Tự hào và vững tin theo Đảng

Tự hào, may mắn khi làm việc trong tập thể được Đảng lãnh đạo

Vào năm 2017, khi mới về Việt Nam sau 5 năm học tập và làm việc tại nước ngoài, tôi còn nhớ như in cảm giác ngỡ ngàng vì sự hiện đại, văn minh ở từng nơi mà tôi sống và làm việc. Cho đến nay, nhìn lại 8 năm vừa qua, tôi luôn tự hào là người được chứng kiến những nỗ lực phi thường mà Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo toàn dân để vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế, tận dụng sức mạnh của trí tuệ, sự sáng tạo, sức mạnh và sự đoàn kết của toàn dân tộc, đưa Việt Nam vươn lên rực rỡ với những thành tựu vẻ vang như ngày hôm nay.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Lê Duy

Đối với tôi, sự vươn mình của dân tộc không chỉ mới bắt đầu từ hôm nay mà đã diễn ra từ hơn 10 năm trước. Tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có cơ hội được làm việc trong những tập thể được Đảng lãnh đạo, luôn đề cao năng lực của từng cá nhân, tạo cơ hội cho tất cả mọi người được học tập, phát huy sở trường, để tôi được đóng góp một phần nhỏ bé vào hai công cuộc quan trọng: công cuộc nâng cao sức khỏe của người dân và công cuộc đào tạo những thế hệ nhân viên y tế mới, hiện đại và tài năng.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, là một đảng viên trẻ, tôi có niềm tin mãnh liệt rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa để sánh vai với các cường quốc trong khu vực và trên thế giới. Tôi tin rằng Đảng và Nhà nước sẽ luôn tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để người trẻ như tôi có cơ hội học tập, nghiên cứu, không ngừng phát triển, tiến bộ, đóng góp nhiều hơn, và cùng với Việt Nam vươn mình ra thế giới.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Lê Duy

Giảng viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM, bác sĩ điều trị tại phòng khám Dị ứng miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM

Tin ở Đảng - Dạy chữ, rèn người, xây dựng tương lai

Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025) tôi nghĩ đây không chỉ là một cột mốc lịch sử mà còn là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc và củng cố niềm tin vững chắc vào con đường do Đảng lãnh đạo. Tự hào là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong hòa bình, tôi càng trân trọng những giá trị mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp. Đặc biệt, là một đảng viên trẻ, tôi tự hào khi được kế thừa truyền thống cách mạng, tiếp tục góp phần xây dựng đất nước mình giàu mạnh, văn minh.

Nguyễn Minh Uyên

Tôi cho rằng tuổi trẻ Việt Nam ngày nay không chỉ trân trọng lịch sử mà còn thể hiện tình yêu nước, trách nhiệm cá nhân trong công cuộc phát triển đất nước. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước sẽ tiếp tục đổi mới, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững. Những thành tựu về kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục, an sinh xã hội trong những năm qua là minh chứng rõ ràng cho đường lối đúng đắn của Đảng.

Là một sinh viên sư phạm, tôi càng thấm nhuần sứ mệnh cao quý của nghề giáo - nghề "trồng người", góp phần xây dựng nền tảng tri thức và nhân cách cho thế hệ tương lai.

"Tin ở Đảng - Dạy chữ, rèn người, xây dựng tương lai" là kim chỉ nam cho những người trẻ như tôi trên con đường theo đuổi sự nghiệp giáo dục. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành giáo dục sẽ ngày càng đổi mới, tiếp cận những phương pháp giảng dạy tiên tiến, ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dạy và học. Là một sinh viên sư phạm, tôi không chỉ trau dồi kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp để trở thành một người giáo viên mẫu mực, truyền cảm hứng và định hướng cho thế hệ học trò.

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi mang trong mình khát vọng góp phần công sức nhỏ bé vào công cuộc đổi mới của ngành giáo dục, đưa tri thức đến mọi miền Tổ quốc, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam hùng cường.

Nguyễn Minh Uyên

Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM

Đảng viên trẻ khao khát cống hiến

Là một cán bộ công an nhân dân, tôi vô cùng vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong suốt 95 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn là ngọn đuốc soi đường, là niềm tin sắt son của nhân dân. Thế hệ trẻ chúng tôi, những thanh niên được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, càng thấu hiểu và trân trọng những giá trị mà Đảng và dân tộc đã hy sinh để gìn giữ.

Thượng úy Nguyễn Trường Chinh

Ngày nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hội nhập và phát triển mạnh mẽ, tuổi trẻ Việt Nam càng phải thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, sự kiên định niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Với vai trò là một đảng viên trẻ công tác trong ngành công an, tôi luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần xây dựng một đất nước ổn định, phát triển.

Bước vào thời đại công nghệ 4.0, thời đại của tri thức, đổi mới và sáng tạo, tôi và những thanh niên khác luôn mang trong mình khát vọng lớn lao: khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. Chúng tôi khao khát được cống hiến, được góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của đất nước.

Là một đảng viên trẻ trong lực lượng công an nhân dân, tôi không chỉ phấn đấu rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị mà còn không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội. Đồng thời, tôi cũng mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và nhiệt huyết của tuổi trẻ đến đồng đội, đồng chí và thế hệ trẻ nói chung.

Tôi tin rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với bản lĩnh kiên cường của dân tộc và sự đoàn kết, sáng tạo của thế hệ trẻ, Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước đi lên, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.