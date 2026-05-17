Từ học sinh yếu tiếng Anh đến học bổng toàn phần tiến sĩ tại Úc

Nguyễn Hoàng Anh Tú nhận học bổng toàn phần bậc tiến sĩ tại Úc ngay khi tốt nghiệp ĐH

Đó là hành trình thú vị của chàng trai gen Z sinh năm 2002 Nguyễn Hoàng Anh Tú. Vừa tốt nghiệp ngành khoa học dữ liệu, khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), Tú đã nhận học bổng toàn phần bậc tiến sĩ ngành công nghệ thông tin trị giá 5 tỉ đồng tại ĐH Deakin (Úc).

Hành trình bắt đầu từ lớp IE0…

Dù xuất thân từ một vùng quê ở tỉnh Đồng Nai (nay là TP.Đồng Nai), Nguyễn Hoàng Anh Tú vẫn lựa chọn trở thành sinh viên của khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Quốc tế - ngôi trường dạy học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Vì vậy, ngay khi nhập học, Tú mất 1 năm đầu tiên để "leo rank" tiếng Anh, trước khi đủ chuẩn vào học các môn của ngành khoa học dữ liệu.

Suốt 5 năm học ĐH, Nguyễn Hoàng Anh Tú đã dùng hết 150% nỗ lực để vượt cạn môn tiếng Anh. "Khi biết phải học từ lớp IE0, tức lớp tiếng Anh thấp nhất của trường, thật sự mình hụt hẫng, cảm giác như mọi thứ bắt đầu chậm hơn người khác và một cảm giác kém cỏi len lỏi vào tim mình...", Tú nhớ lại.

Sau khi vượt qua giai đoạn bổ trợ tiếng Anh, được vào chuyên ngành, Anh Tú đã bước chân vào một chân trời mới: nghiên cứu khoa học. Khi bắt tay vào đề tài nghiên cứu đầu tiên, cảm giác lớn nhất với chàng sinh viên năm 2 khi đó là sự hào hứng, tò mò và có chút choáng ngợp. Tuy nhiên, sau 4 năm cùng với anh chị khóa trên, thầy cô hướng dẫn, Tú tốt nghiệp ĐH với vốn lận lưng là 8 công bố khoa học, trong đó có những bài được chấp nhận ở các hội nghị quốc tế uy tín như hội nghị IUKM 2025, CITA 2024, ICCCI 2024, ISDA 2023… Trong đó, Tú đều là tác giả đầu hoặc đồng tác giả.

Không dừng lại ở đó, Tú còn sở hữu nhiều giải thưởng thú vị như The Audience Choice Award và lọt vào Top 10 dự án xuất sắc nhất cuộc thi IU StartUp DemoDay 2023 với dự án Better Day; giải nhì cuộc thi Master Mind Contest 2024 với dự án MyDaSi; giải nhì cuộc thi SOLANA HACKATHON 2024 với dự án Bstudy… Năm 2025, Anh Tú tốt nghiệp với điểm trung bình 89100 (3.73/4.0) cùng luận văn nhận được đánh giá cao từ hội đồng với 100/100 điểm.

"Với mình, bài công bố khoa học đầu tiên chính là bằng chứng rõ nhất để cho bản thân - một sinh viên năm 2 – tuy nhỏ, nhưng nếu được trao cơ hội, chịu học hỏi và kiên trì, chúng ta hoàn toàn có thể bước vào nghiên cứu một cách nghiêm túc và tự tin", Anh Tú chia sẻ.

Đến học bổng tiến sĩ 5 tỉ đồng tại Úc

Với mục tiêu nghiêm túc "được đi du học", ngay từ năm thứ 2 Nguyễn Hoàng Anh Tú đã bắt đầu hành trình "truy tìm" học bổng. Tú chủ động tham gia các hội nhóm của anh chị đi trước, tìm hiểu yêu cầu học bổng và cố gắng xây dựng hồ sơ từng chút một. Anh Tú tập trung phát triển năng lực học thuật, nghiên cứu, hoạt động ngoại khóa và đặc biệt là xây dựng hình ảnh cá nhân rõ ràng hơn.

