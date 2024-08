Từ khóa liên quan đến 'Gil Lê', 'Xoài Non' được tìm kiếm tăng vọt

Hình ảnh chụp cùng Gil Lê được Xoài Non đăng tải trên trang cá nhân FBNV

Hôm 7.8, thông tin về chuyện đời tư của Gil Lê lan truyền trên mạng xã hội, được dân mạng quan tâm. Theo ghi nhận của chúng tôi, trên thống kê của Google Trends, những từ khóa liên quan đến bộ đôi này có tốc độ tìm kiếm tăng vọt. Trong đó, từ khóa “Gil Lê” thịnh hành với hơn 10.000 lượt tìm kiếm trong 24 giờ qua.

Một số từ khóa khác cũng đang được quan tâm như ”Xoài Non Gil Lê” tăng 800%, từ khóa “Gil Lê Xoài Non” tăng hơn 900%, từ khóa “Gil Lê là ai” tăng 190%, từ khóa “Xoài Non” tăng 180%... Trên mạng xã hội, nhiều người tò mò về mối quan hệ của hot girl sinh năm 2002 và giọng ca Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình khi hình ảnh thân thiết của cặp đôi lan truyền.

Bức ảnh được Xoài Non chia sẻ khiến nhiều khán giả "đẩy thuyền" cô với Gil Lê FBNV

Theo ghi nhận của chúng tôi, trang cá nhân của giọng ca sinh năm 1991 hiện đã khóa chức năng bình luận. Trước đó, tài khoản cá nhân của Xoài Non từng đăng tải hình ảnh chụp cùng Gil Lê trên mạng xã hội khi cả hai có phiên livestream cùng nhau. Thời điểm đó, hot girl 22 tuổi chia sẻ: “Đi live mà được ăn sinh nhật ké. Chúc mừng hàng xóm, phiên live đầu tiên mà thành công tốt đẹp quá trời”.

Xoài Non nổi tiếng nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, có hơn 2,4 triệu lượt theo dõi. Cô tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, hoạt động trong vai trò người mẫu và từng tham gia một số sản phẩm âm nhạc. Trước đây, Xoài Non được biết đến bởi cuộc hôn nhân bên streamer Xemesis. Đến năm 2024, cặp đôi thông báo “đường ai nấy đi” khiến khán giả tiếc nuối. Sau đổ vỡ, Xoài Non tập trung vào công việc cá nhân, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè.

Gil Lê hoạt động với vai trò ca sĩ, MC, đồng thời gây ấn tượng bởi hình ảnh phi giới tính. Nói về việc ngày càng “chuẩn men”, giọng ca 9X cho rằng đó là sự trưởng thành theo độ tuổi chứ không phải gồng hay nỗ lực gì. Gil Lê từng bị đồn đoán có vài mối tình với các mỹ nhân trong showbiz. Khi nói về việc được gọi là “chú” hay “anh”, Gil Lê chia sẻ bản thân thoải mái với điều này.