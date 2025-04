Tự hào thương hiệu ô tô Việt

Không chỉ là ô tô, đó là một thương hiệu quốc gia

Trong những ngày sơ duyệt diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất vừa qua, hình ảnh đoàn xe VF 9 mui trần dẫn đầu đoàn chỉ huy, chở sĩ quan cấp cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gây ấn tượng mạnh với người dân. Chiếc xe mui trần được sử dụng làm xe tiêu binh dẫn đầu đoàn diễu hành của các lực lượng vũ trang được chế tác từ nguyên mẫu là một chiếc VF 9 - mẫu ô tô điện thuộc phân khúc E-SUV cao cấp nhất trong dải sản phẩm của VinFast. Từ chiếc VF9 tiêu chuẩn, các kỹ sư VinFast đã nghiên cứu, áp dụng những giải pháp kỹ thuật để đảm bảo tính an toàn, thẩm mỹ theo yêu cầu và tiêu chuẩn riêng của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Sau nhiều lần sử dụng xe ngoại để tiêu binh, dàn VF9 của thương hiệu xe Việt VinFast đã xuất hiện đầy tự hào, hòa chung không khí hào hùng ngày đất nước thống nhất 30.4.

Dàn xe điện thương hiệu Việt xuất hiện ấn tượng tại buổi tổng duyệt đại lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước ẢNH: Ngọc Dương

Nhớ lại gần 8 năm trước tại lễ khởi công dự án Tổ hợp sản xuất ô tô thương hiệu VN VinFast (tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP.Hải Phòng), lãnh đạo Chính phủ đã khẳng định: "Vingroup sản xuất ô tô là một kỳ công, một hành động yêu nước. Ô tô không chỉ là ô tô, mà còn là một thương hiệu quốc gia. Một quốc gia có hơn 50 triệu dân thì phải có công nghiệp ô tô". Thời điểm đó, khát vọng ô tô thương hiệu Việt bắt đầu được hun đúc trở lại sau nhiều thập niên giậm chân tại chỗ. Đến tháng 10.2018, chỉ vỏn vẹn 1 năm sau lễ khởi công tổ hợp nhà máy sản xuất, hai mẫu xe Sedan Lux A2.0 và SUV Lux SA2.0 của VinFast đã chính thức ra mắt đầy ấn tượng tại triển lãm Paris Motor Show 2018. Đây là lần đầu tiên thương hiệu Việt xuất hiện tại triển lãm ô tô danh giá nhất thế giới. Ngay sau đó, VinFast liên tục cho ra mắt các mẫu xe chất lượng ở nhiều phân khúc khác nhau.

Đặc biệt, chỉ hơn 2 năm kể từ khi "khai sinh", VinFast tuyên bố ngưng sản xuất xe xăng, trở thành hãng xe thuần điện, ghi danh vào top biểu tượng tiên phong, dẫn đầu ngành công nghiệp ô tô điện thời điểm đó, sánh ngang những ông lớn hàng đầu thế giới như Tesla, BYD… Không để thế giới phải chờ đợi lâu, ngay sau đó tại Triển lãm ô tô Los Angeles 2021 (Mỹ), VinFast chính thức giới thiệu hai mẫu SUV điện VF e35, VF e36 (sau này đổi thành VF 8 và VF 9) với nhiều ứng dụng công nghệ mới nhất. Sự kiện này đánh dấu bước tiến vươn ra biển lớn của VinFast, đồng thời đưa ngành công nghiệp ô tô VN lên một tầm cao mới.

Từ đó đến nay, VinFast đã từng bước "cắm cờ", chinh phục hàng loạt thị trường lớn như Mỹ, Canada, châu Âu, Ấn Độ và các thị trường châu Á khác. Ngoài nhà máy đầu tiên ở Hải Phòng, trong năm nay, VinFast dự kiến đưa thêm 3 nhà máy tại Hà Tĩnh, Ấn Độ và Indonesia vào hoạt động, hướng tới những mục tiêu lớn trong tương lai.

Không chỉ đưa VN tiến sâu vào bản đồ công nghiệp ô tô thế giới, VinFast còn "bao trọn" sân nhà khi vượt qua tất cả thương hiệu xe xăng và điện quốc tế, trở thành hãng xe bán chạy nhất thị trường nội địa. Thời điểm viết nên kỳ tích này (tháng 9.2024), số xe bán ra trong 1 tháng của hãng xe Việt gấp 1,5 lần Toyota ở vị trí thứ 2, thậm chí gấp 2 - 3 lần so với những hãng như KIA, Honda, Ford… Cột mốc đáng nhớ này của VinFast được ghi nhận chỉ sau hơn 2 năm kể từ khi chính thức chuyển hướng sang thuần điện. Đây là điều chưa hãng xe nào trên thế giới có thể làm được. Đến nay, ngôi vị đó vẫn vững chãi khi kết thúc quý 1 vừa rồi, VinFast bán hơn 35.000 xe, gấp 3 lần hai hãng xếp sau là Toyota và Hyundai (mỗi hãng bán hơn 11.000 xe). Một mình VinFast chiếm hơn 30% thị phần.

