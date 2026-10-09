Từ hồ sơ giấy đến số hóa!

Một trong những việc được triển khai là số hóa hồ sơ đảng viên. Thực hiện yêu cầu của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 2, Đảng ủy Công ty Thủy điện Quảng Trị đã hoàn thành số hóa toàn bộ hồ sơ. Hồ sơ được rà soát, phân loại, quét, sắp xếp và kiểm tra, tạo nguồn dữ liệu điện tử phục vụ quản lý.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Quảng Trị tham gia khóa đào tạo “Chiến lược, Lãnh đạo và Quản trị AI” ẢNH: T.L

Trong xử lý văn bản, D-Office được sử dụng từ tiếp nhận, chuyển xử lý, ký số, phát hành, theo dõi tiến độ đến lưu văn bản. Các bước được kết nối trên môi trường điện tử, giúp theo dõi phần việc và phối hợp xử lý.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2026, 100% đảng viên Công ty đã sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ứng dụng hỗ trợ mời họp, gửi tài liệu, cập nhật kết luận và báo cáo, giúp đảng viên nghiên cứu tài liệu trước khi sinh hoạt. Công ty cũng chuẩn bị thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử từ tháng 12.2026.

Công nghệ gắn với nhiệm vụ sản xuất

Chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Quảng Trị không chỉ diễn ra trong công tác Đảng mà còn được triển khai trong quản lý, vận hành và quản trị doanh nghiệp. Theo báo cáo chuyển đổi số năm 2025, thông tin hơn 5.000 thiết bị đã được cập nhật trên phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS; dữ liệu vận hành và các bảng phân tích bảo dưỡng được xây dựng, cập nhật cho hơn 47 hệ thống.

Các hệ thống giám sát trực tuyến máy biến áp, phóng điện cục bộ máy phát, rung và đảo tổ máy bổ sung dữ liệu phục vụ kiểm tra, bảo dưỡng. Dữ liệu thủy văn được số hóa, đồng bộ từ báo cáo vận hành hằng ngày, hỗ trợ điều hành hồ chứa theo quy trình được phê duyệt. Trong quản trị, ERP và mã QR hỗ trợ quản lý vật tư, tài chính, kế toán.

Giai đoạn 2023 - 2025, Công ty có 20 sáng kiến được công nhận trong các lĩnh vực kỹ thuật, quản trị và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng cho thấy những điểm nghẽn. Việc số hóa hồ sơ đảng viên có thời điểm gặp khó do thiết bị chưa được bố trí đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh đó là yêu cầu chuẩn hóa, phân quyền, khai thác và bảo vệ dữ liệu. Có dữ liệu chưa đồng nghĩa với khai thác được dữ liệu; cần thống nhất cách tạo lập, đặt tên, sắp xếp, kiểm tra, cập nhật và lưu trữ, đồng thời xác định rõ nguồn thông tin chính thức và người chịu trách nhiệm ở từng khâu.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử vẫn có thể được quản lý song song tùy tính chất và quy định. Vì vậy, cần xác định rõ nội dung nào xử lý trên môi trường điện tử, nội dung nào vẫn duy trì bản giấy, tránh thao tác trùng lặp và nguy cơ thông tin không thống nhất.

Đảng viên phải đi đầu trong môi trường số

Cùng với dữ liệu và hạ tầng, kỹ năng của người sử dụng là yếu tố quan trọng. Đảng ủy Công ty đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số" và các đợt tập huấn về AI, phần mềm quản lý cán bộ, đảng viên. Việc sử dụng AI cũng đặt ra yêu cầu kiểm chứng kết quả, xác định phạm vi dữ liệu được phép khai thác và trách nhiệm đối với sản phẩm công việc.

Thực tiễn tại Công ty Thủy điện Quảng Trị cho thấy số hóa hồ sơ hay đưa quy trình lên môi trường điện tử mới là bước đầu. Chuyển đổi số chỉ tạo ra thay đổi khi dữ liệu chính xác, quy trình phù hợp, người sử dụng có kỹ năng và trách nhiệm, và an toàn thông tin được bảo đảm. Khi đó, công nghệ sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.