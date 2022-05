Từ hôm nay, nhiều quy định mới về phạt nguội được áp dụng

Phạt nguội là hình thức xử lý vi phạm sau khi các phương tiện đã vi phạm luật giao thông được một khoảng thời gian nhất định. Với hình thức phạt này, chủ các phương tiện vi phạm luật giao thông không bị xử lý ngay sau khi phạm luật. Thay vào đó, những hình ảnh về hành vi vi phạm luật giao thông của các phương tiện được ghi lại bằng hệ thống camera lắp đặt trên đường phố, sau đó gửi dữ liệu về cho trung tâm xử lý, làm cơ sở, bằng chứng để xử phạt.

Từ hôm nay (21.5), một số quy định mới về phạt nguội đối với hành vi vi phạm luật giao thông theo nội dung Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an chính thức được áp dụng. Trong đó đáng chú ý là việc người bị phạt nguội không cư trú tại địa bàn phát hiện vi phạm có thể sẽ được chuyển kết quả phạt nguội về địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện nơi cư trú để xử lý.

Cụ thể, theo thông tư 15/2022/TT-BCA, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm không cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan Công an đã phát hiện vi phạm hành chính, kết quả thu thập được bằng phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ (kết quả phạt nguội) sẽ chuyển về nơi cư trú của người vi phạm để xử lý.

Trường hợp chuyển về Công an cấp xã nơi cư trú, nếu xác định vi phạm đó thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã thì chuyển kết quả phạt nguội sẽ được Công an cấp xã - nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm cư trú, đóng trụ sở để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm.

Kết quả phạt nguội cũng sẽ được gửi về cho Công an cấp huyện nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm cư trú, đóng trụ sở xử lý nếu hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã.

Bên cạnh đó, theo khoản 1, điều 4, Thông tư 15/2022/TT-BCA trường hợp không dừng được phương tiện giao thông vi phạm để kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính thì thực hiện xử lý kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Như vậy, từ ngày 21.5.2022, thời hạn xử lý phạt nguội tăng lên 10 ngày thay vì 5 ngày như quy định trước đây.

Cũng bắt đầu từ ngày 21.5, theo quy định tại Thông tư 15/2022/TT-BCA thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô sẽ tăng lên 20 ngày (kể cả ngày nghỉ) thay vì 15 ngày như trước đây.

Đáng chú ý, từ ngày 21.5, người vi phạm luật giao thông và bị xử phạt hành chính có thể nộp phạt thông qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an. Nội dung này được quy định tại khoản 4, điều 4 thông tư 15/2022/TT-BCA. Cụ thể, để thực hiện nộp phạt, người vi phạm thực hiện các bước sau: Đầu tiên, truy cập vào Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn.