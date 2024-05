Tự hào chiến thắng Điện Biên

Triển lãm ảnh Điện Biên Phủ xưa và nay gồm 100 tấm ảnh được chọn lọc từ những ảnh trong cuốn sách ảnh Điện Biên Phủ xưa và nay, được trưng bày tại Đường sách TP.HCM từ ngày 4.5 đến hết 8.5, sau đó đưa về triển lãm tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM và đến các quận huyện, đơn vị quân đội để công chúng thưởng lãm.



Chủ tịch Hồ Chí Minh trao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tác giả Triệu Đại

Cuốn sách ảnh Điện Biên Phủ xưa và nay do Nhà xuất bản Tri Thức phát hành, dày hơn 300 trang với hơn 300 ảnh, gồm hai phần. Phần 1 là Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong đó nêu bật chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến dịch Điên Biên Phủ; Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ; Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là những hình ảnh tư liệu quý do các nhà nhiếp ảnh Triệu Đại, Đinh Ngọc Thông và một phần tư liệu do Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cung cấp. Phần 2 là Điện Biên hôm nay trong đó có các tiểu mục: Phong cảnh và di tích Điện Biên; Điện Biên trên đường đổi mới; Nét văn hóa Điện Biên; Sự kiện qua ảnh; Lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên; Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP.HCM hướng về Điện Biên; Các hoạt động của Hội Nhiếp ảnh TP.HCM và Phật giáo ở Điện Biên. Phần ảnh này do các nhiếp ảnh gia TP.HCM, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN và phóng viên các báo thực hiện.

Đoàn du khách đến từ New York (Mỹ) chụp ảnh cùng ban tổ chức, nhiếp ảnh gia tại khu vực triển lãm Đ.T

Đoàn du khách Mỹ đến từ New York đã tham quan triển lãm tại Đường sách TP.HCM, chụp ảnh kỷ niệm với các nhiếp ảnh gia và ban tổ chức. "Chúng tôi có nghe đến Chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng nay mới được thấy những hình ảnh tư liệu lịch sử này. Thật bất ngờ và vinh dự", bà Amelia nói.

Một lần chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Điện Biên Phủ

Đại tá - NSNA - nhà báo Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, nhớ lại kỷ niệm lần chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường xưa năm 2004. Ông kể: "Khi bác Giáp vào thăm sở chỉ huy, các nhà báo đều đi cùng. Chỉ có duy nhất con đường để đi vào hầm chỉ huy, phải băng qua cánh đồng ngập nước. Năm đó bác Giáp đã 93 tuổi, sức khỏe cũng khá yếu. Có người đề nghị cõng Đại tướng nhưng bác không đồng ý. Người khác lại đề xuất dùng kiệu nhưng bác nói: "Tôi có phải vua chúa thời phong kiến đâu mà đi kiệu". Thế là người dân tức tốc làm con đường khác để xe của Đại tướng có thể vào tận nơi. Sau đó, Đại tướng trở ra gặp gỡ đồng bào Điện Biên. Lúc đó tôi chỉ biết bấm máy liên tục. Tự hào lắm".

Triển lãm ảnh Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM Đ.T

Ông Trung cho biết thêm bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào các dân tộc Điện Biên được bán đấu giá lên đến 18 triệu đồng. "Năm nay, tôi mời một số doanh nghiệp đi cùng lên Điện Biên và họ đã hỗ trợ 3 tỉ đồng xây dựng trường nội trú cho đồng bào. Làm được gì cho nhân dân Điện Biên, đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình cho vùng đất đã làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc, tôi cảm thấy vui lắm".

Trước đó, sáng 3.5, triển lãm ảnh Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Triển lãm do UBND TP.HCM, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố, Sở VH-TT TP.HCM phối hợp tổ chức, diễn ra đến hết ngày 12.5. Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024). Triển lãm diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trên đường Đồng Khởi (trước Sở VH-TT TP.HCM, đối diện công viên Chi Lăng). Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi trưng bày 97 bức ảnh với chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại. Khu vực đối diện công viên Chi Lăng trưng bày 55 ảnh nghệ thuật mang chủ đề Sắc màu văn hóa - Du lịch vùng Tây Bắc.