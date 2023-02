Tú Hảo: Tôi nhận được nhiều lời đề nghị thi hoa hậu

Người đẹp sinh năm 1996 tâm sự: "Tính đến hiện tại, Hảo giành quán quân The Face 2017 cũng được hơn 5 năm. Thời gian qua, Hảo may mắn được khán giả biết đến và yêu thương nhiều hơn, hình ảnh cá nhân cũng thay đổi, cá tính hơn và được nhiều người nhận xét "chất" hơn. Bên cạnh đó, Hảo cũng có được nhiều cơ hội làm việc, hợp tác với các nhãn hàng thời trang trong nước và quốc tế. Nghĩ lại, The Face 2017 đã thay đổi cuộc đời của Hảo rất nhiều và mình trân quý, biết ơn vì điều đó"