Từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, cơ hội tăng trưởng dài hạn

HKD chuyển mình theo quy định mới với bộ giải pháp trọn gói từ Sacombank. Ảnh: X.T

Cơ hội lớn khi HKD chuyển lên DN

Từ tháng 5 đến nay, hàng triệu HKD đang hoạt động tiếp nhận nhiều thông tin thay đổi lớn. Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đề cập bỏ thuế khoán từ năm 2026, HKD sẽ chuyển sang kê khai doanh thu thực tế và sử dụng hóa đơn điện tử, minh bạch hơn trong nghĩa vụ thuế. Đồng thời mục tiêu phấn đấu nền kinh tế đến năm 2030 lên 2 triệu DN, năm 2045 lên 3 triệu DN. Để đạt được mục tiêu này, năm 2026 được xác định là năm chuyển đổi lớn đối với HKD khi lên DN.

Thực tế, cuộc chuyển đổi này đang diễn ra, DN cần nắm bắt những cơ hội cũng như hỗ trợ từ chính sách nhà nước. Theo Cục Thuế, trong nửa đầu năm 2025 có 1.474 HKD hoàn tất chuyển đổi sang mô hình DN, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, khoảng 110.000 HKD đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, cho thấy xu hướng chuẩn hóa hoạt động ngày càng rõ nét. Hơn nữa, môi trường khởi nghiệp tiếp tục sôi động. Cả nước có khoảng 128.000 DN thành lập mới trong 8 tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký đạt trên 1,25 triệu tỉ đồng. Điều này khẳng định thị trường đang đón nhận mạnh mẽ làn sóng chuyển đổi và thành lập DN.

Các chính sách ưu đãi thuế cũng được thông qua như thuế suất 15% - 17% cho DN có tổng doanh thu không quá 50 tỉ đồng/năm, thấp hơn mức chuẩn 20%. Ngoài ra, HKD khi lên DN nhỏ và vừa còn được miễn thuế trong 3 năm đầu hoạt động. Đây được xem là ‘cơ hội vàng’ để các hộ mạnh dạn bước sang một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Hoạt động lâu trong mô hình HKD, bà Lê Hải Đường, chủ một cửa hàng in ấn ở TP.HCM, chia sẻ: ‘Khách hàng lớn như trường học, cơ quan Nhà nước thường yêu cầu hóa đơn giá trị gia tăng. Nếu chỉ là HKD, chúng tôi khó đáp ứng. Tôi mong muốn lên DN để có đầy đủ chứng từ, dễ tiếp cận vốn và mở rộng quy mô. Tuy nhiên, khi bắt tay vào tìm hiểu thì lo ngại rào cản về thủ tục pháp lý phức tạp, chi phí cao, trong khi kiến thức về quản trị DN, kế toán và thuế của chúng tôi lại hạn chế’. Câu chuyện của bà Đường phản ánh thực trạng của các HKD hiện nay. Họ nhận ra cơ hội từ việc chuyển đổi nhưng vẫn còn băn khoăn trước thủ tục, chi phí và cách thức quản lý mới.

Sacombank cam kết đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi

Ông Nguyễn Tấn Cường - Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp Sacombank - cho biết: ‘Chuyển đổi từ HKD lên DN không chỉ đòi hỏi sự chuẩn bị về pháp lý mà còn về quản trị, tài chính và công nghệ. Chúng tôi nhận thấy nhiều khách hàng vẫn còn lúng túng ở giai đoạn này, vì vậy Sacombank đã chủ động thiết kế các giải pháp đồng bộ, đi sâu sát đồng hành cùng các HKD để hỗ trợ quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi. Bởi chúng tôi tin rằng, mọi DN, dù nhỏ hay lớn, đều cần một nền tảng tài chính, công nghệ vững chắc để bắt kịp nhịp thay đổi và hướng tới tăng trưởng dài hạn’.

Hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp được hưởng nhiều chính sách có lợi. Ảnh: X.T

Cụ thể, Sacombank triển khai hàng loạt chính sách ưu đãi thiết thực như miễn 1 năm phí sử dụng dịch vụ tài khoản chuyên biệt (từ tài khoản thanh toán, thẻ doanh nghiệp, ngân hàng điện tử, chuyển khoản đến nộp thuế trực tuyến); Hoàn tiền đến 3 triệu đồng/DN cùng nhiều quà tặng giá trị như voucher du lịch, vé máy bay hạng thương gia/voucher Urbox hay túi du lịch cao cấp khi giao dịch thẻ DN.

Không dừng lại ở đó, Sacombank còn phối hợp cùng các đối tác công nghệ như MISA, NextPay để tài trợ miễn phí 12 tháng sử dụng bộ giải pháp phần mềm quản lý toàn diện: từ hoạt động bán hàng, công nợ, hàng tồn kho đến hóa đơn điện tử, chữ ký số... Nhờ đó, các DN mới thành lập có thể vận hành trơn tru, thuận lợi mà không lo gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu.

Về vốn, Sacombank thiết kế nhiều giải pháp tài chính linh hoạt để ‘tiếp sức’ kịp thời cho HKD khi chuyển đổi thành DN. Cụ thể, trong năm đầu tiên chuyển đổi, Sacombank tiếp tục thực hiện cấp tín dụng trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động, tài chính của HKD trước đó giúp DN không bị gián đoạn dòng vốn trong giai đoạn sau chuyển đổi. DN không chỉ có thể tiếp cận nhanh nguồn vốn vay lưu động mà còn có thể được cấp hạn mức thấu chi, hạn mức thẻ tín dụng không cần tài sản bảo đảm.

Song song đó, Sacombank còn áp dụng ưu đãi về lãi suất cho vay, giảm phí bảo lãnh và nhiều chính sách tài chính chuyên biệt nhằm đảm bảo DN ổn định để mở rộng quy mô và nắm bắt cơ hội tăng trưởng kinh doanh. Theo đó, Sacombank triển khai gói tín dụng ưu đãi 40.000 tỉ đồng với lãi suất chỉ từ 4,3%/năm nhằm hỗ trợ DN đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cấp công nghệ... áp dụng từ nay đến năm 2025. Gói tín dụng được ưu tiên định hướng tới các lĩnh vực xuất nhập khẩu, nông - lâm - thủy sản, lĩnh vực kinh tế xanh hoặc các DN sử dụng nguồn vốn để đầu tư hạ tầng và công nghệ số, chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Tấn Cường nhấn mạnh: ‘Sacombank không chỉ là nơi cung cấp vốn, mà là người đồng hành đáng tin cậy. Đội ngũ nhân viên trên toàn quốc sẽ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn từng HKD chuyển đổi lên mô hình DN để họ tự tin bước sang giai đoạn phát triển mới, chuyên nghiệp hơn, bền vững hơn’.