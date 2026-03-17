Từ không gian xanh đến văn hóa đãi ngộ nhân tài

Đãi ngộ hấp dẫn và trân trọng giá trị cống hiến

Theo ông Nguyễn Hiền Ninh, Tổng giám đốc Công ty CP BĐS Nam Miền Trung, "để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần những con người thực sự gắn bó, nền tảng quan trọng nhất là phải xây dựng môi trường để nhân sự xem công ty là nơi họ muốn cống hiến lâu dài".

Tại ĐXMT - Nam Miền Trung có nhiều nhân sự gắn bó suốt 5 - 10 năm, thậm chí có người có thời gian làm việc còn lâu hơn, đồng hành qua nhiều giai đoạn phát triển.

Hiểu rõ văn hóa, tinh thần làm việc và định hướng của ĐXMT, nhân sự đồng điệu trong cách nghĩ, cách làm, nhờ đó đồng hành và cống hiến.

Môi trường làm việc sang trọng, chuyên nghiệp

Văn phòng xanh trở thành nguồn năng lượng tích cực

Không gian làm việc là một trong những tiện nghi mà ĐXMT - Nam Miền Trung đầu tư cho trải nghiệm nhân sự. Môi trường làm việc mang lại cảm giác tích cực mỗi ngày, nhân viên có thêm động lực duy trì hiệu suất.

Mỗi ngày đến công sở của đội ngũ Nam Miền Trung không chỉ có công việc mà còn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực từ môi trường xung quanh. Không gian xanh mát với những tán lá tươi tốt, góc làm việc của mỗi người rộng mở, trở thành chất xúc tác cho những ý tưởng mới, giữ sự tập trung, nuôi dưỡng cảm hứng và duy trì nhịp sáng tạo.

Không gian văn phòng xanh tại ĐXMT - Nam Miền Trung

Khi sự nỗ lực được trân trọng

Bên cạnh tạo cảm hứng từ không gian làm việc, yếu tố quyết định để nhân viên gắn bó từ việc được doanh nghiệp ghi nhận nỗ lực.

Không dừng lại ở những lời động viên khích lệ, Nam Miền Trung luôn theo sát những thành tích, đánh dấu mỗi kết quả để thúc đẩy cá nhân tiến xa hơn. Chính nhờ những ghi nhận được lượng hóa rõ ràng, nhân viên cảm nhận được giá trị của mình được công ty trân trọng trong hành trình phát triển chung.

Bà Đỗ Thị Mai, Trưởng phòng Nhân sự ĐXMT - Nam Miền Trung, chia sẻ: "Mỗi đóng góp của nhân sự đều xứng đáng được ghi nhận. Khi sự nỗ lực được nhìn thấy và trân trọng, đó chính là nguồn động lực để đội ngũ tiếp tục phát triển".

Phúc lợi - vì sao không chỉ là đãi ngộ mà còn là cam kết?

Bên cạnh lương thưởng thu hút nhân sự, phúc lợi cho thấy ĐXMT – Nam Miền Trung xác định trách nhiệm, sẵn sàng đi cùng người lao động:

Bảo hiểm xã hội full lương

Phụ cấp cơm trưa, xăng xe

Phụ cấp thâm niên lên tới 7.5%

Thưởng các dịp lễ, Tết lên đến 6 tháng lương

Hoa hồng cạnh tranh trên thị trường

Hỗ trợ 100% chi phí marketing

Chế độ phúc lợi toàn diện: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, sinh con…

Môi trường làm việc khác biệt của Nam Miền Trung là cách nói lời cảm ơn trước những sự nỗ lực của người lao động

Bảo hiểm quốc tế cho nhân viên và người thân, khám sức khỏe định kỳ

Được mua nhà ưu đãi theo chính sách công ty

Teambuilding, du lịch trong và ngoài nước

Thưởng thi đua, thưởng hiệu quả công việc và nhiều phúc lợi khác.

Những chính sách đãi ngộ quan tâm cả người lao động cùng gia đình, tạo sự yên tâm tâm lâu dài, đặt nền móng ổn định để doanh nghiệp vận hành hiệu quả, phát triển bền vững cho chặng đường dài phía trước.