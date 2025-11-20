Từ 'làm thật' đến chuẩn UL: Cát Vạn Lợi ghi dấu ấn tại thị trường khó tính

Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn góp phần phát triển nền công nghiệp phụ trợ Việt Nam, tạo nên chuỗi cung ứng nội địa mạnh mẽ.

Chiến lược nền móng: chuyên biệt hóa để tạo năng lực thật

Trong lĩnh vực xây dựng nói chung và vật tư cơ điện nói riêng, khi xuất hiện bất kỳ một sai lệch kỹ thuật nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của toàn bộ hệ thống điện cũng như gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Chính vì vậy mà sản phẩm không đạt chuẩn gần như không có cơ hội tồn tại trong lĩnh vực M&E. Chọn 'điểm rơi' khó nhất của ngành, Cát Vạn Lợi kiên định xây dựng hệ thống chất lượng chuẩn quốc tế. Tinh thần 'Dám làm – Can do' chính là động lực giúp doanh nghiệp vượt qua thử thách, tạo ra năng lực bền bỉ và vững mạnh.

Nhà máy Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận UL Listed do Underwriters Laboratories (Hoa Kỳ) cấp

Vị thế hiện tại của Cát Vạn Lợi được xây dựng bằng thực lực, bằng những tiêu chuẩn đã vượt qua và được kiểm chứng ở các công trình thực tế - chứ không phải đến từ khẩu hiệu.

Dám nghĩ, dám làm, dám đi xa: bước vào "bài kiểm tra" mang tên UL

Từ nền móng chất lượng, Cát Vạn Lợi quyết định thử thách bản thân bằng mục tiêu lớn nhất: chinh phục thị trường Mỹ – nơi mọi tiêu chuẩn đều khắt khe nhất. Đây không chỉ là hành trình của một doanh nghiệp, mà là minh chứng rằng 'We, Vietnamese, Can Do' – người Việt hoàn toàn có thể sản xuất sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và vươn tầm toàn cầu.

Giấy chứng nhận Ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL 797

Điều này chứng minh được thông qua sản phẩm ống thép luồn dây điện G.I trơn EMT của Cát Vạn Lợi đã đạt UL Listed - UL 797 và máng cáp dạng lưới đạt UL Classified - NEMA BI 50015 do tổ chức Underwriters Laboratories (Mỹ) cấp. Đây là một trong những tổ chức kiểm định chất lượng và an toàn điện uy tín bậc nhất toàn cầu.

Sản phẩm Máng cáp lưới do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL Listed - NEMA BI 50015

Khi đạt chuẩn UL, Cát Vạn Lợi không chỉ nắm trong tay một giấy chứng nhận đơn thuần mà doanh nghiệp còn sở hữu một "tấm visa vàng", mở lối để bước vào chuỗi cung ứng của những dự án trọng điểm trên toàn thế giới.

Năng lực được chứng minh bằng những công trình biểu tượng

Cát Vạn Lợi đã trở thành mắt xích quan trọng trong nhiều dự án trọng điểm trong và ngoài nước.

Cát Vạn Lợi xuất khẩu vật tư cơ điện sang thị trường Philippines cho tuyến Metro Manila

Những công trình này không chỉ chứng minh chất lượng vượt trội của sản phẩm điển hình như ống thép luồn dây điện, mà còn khẳng định năng lực cạnh tranh vững vàng của một thương hiệu Việt. Đồng thời, đây là minh chứng sống động cho khát vọng "Made by Vietnam", đưa nội lực và thương hiệu Việt ra tầm quốc tế và cũng là bước khởi đầu cho một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp

Hành trình của Cát Vạn Lợi phản chiếu điều mà nhiều doanh nghiệp Việt đang đi tìm: làm thế nào để vượt khỏi vai trò gia công - làm thuê, để bước vào sân chơi của những nhà sản xuất cung ứng toàn cầu.

Dự án Metro Manila đang trong giai đoạn tiến hành thi công lắp đặt vật tư cơ điện MEP của Cát Vạn Lợi

Muốn bước ra thế giới, phải đủ bản lĩnh để chọn con đường khó nhất. Bởi thị trường quốc tế chỉ trao cơ hội thật sự cho những thương hiệu có nội lực thật, khát vọng thật và chất lượng thật.

Câu chuyện của Cát Vạn Lợi không chỉ là thành công kinh doanh, mà là lời nhắn gửi mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp Việt: "Hãy dấn thân, hãy đổi mới. Bởi thế giới đang chờ đợi những "tấm visa vàng Việt Nam" mang lại giá trị cũng như khát vọng và trí tuệ Việt vươn ra toàn cầu - Do local, Go global".

