến chủ đề "Nghe hương ngày thu" vừa kết thúc đêm thứ nhất tại GEM Centre (TP.HCM) hôm 25.10. Ở đó, khán giả không chỉ nghe âm nhạc, mà còn như ngửi thấy hương ký ức, chạm vào thời gian qua từng giai điệu. Gây tò mò nhưng thật thú vị khi mùa này Musique de Salon có sự xuất hiện của Lexus, thương hiệu xe sang Nhật Bản vốn nổi tiếng với triết lý "sự hoàn mỹ trong từng trải nghiệm".

Lexus và Musique de Salon gặp nhau ở tinh thần đồng điệu: sự tinh tế, cá nhân hóa và tôn trọng cảm xúc của người trải nghiệm

Sự kết hợp dường như đến rất tự nhiên. Lexus và Musique de Salon gặp nhau ở tinh thần đồng điệu: sự tinh tế, cá nhân hóa và tôn trọng cảm xúc của người trải nghiệm. Nếu Lexus chăm chút cho từng chuyển động lái, từng đường cong thiết kế để người cầm vô-lăng cảm nhận trọn vẹn cái "đã" của hành trình, thì Đức Trí và dàn nhạc của anh lại làm điều tương tự với âm thanh - mài giũa từng nốt, từng hơi thở để người nghe thấy mình đang sống trong âm nhạc, chứ không chỉ là thưởng thức nó.

Ít ai biết rằng, trước khi "Nghe hương ngày thu" được hình thành, nhạc sĩ Đức Trí từng là khách mời đặc biệt của hành trình Sense Vietnam by Lexus - một chuyến đi trải nghiệm đa giác quan, nơi anh được sống cùng vẻ đẹp cảnh quan, hương vị ẩm thực và những cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng ở miền núi Tây Bắc. Với Đức Trí, đó không chỉ là chuyến đi, mà là một cuộc "tắm mình" trong những cảm xúc nguyên bản: thị giác - vị giác - xúc giác - cảm xúc. Từ đó, ý tưởng về một đêm nhạc được nảy sinh: nơi con người có thể nghe bằng trái tim, ngửi bằng ký ức, và nhớ bằng âm thanh.

Đêm nhạc “Sense Your Soul - Nghe hương ngày thu”, nơi con người có thể nghe bằng trái tim, ngửi bằng ký ức, và nhớ bằng âm thanh

"Nghe hương ngày thu" mở màn bằng bản Ouverture Mùa thu, một hòa tấu trích từ nhiều chất liệu: Bốn mùa - Mùa Thu của Vivaldi, Autumn Leaves, Chuồn chuồn đỏ (dân ca Nhật), Thu vàng (Cung Tiến)… như một tấm thảm âm nhạc dệt từ Đông sang Tây, từ cổ điển đến hiện đại. Sau đó là những phần trình diễn đan xen giữa các thế hệ nghệ sĩ: Mỹ Linh - Mỹ Anh, Văn Mai Hương, Lân Nhã, Anh Tú, Hà An Huy.

Nếu Mỹ Linh và Mỹ Anh mang đến những lát cắt dịu dàng của gió và lá (Gió và lá cây, Gửi gió cho mây ngàn, Hương ngọc lan, Yên…) thì Lân Nhã và Anh Tú lại khơi gợi những hoài niệm sâu lắng của Dư âm, Chuyến tàu hoàng hôn. Văn Mai Hương và Hà An Huy khép lại bằng những nốt nhạc trẻ trung, hiện đại mà vẫn ấm áp trong hoài niệm (Không còn mùa thu, Phố xa, Hương…).

“Sense Your Soul - Nghe hương ngày thu” đã khép, nhưng là cánh cửa dịu dàng mở lối cho muôn vàn cung bậc cảm xúc tiếp theo

Tất cả diễn ra trong một không gian sang trọng, tinh giản, nơi khán giả được đắm chìm trong âm thanh của dàn nhạc sống, trong ánh sáng ấm áp và cả hương vị những ly cocktail được chuẩn bị riêng cho từng buổi diễn. Tựa như khi ta ngồi trong khoang xe Lexus, cảm nhận sự chuyển động mượt mà, tinh tế. Ở đây, người nghe cũng được "lái" qua từng cung bậc của âm nhạc và cảm xúc một cách tự nhiên.

Có lẽ, điều đẹp nhất ở Nghe hương ngày thu không nằm ở sự hoành tráng, mà ở cách nó khiến người nghe chậm lại để thưởng thức... Và như vậy, từ "Sense Vietnam" đến "Sense Your Soul - Nghe hương ngày thu", là một hành trình nối dài của cảm xúc.