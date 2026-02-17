Tủ lạnh 'quá tải' ngày tết: Chỉnh nhiệt độ thế nào để bảo vệ cả gia đình?

Những ngày tết, tủ lạnh của các gia đình đều trong tình trạng đầy ắp với đủ loại thực phẩm từ bánh tét, thịt kho, khổ qua hầm, cho đến các loại rau củ. Tuy nhiên, việc nhồi nhét quá nhiều đồ ăn mà không điều chỉnh nhiệt độ chính xác chính là nguyên nhân hàng đầu khiến thực phẩm nhanh hỏng, biến chất, thậm chí gây ngộ độc thực phẩm ngay trong những ngày đầu năm mới.

Tủ lạnh ngày tết luôn trong tình trạng quá tải ẢNH: PHONG ĐỖ

Con số 'sống còn': Nhiệt độ luôn dưới 4 độ C

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ, để kìm hãm sự phát triển của các vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella hay Listeria (thường có trong thịt sống, giò chả), nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh bắt buộc phải ở mức dưới 4,4 độ C.

Tuy nhiên, trong những ngày tết khi tủ lạnh phải hoạt động hết công suất và cửa tủ bị mở liên tục, tạp chí Consumer Reports khuyến cáo người dùng nên cài đặt nhiệt độ thấp hơn nữa, lý tưởng nhất là 2,7 độ C.

Nếu tủ lạnh của bạn chỉ có nút vặn từ số 1 đến 5 (hoặc Min-Max), đừng đoán mò. Hãy mua ngay một chiếc nhiệt kế tủ lạnh để kiểm tra. Một sai lệch nhỏ cũng có thể biến nồi thịt kho tàu thơm ngon thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi chỉ sau vài giờ.

Mức nhiệt dưới 4 độ C sẽ đảm bảo cho việc bảo quản đồ ăn ẢNH: PHONG ĐỖ

Cẩn trọng với đồ ăn dư thừa

Tết là dịp của những bữa tiệc và đồ ăn thừa. FDA cảnh báo về quy tắc '2 giờ' cực kỳ quan trọng:

Thức ăn đã nấu chín (gà luộc, thịt kho...): Phải được cất vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu.

Phải được cất vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu. Nếu trời nóng (như tết ở miền Nam): Thời gian này rút ngắn còn 1 giờ.

Vi khuẩn có thể nhân đôi số lượng cứ sau 20 phút nếu thức ăn nằm trong vùng nhiệt độ từ 4 - 60 độ C. Đặc biệt nguy hiểm là chúng thường không làm thay đổi mùi vị, khiến bạn vẫn ăn ngon miệng mà không biết mình đang nạp mầm bệnh vào người.

Quan niệm sai về việc cất đồ ăn nóng vào tủ lạnh

Một thói quen sai lầm của nhiều người là chờ nồi canh măng hay thịt kho thật nguội mới dám cất tủ lạnh vì sợ… hại tủ. FDA khẳng định: Việc đặt thức ăn nóng vào tủ lạnh không làm hư thiết bị.

Ngược lại, việc để nồi thức ăn bên ngoài quá lâu để chờ nguội mới chính là hành động rước họa cho cả nhà. Để an toàn, bạn có thể chia nhỏ thức ăn vào các hộp đựng (thay vì để cả nồi lớn) để chúng nguội nhanh hơn trong tủ lạnh.

Kết luận

Đừng để những ngày vui đầu năm bị gián đoạn vì những cơn đau bụng không đáng có. Hãy dành 1 phút kiểm tra lại nhiệt độ tủ lạnh ngay bây giờ và đảm bảo những món ngon ngày tết đang được bảo vệ ở nhiệt độ 'chuẩn khoa học'.