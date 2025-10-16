Tự hào 3 serum ‘made in VietNam’ giá cực mềm mà hiệu quả không thua hàng ngoại

1. Serum hỗ trợ giảm mụn và làm sáng da Trioderma ActiBalance+ Serum

On top đầu serum "made in VietNam" chính là tân binh toàn năng mới chào sân của nhà Trioderma. Serum Trioderma ActiBalance+ Serum chính là "trợ thủ đắc lực" dành cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp chăm sóc cho làn da dầu, da mụn hay da hỗn hợp.

Không chỉ làm thông thoáng lỗ chân lông, kiểm soát bã nhờn tối ưu, nhờ đó hạn chế tình trạng bóng dầu và ngăn ngừa mụn tái phát. Mà Trioderma ActiBalance+ Serum còn giúp làm dịu những vùng da kích ứng, giảm mẩn đỏ do mụn gây ra, đồng thời làm sáng và cải thiện sắc tố da, mang đến làn da tươi tắn, đều màu hơn từng ngày. Công thức dịu nhẹ và an toàn của Trioderma ActiBalance+ Serum không chứa cồn, không paraben, phù hợp ngay cả với làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Pro Vitamin B5, Niacinamide, ZinC PCA, BHA, AHA, chiết xuất rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng bằng acid nồng độ thấp, giúp làm sạch sâu từng lỗ chân lông, ngăn bít tắc và hỗ trợ giảm mụn đầu đen, đầu trắng hiệu quả.

Giữ vững lớp màng ẩm tự nhiên của da, đồng thời làm dịu cảm giác kích ứng và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào sau những tổn thương do mụn.

Cân bằng tuyến bã nhờn, tăng khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, tạo môi trường "khó sống" cho vi khuẩn P. acnes - nguyên nhân chính gây mụn.

Giảm sưng viêm, làm dịu bề mặt da, hỗ trợ mờ thâm sau mụn và tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Thúc đẩy quá trình phục hồi da, làm lành nhanh vùng tổn thương, hạn chế tình trạng đỏ rát hay bong tróc do điều trị mụn.

Phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe đẹp rạng ngời từ bên trong ngăn ngừa tác hại xấu từ tia UV, môi trường.

Hỗ trợ làm sáng cho làn da sau mụn trở nên đều màu ngăn ngừa và làm mờ thâm mụn nhanh chóng.

Bảng thành phần lành tính, không chứa paraben, cồn, hương liệu nên an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Chỉ phù hợp với làn da dầu, da mụn và hỗn hợp thiên dầu.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 345.000 đồng/50ml

https://www.facebook.com/reel/2142116492944256

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/serum-ho-tro-giam-mun-va-lam-sang-da-trioderma-actibalance--serum.html

2. Serum cân bằng lợi khuẩn, phục hồi hàng rào bảo vệ da MD CARE NMF Prebiotics Serum - Refined Improvement Formula

On top 2 serum "made in VietNam" đang làm mưa làm gió trên thị trường đến từ đến từ nhà MD CARE. Serum MD CARE NMF Prebiotics Serum - Refined Improvement Formula tiên phong ứng dụng công nghệ Microbiome Restoration System™ (MRS™) - hệ thống phục hồi hệ vi sinh vật trên da dựa trên nền tảng khoa học tiên tiến. Công nghệ MRS™ hoạt động như "nguồn dưỡng chất" nuôi sống lợi khuẩn, giúp cân bằng và đa dạng hóa hệ vi sinh, từ đó duy trì làn da trong trạng thái ổn định, khỏe mạnh, đặc biệt phù hợp cho da nhạy cảm, da mẩn đỏ sau laser, peel hay lăn kim.

Một hệ vi sinh khỏe mạnh chính là "lá chắn vàng" giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại. Công nghệ MRS™ không chỉ giúp tái thiết lập mà còn củng cố màng sinh học tự nhiên, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn, bụi bẩn, ô nhiễm và tia UV. Nhờ vậy, tình trạng viêm da, kích ứng hay đỏ rát sau điều trị được cải thiện. MD CARE NMF Prebiotics Serum - Refined Improvement Formula còn giúp kích hoạt cơ chế tự phục hồi của da, làm dịu nhanh các vùng tổn thương và thúc đẩy tái tạo tế bào mới. Khi hệ vi sinh trở lại trạng thái cân bằng, da sẽ sáng khỏe và phục hồi sức sống. Phù hợp cho làn da yếu, nhạy cảm sau liệu trình thẩm mỹ hoặc điều trị chuyên sâu.

Thành phần nổi bật: NMF, Prebiotics, Hyaluronic Acid, Panthenol, chiết xuất hoa cúc, lô hội, trà xanh.

Ưu điểm nổi bật:

Khôi phục hệ vi sinh da giúp giảm mẩn đỏ, viêm sưng và tăng sức đề kháng tự nhiên.

Cấp ẩm từ sâu bên trong, mang lại làn da căng mọng, mềm mại và ẩm mướt suốt ngày dài.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, ngăn vi khuẩn có hại và tác nhân ô nhiễm tấn công.

Làm dịu kích ứng, phù hợp cho da sau các liệu trình laser, peel, IPL, lăn kim hoặc điều trị mụn.

Giảm nhanh tình trạng da đỏ, sưng, rát sau vài lần sử dụng.

Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới, phục hồi nhanh các vùng da tổn thương.

Mang lại làn da đều màu, mịn màng, rạng rỡ và tươi trẻ hơn mỗi ngày.

Nhược điểm: Vì hiệu quả và độ lành tính cao, sản phẩm luôn nằm trong danh sách "cháy hàng" của các tín đồ skincare, đặc biệt trong những đợt khuyến mãi lớn.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 480.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/serum-can-bang-loi-khuan-md-care-nmf-prebiotics-serum-refined-improvement-formula.html

3. Tinh chất nghệ Hưng Yên Cocoon C10

Top 3 là tinh chất nghệ Hưng Yên đến từ thương hiệu Việt khá quen thuộc là Cocoon. Tinh chất Cocoon C10 được chiết xuất từ củ nghệ Hưng Yên nguyên chất, chứa hàm lượng turmerone dồi dào giúp nuôi dưỡng và phục hồi làn da từ sâu bên trong. Các phân tử dầu nghệ hòa tan trong nền tinh chất dạng nước kết hợp cùng Vitamin B3, NAG và Vitamin C... giúp chống ô xy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ làm sáng da, cải thiện tone da xỉn màu và mờ thâm sau thời gian ngắn sử dụng.

Thành phần chính: 10% Vitamin C, dầu củ nghệ nguyên chất, 4% Vitamin B3 (Niacinamide), 2% NAG.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ làm sáng da và mờ vết thâm hiệu quả, mang lại làn da tươi tắn, đều màu.

Chống ô xy hóa mạnh mẽ, giúp da chống lại các dấu hiệu lão hóa sớm.

Bổ sung độ ẩm sâu, cải thiện độ đàn hồi và giúp da mềm mịn hơn.

Kết cấu thẩm thấu nhanh, không gây nhờn dính, đặc biệt không làm vàng da sau khi sử dụng.

Nhược điểm: Hiệu quả chống lão hóa còn chậm và cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài hơn.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 320.000 đồng/30ml