Các dự án môn học, các đề tài nghiên cứu hay cuộc thi Tú quyết định tham gia đều có liên quan đến "mental health" - một lĩnh vực Tú tin rằng nên được xã hội quan tâm nhiều hơn. "Mình nghĩ sự nhất quán và tâm huyết trong từng việc mình làm là yếu tố rất quan trọng để mình có được học bổng tiến sĩ ngay sau khi vừa tốt nghiệp ĐH", Anh Tú chia sẻ.

Trước khi tốt nghiệp, Tú có vài tháng tham gia thị trường khởi nghiệp với vai trò là Founder của BStudy, tổ chức cung cấp dịch vụ trợ giảng cho sinh viên ngành IT với tổng thu nhập có được sau thời gian hoạt động hơn 1 năm vào khoảng 150 triệu đồng. Sau khi tốt nghiệp, Tú quyết định tiếp tục nghiên cứu song song với nhận thêm công việc tại doanh nghiệp.

Đến tháng 12.2025, Tú nhận được học bổng toàn phần bậc tiến sĩ tại ĐH Deakin (Úc) trị giá gần 5 tỉ đồng. Hiện tại, Anh Tú đã chính thức trở thành nghiên cứu sinh ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường thuộc top 50 trường ĐH trẻ hàng đầu thế giới. "Mình sang Úc 2 tháng rồi và bây giờ nhìn lại hành trình với nhiều bước ngoặt, mình thấy biết ơn vì đã may mắn được các thầy cô tin tưởng, nâng đỡ và trao cơ hội đúng lúc", Tú chia sẻ đầy cảm xúc.

"Mỗi ngành đều có cái khó riêng"

Chia sẻ về ngành học của mình, Anh Tú nhìn nhận: "Mỗi ngành đều có cái khó riêng và IT cũng vậy. Cái khó của IT là mình phải học cách tư duy logic, kiên nhẫn với lỗi sai và chấp nhận cảm giác 'không hiểu gì' trong giai đoạn đầu. Nhưng nếu có phương pháp, có người hướng dẫn và đủ bền bỉ, thì hoàn toàn có thể học được".

Từ kinh nghiệm bản thân mình, chàng nghiên cứu sinh ngành IT cho rằng khi chọn ngành nghề, đừng quá sợ việc mình chưa biết chính xác tương lai sẽ đi về đâu. Có những bạn đã rất rõ mình thích gì, muốn học ngành nào, muốn làm công việc gì. Nhưng cũng sẽ có nhiều bạn đang hoang mang, phân vân, thậm chí chọn ngành trong tâm thế "thử xem sao" và điều đó hoàn toàn bình thường.

Cũng theo Tú, trong thời đại thế giới "phẳng" hiện nay, việc học một ngành không nhất thiết sẽ đóng khung cả cuộc đời mình trong một nghề đó. Mỗi ngành đều có những thú vị riêng, và quan trọng hơn là cách mình học, cách mình tận dụng cơ hội, cũng như cách mình kết nối kiến thức đó với những điều mình quan tâm. Nếu chọn sai, các bạn vẫn có thể điều chỉnh: đổi ngành, học thêm kỹ năng mới, tham gia dự án khác, hoặc rẽ sang một hướng phù hợp hơn.

Với Anh Tú, chọn ngành không nhất thiết phải là chọn thứ mình thích nhất ở hiện tại, mà là chọn một môi trường và hướng đi đủ phù hợp để mình có thể phát triển lâu dài. Quan trọng nhất là sau khi đã chọn, hãy cho bản thân một cơ hội thật sự: học nghiêm túc, trải nghiệm hết mình, dám thử, dám sai và dám điều chỉnh. "Tương lai không được quyết định chỉ bởi một tờ nguyện vọng, mà bởi cách mình bước tiếp sau lựa chọn đó", Tú nhắn gửi.