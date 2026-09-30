Tủ lạnh âm tường LG: Giải pháp ‘vừa vặn từng li’ cho căn bếp hiện đại

Tủ lạnh âm tường và bài toán vừa vặn trong căn bếp hiện đại

Trong các căn hộ và nhà phố hiện nay, phòng khách, phòng ăn và khu vực bếp thường được kết nối trong cùng một không gian. Vì vậy, cách bố trí thiết bị gia dụng ngày càng được tính toán từ khâu thiết kế nội thất, thay vì đơn thuần tìm một khoảng trống để đặt thiết bị sau khi căn nhà hoàn thiện.

Với tủ lạnh, bài toán trở nên phức tạp hơn khi nhiều gia đình vừa cần dung tích lớn để dự trữ thực phẩm, vừa phải cân nhắc kích thước thân tủ, độ sâu, khoảng cách với tường và hệ tủ bên cạnh, góc mở cửa hay không gian để kéo các ngăn chứa. Đây cũng chính là những yếu tố cần được cân nhắc khi lựa chọn tủ lạnh âm tường.

Khi gian bếp ngày càng được thiết kế theo hướng mở, tủ lạnh cũng cần đáp ứng nhiều hơn nhu cầu lưu trữ

Từ nhu cầu này, LG mang tới những lựa chọn đáp ứng các bài toán bố trí khác nhau. Tủ lạnh LG French Door âm tường 510 lít F51EG sở hữu độ sâu 595 mm, phù hợp với những căn bếp cần ưu tiên chiều sâu thiết bị.

Trong khi đó, Tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max cao cấp 550 lít chú trọng tối ưu khoảng hở lắp đặt và khả năng đóng mở cửa trong những vị trí gần tường hoặc hệ tủ. Với các mẫu tủ lạnh âm tường này, LG hướng tới việc giúp tủ lạnh vừa vặn hơn với không gian nhưng vẫn duy trì dung tích phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Vừa y từng li cho các thiết kế không gian

Với những căn bếp có hệ tủ không quá sâu, Tủ lạnh LG French Door âm tường F51EG tạo lợi thế nhờ chiều sâu 595 mm. Kích thước này giúp phần thân tủ hạn chế nhô ra khỏi hệ bếp, qua đó giữ các đường nét trong không gian bếp gọn gàng hơn. Dù được tối ưu về chiều sâu, sản phẩm vẫn sở hữu dung tích sử dụng 510 lít, đáp ứng nhu cầu lưu trữ của gia đình. Thiết kế cửa phẳng, tay cầm chìm cũng giúp thiết bị dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất hiện đại.

Tủ lạnh LG French Door âm tường 510 lít F51EG với thiết kế âm tủ, giúp không gian bếp gọn gàng hơn



Ở những không gian mà vị trí đặt tủ nằm sát tường hoặc bị giới hạn về khoảng mở cửa, Tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max cao cấp 550 lít lại giải quyết bài toán theo cách khác. Sản phẩm sở hữu thiết kế âm tường, lắp đặt không khoảng hở, cho phép cửa mở thuận tiện ngay cả khi đặt gần tường hoặc trong không gian hẹp. Theo khuyến nghị của LG, khoảng cách tối thiểu giữa hai bên hông tủ lạnh và tường chỉ khoảng 4 mm để cửa đóng mở trơn tru.

LG InstaView French Door Fit & Max cao cấp 550 lít sở hữu thiết kế âm tường, lắp đặt không khoảng hở, cho phép cửa mở thuận tiện trong không gian hẹp



Khả năng này đến từ hệ thống bản lề được tinh chỉnh cùng thiết kế cửa mỏng hơn 45%. Nhờ đó, người dùng có thể hạn chế phần không gian phải chừa hai bên mà vẫn đảm bảo thao tác lấy thực phẩm và sử dụng các ngăn chứa thuận tiện.

Như vậy, "vừa vặn" không có một công thức duy nhất. Với một căn bếp, ưu tiên có thể là giảm chiều sâu của thiết bị; với không gian khác, khoảng mở cửa sát tường lại là yếu tố quan trọng hơn. Tủ lạnh LG French Door âm tường 510 lít và Tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max 550 lít vì thế bổ sung hai lựa chọn phù hợp với những nhu cầu bố trí khác nhau.

Vừa ý trải nghiệm cho người dùng hiện đại

Không gian bên ngoài được tối ưu nhưng nhu cầu lưu trữ bên trong vẫn là yếu tố quan trọng khi lựa chọn tủ lạnh. Với tủ lạnh LG French Door âm tường 510 lít F51EG, dung tích sử dụng 510 lít được tổ chức với các khu vực lưu trữ như Big Fresh Zone dành cho rau củ và FRESH Converter+ hỗ trợ lựa chọn điều kiện phù hợp cho từng nhóm thực phẩm.

Với tủ lạnh LG French Door âm tường 510 lít F51EG mang lại trải nghiệm vừa ý cho người dùng hiện đại



Trong khi đó, tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max 550 lít sở hữu dung tích sử dụng 550 lít cùng cách sắp xếp không gian linh hoạt theo nhu cầu. Nổi bật là ngăn kéo chuyển đổi đa năng, với 6 chế độ cài đặt và dải nhiệt độ từ -23°C đến 7°C, cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa ngăn mát và ngăn đông. Hai ngăn Dual FRESHConverter+™ riêng biệt cũng hỗ trợ lựa chọn mức nhiệt phù hợp với các nhóm thực phẩm như thịt, cá hay phô mai.

Đáp ứng thói quen sử dụng đá phổ biến tại Việt Nam, sản phẩm mang đến ba lựa chọn gồm đá tròn Craft Ice™, đá viên và đá xay. Hệ thống làm đá kép Dual Ice Maker kết hợp bộ làm đá Slim SpacePlus™ với bộ làm đá tròn Craft Ice™ riêng biệt, cho phép tạo đồng thời nhiều loại đá. Các bộ phận được bố trí gọn nhằm hạn chế chiếm dụng khoang tủ, dành thêm diện tích cho thực phẩm.

Trải nghiệm sử dụng được hoàn thiện với công nghệ InstaView™, cho phép quan sát nhanh bên trong bằng thao tác gõ hai lần lên cửa kính mà không cần mở tủ. Công nghệ LINEARCooling™ và DoorCooling+™ hỗ trợ duy trì khả năng làm lạnh, kết hợp hệ thống diệt khuẩn và khử mùi Hygiene Fresh+™. Bên cạnh đó, kết nối LG ThinQ™ cùng AI Fresh và AI Saving Mode hỗ trợ quản lý thiết bị và tối ưu năng lượng trong quá trình sử dụng.

Tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max sở hữu dung tích 550 lít cùng cách sắp xếp không gian linh hoạt theo nhu cầu

Khi từng centimet trong căn bếp đều được tính toán kỹ, lựa chọn phù hợp không nhất thiết nằm ở chiếc tủ có nhiều tính năng nhất, mà ở thiết kế đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng và điều kiện không gian của mỗi gia đình.