Bên cạnh đó, hãng xe Việt còn liên tục "gây sốt" với những bước tiến "khủng" như: đưa VN trở thành một trong những quốc gia có lượng cổng sạc hàng đầu khu vực cũng như thế giới, vượt qua cả Mỹ và Trung Quốc; giúp VN thành nước xuất khẩu dịch vụ vận tải đầu tiên trên thế giới; trình làng đơn vị tiên phong triển khai mô hình trạm sạc nhượng quyền tại VN… Trong gần 8 năm qua, mỗi lần bứt phá, VinFast đều khiến cả thế giới phải trầm trồ kinh ngạc.

Hơn 400 xe VinFast xếp chữ “Vì Việt Nam Xanh” tại Ngày hội Xanh thường niên 2025 tổ chức ngày 13.4 vừa qua Ảnh: VG

Biểu tượng cho sự phát triển ở kỷ nguyên mới

Theo TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế VN, ngành công nghiệp ô tô giống như một tượng đài đánh dấu giá trị phát triển của một dân tộc. VN lâu nay vẫn luôn có mơ ước làm

ô tô, song công nghiệp ô tô luôn là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt mà không phải quốc gia nào cũng vượt qua. Hơn thế, một thương hiệu Việt được biết đến rộng rãi sẽ đem lại lợi ích cho tất cả những gì gắn với hai từ "Việt Nam" trên thị trường quốc tế, giống như những sản phẩm gắn với cụm từ "Made in Japan" là biểu tượng của những gì có độ tin cậy cao. Xây dựng được thương hiệu Việt có nghĩa là tạo được một chỗ đứng, một danh tiếng, uy tín và lợi thế của VN trên trường quốc tế, từ đó tạo điều kiện để hàng hóa VN dễ dàng đến với thế giới, giúp tạo ra giá trị quốc gia, và xa hơn là tăng thêm sự tự hào dân tộc. VinFast thành công với thương hiệu quốc gia sẽ tạo động lực để các doanh nghiệp (DN) Việt trỗi dậy, khẳng định mình và mang lại giá trị lớn lao cho cả dân tộc.

Theo dõi VinFast từ những ngày đầu, TS Trần Đình Thiên tự hào nhìn nhận VinFast đã có những bước tiến vô cùng thần tốc. Đến nay, thương hiệu xe Việt đã "vượt mặt" nhiều tập đoàn ô tô tầm cỡ quốc tế đầu tư phát triển ở VN sớm hơn rất nhiều; sau đó đang vươn ra thị trường thế giới với những bước đi khá chắc chắn trong bối cảnh cạnh tranh vô cùng khốc liệt, mang về những thành tựu rõ ràng. "Có lẽ kỳ vọng của tôi cũng như rất nhiều người về việc VinFast trở thành biểu tượng quốc gia đang trên đà thành hiện thực. Chỉ trong gần 8 năm, VN đã có thương hiệu ô tô đẳng cấp của mình trong thời đại toàn cầu hóa và cạnh tranh khốc liệt. Với tôi, đó là thành tích "thần kỳ" của VinFast. VinFast đang định hình thành một thế lực cạnh tranh trong ngành ô tô ở cấp độ toàn cầu và hơn thế, là biểu tượng cho sự phát triển của VN ở kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Phân tích rõ hơn về nhận định này, ông Thiên nói: Kỷ nguyên vươn mình là kỷ nguyên bứt phá sang một giai đoạn phát triển mới và khác. Đây là một thời đại công nghệ hoàn toàn khác, là cuộc chơi mang tính toàn cầu và sản phẩm phải hướng tới yếu tố xanh, phát triển bền vững; phương thức tổ chức phát triển phải theo chuỗi sản xuất mang tính toàn cầu. VinFast đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn ấy: nhảy vọt về công nghệ, hướng tới công nghệ bậc cao nhất của loài người - sản xuất xe điện; cách tổ chức toàn cầu hóa, sẵn sàng chấp nhận cuộc đua khốc liệt ở tầm thế giới ngay từ đầu. Chuỗi sản xuất của VinFast cũng rất đặc biệt khi định hình được chuỗi giá trị của VN: nội địa hóa, người dẫn dắt chuỗi sản xuất hướng ra toàn cầu là một DN Việt và đang tổ chức một cộng đồng DN Việt thành một chuỗi sản xuất. Tất cả đều phù hợp với các yêu cầu, tiêu chuẩn định hình khái niệm "kỷ nguyên mới".