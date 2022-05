Tử hình hai người nhận chở hơn 111 kg ma túy đá

Ngày 13.5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng hơn 111 kg ma túy đá.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, ngày 17.1.2021, Giàng Seo Hòa (33 tuổi, ngụ H.Mường Khương, Lào Cai) được một người thuê vào Nghệ An vận chuyển "hàng" từ Nghệ An ra Lào Cai với tiền công 500 triệu đồng.

Sau đó, Hòa gọi điện cho Vàng Seo Sử (26 tuổi, ngụ cùng huyện) để thuê Sử vận chuyển số “hàng” này với tiền công 450 triệu đồng và được Sử đồng ý.

Giàng Seo Hòa đưa cho Sử 30 triệu đồng để Sử thuê ô tô vào Nghệ An. Chiều tối 21.1.2021, Sử đến khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (H.Thanh Chương, Nghệ An) nhận 6 ba lô chứa ma túy đá rồi đưa lên ô tô chở về Lào Cai.





Khi xe chạy đến địa bàn xã Ngọc Lâm (H.Thanh Chương) thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Số ma túy này được xác định có trọng lượng hơn 111 kg.

Tại phiên tòa, Vàng Seo Sử thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Giàng Seo Hòa cho rằng, bị cáo không vận chuyển mà chỉ giới thiệu cho Sử đi chở "hàng".

Căn cứ vào lời khai trong quá trình điều tra và xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của Hòa và Sử là đúng người, đúng tội và tuyên phạt hai bị cáo mức án tử hình.