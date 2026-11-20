Chương trình Hội nghị giao thương Việt Nam - Trung Quốc kết hợp lễ khai trương Công ty Thương mại Quốc tế Jielong Bắc Kinh diễn ra ngày 19.11 tại quận Phong Đài. Tham dự có ông Hoàng Văn Tuấn - Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; bà Đặng Thị Hương Giang - Phó tổng giám đốc vận hành KLC Group; đại diện lãnh đạo Juhang Group; cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Từ các cuộc khảo sát đến một đầu mối tại thị trường Trung Quốc

Lễ khai trương tại Bắc Kinh không phải hoạt động riêng lẻ. Tháng 8.2026, đoàn KLC Group đến Hà Bắc, tìm hiểu hoạt động của Juhang Group và trao đổi về cơ hội kết nối trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, nông nghiệp và thương mại. Hai bên bước đầu xác định những thế mạnh bổ trợ trước khi lựa chọn lĩnh vực triển khai.

Tháng 9, đoàn Juhang Group tiếp tục đến Việt Nam, làm việc với lãnh đạo KLC Group khảo sát các đơn vị thành viên và tìm hiểu hoạt động cung ứng nông sản, thủy sản. Việc khảo sát thực địa, từ sản phẩm đến quy trình kiểm soát chất lượng, là bước quan trọng để đối tác đánh giá khả năng đáp ứng đơn hàng và yêu cầu nhập khẩu.

Ngày 5.10.2026, tại phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa, hai Tập đoàn ký thỏa thuận thành lập Liên doanh Thương mại Quốc tế Jielong, bên lề lễ công bố Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch KLC Đại Dương XI. Thỏa thuận hướng tới kết nối nguồn cung Việt Nam với kênh tiếp cận thị trường nước ngoài.

Đại diện KLC Group và Juhang Group ký thỏa thuận thành lập Liên doanh Thương mại Quốc tế Jielong tại Khánh Hòa

Chuỗi hoạt động từ khảo sát hai chiều, ký kết đến hiện diện tại thị trường cho thấy hợp tác đã bước qua giai đoạn tìm hiểu ban đầu. Tuy nhiên, hiệu quả của liên doanh vẫn phải được chứng minh bằng vận hành và các giao dịch thực tế.

Ngoại giao kinh tế và cơ hội đưa hàng Việt tiếp cận thị trường

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bắc Kinh, đoàn đại diện KLC Group cũng đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, gặp gỡ ông Hoàng Văn Tuấn - Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Buổi gặp gỡ là một dấu mốc trong hoạt động đối ngoại của KLC Group, diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn cùng Juhang Group từng bước triển khai hợp tác thương mại, mở rộng kết nối đối tác và phát triển thị trường cho các sản phẩm nông, thủy sản Việt Nam.

Đoàn công tác KLC Group và Juhang Group tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Trước đó, vào tháng 7.2026, Công sứ Hoàng Văn Tuấn cũng tham dự và phát biểu tại chương trình xúc tiến thương mại ở Bắc Kinh, nhấn mạnh vai trò của kết nối doanh nghiệp, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối trong thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt - Trung. Những hoạt động này cho thấy tầm quan trọng của ngoại giao kinh tế đối với quá trình mở rộng thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo số liệu Cục Hải quan được Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc VCCI tổng hợp, kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt xấp xỉ 290 tỉ USD. Riêng xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc đạt khoảng 5,42 tỉ USD, còn thủy sản đạt 2,46 tỉ USD. Những con số này cho thấy quy mô thị trường, đồng thời phản ánh mức độ cạnh tranh và yêu cầu cao hơn về khả năng tiếp cận khách hàng.

Trong hệ sinh thái KLC Group, KLC Seafood đang phát triển mạng lưới khoảng 884 ha vùng nuôi liên kết tại Cam Ranh, Vạn Ninh và Sông Cầu, tập trung vào các mặt hàng như tôm hùm, ốc hương, cá mú và các sản phẩm hải sản giá trị cao. HTX KLC Đại Dương XI bổ sung năng lực tổ chức nguồn cung tại vùng nuôi. Từ phía sản xuất, doanh nghiệp định hướng liên kết người nuôi, kiểm soát chất lượng, logistics và xuất khẩu; từ phía thị trường, Jielong được kỳ vọng góp phần mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác.

Đoàn Juhang Group khảo sát sản phẩm và cung ứng thủy sản của KLC Seafood tại Khánh Hòa

Thước đo nằm ở kết quả hợp tác dài hạn

Với KLC Group, Jielong là một hướng mở rộng hợp tác quốc tế dựa trên thế mạnh doanh nghiệp thành viên. Với Juhang Group, đây là cơ hội tìm hiểu sâu hơn nguồn cung Việt Nam. Hai phía vẫn cần đánh giá danh mục hàng hóa, thiết lập quy trình phối hợp, phương án logistics và phát triển khách hàng.

Điểm đáng chú ý từ hành trình tháng 8 đến tháng 11.2026 là trình tự triển khai: gặp gỡ, khảo sát hai chiều, ký kết tại Việt Nam rồi xây dựng điểm hiện diện tại Bắc Kinh. Trình tự này tạo cơ sở cho hoạt động thương mại cụ thể. Trong giai đoạn tới, mức độ hiệu quả sẽ phụ thuộc vào năng lực vận hành thực tế, khả năng tuân thủ tiêu chuẩn nhập khẩu và sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam.

Đại diện hai bên tại điểm hiện diện của Công ty Thương mại Quốc tế Jielong ở Bắc Kinh, sau cột mốc ký kết tại Việt Nam

Jielong được kỳ vọng là đầu mối để hai tập đoàn tìm hiểu nhu cầu, phát triển quan hệ đối tác và đánh giá phương án phân phối sản phẩm Việt Nam tại Trung Quốc. Lợi thế mô hình chỉ phát huy khi hai phía thiết lập được cơ chế phối hợp, kiểm soát chất lượng và năng lực giao hàng ổn định.

Từ Khánh Hòa đến Bắc Kinh, hành trình hợp tác đã có những cột mốc cụ thể. Bước tiếp theo là chuyển các kết nối thành đơn hàng, khách hàng dài hạn và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Đó cũng là thước đo thực chất đối với nỗ lực mở rộng thị trường của doanh nghiệp Việt Nam.