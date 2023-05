Tử hình bị cáo giết bạn, phân xác thành nhiều mảnh

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can người Hàn Quốc Jeong In Cheol về tội "giết người" và "cướp tài sản", liên quan vụ án giết đồng hương, phân xác.