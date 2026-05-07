Tử hình Hoài DJ trong đường dây 108 kg ma túy 'nước vui'

Sáng 7.5, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Thị Hoài (31 tuổi, còn gọi là Hoài DJ) về 3 tội danh: "mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tòa cũng tuyên phạt Thạch Hoàng Minh mức án chung thân về tội "mua bán trái phép chất ma túy", "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

6 bị cáo khác bị phạt từ 8 năm tù đến chung thân về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Hoài có vai trò chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi phạm tội với lượng ma túy đặc biệt lớn nên phải chịu trách nhiệm chính và cao nhất. Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm, giúp sức thực hiện hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ, năm 2020, Hoài sang Campuchia làm nghề DJ (người phối nhạc), sau đó gặp và có quan hệ nam nữ với người tên Zin (không rõ lai lịch).

Đến năm 2022, Hoài biết Zin đóng gói ma túy "nước vui". Zin cho Hoài làm nhiệm vụ cộng sổ sách việc đóng gói, vận chuyển ma túy của Zin tại kho ở Campuchia và trả công cho Hoài 50 triệu đồng/tháng.

Đầu tháng 1.2023, Hoài trở về Việt Nam để chữa bệnh tuyến giáp. Lúc này, Zin gửi bột ma túy về Việt Nam để Hoài tổ chức đóng gói thành "nước vui" tại TP.HCM rồi giao cho người của Zin, Hoài được trả công 2 USD (tương đương 47.000 đồng)/gói.

Từ tháng 2 đến ngày 5.6.2023, Hoài thuê Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long, Võ Thị Quỳnh Trang, Thạch Hoàng Minh, Huỳnh Văn Tân, Lê Quang Hiền và Nguyễn Xuân Trang giúp sức đóng gói "nước vui".

Nhóm này thuê một căn nhà ở quận 5 làm địa điểm pha trộn, chuẩn bị các dụng cụ để sản xuất "nước vui", cũng như nhận các loại ma túy nguyên liệu thường được gọi là bột "ok" hoặc bột "đông trùng hạ thảo" kèm theo chất trộn do Zin cho người mang đến TP.HCM giao.

Nhóm của Hoài đã tạo ra các loại ma túy "nước vui" với các nhãn hiệu Chali, Deadpool, Coffee, Crispy Fruit bán ra thị trường. Tổng cộng, Hoài và các đồng phạm đã mua bán trái phép hơn 108 kg ma túy loại Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam và Ketamine.

Trong đó, riêng Hoài được xác định đã hưởng lợi tổng cộng gần 3,8 tỉ đồng từ việc mua bán trái phép 108 kg ma túy trên.

Ngoài ra, từ ngày 2 đến 4.6.2023, Hoài còn tổ chức cho các đồng phạm sử dụng chất ma túy tại nhà ở 99B Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1 cũ). Bên cạnh đó, cơ quan điều tra xác định Hoài còn tàng trữ trái phép 58,5 g ma túy các loại tại nhà này.