Tư lệnh IRGC bất ngờ lộ diện trước lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Iran

Theo AP, Tư lệnh IRGC Ahmad Vahidi ngày 2.7 tham dự một cuộc họp về công tác tổ chức tang lễ, sau đó xuất hiện bên quan tài ông Ali Khamenei trong một buổi tưởng niệm riêng gần nơi ở cũ của cố lãnh tụ tối cao tại trung tâm Tehran. Các hình ảnh do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy ông Vahidi tham gia thảo luận về tang lễ và dự các nghi thức tưởng niệm.

Tướng Ahmad Vahidi, chỉ huy IRGC ngồi cạnh quan tài của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong phòng tang lễ ở Tehran ngày 2.7.2026 ẢNH: AP

Iran dự kiến tổ chức lễ tang cấp nhà nước kéo dài nhiều ngày cho ông Ali Khamenei từ ngày 4.7. Các nghi lễ bắt đầu tại đại sảnh Mosalla ở Tehran, trước khi linh cữu được đưa qua một số thành phố tại Iran và Iraq trong khuôn khổ đoàn rước tang lễ.

Sự xuất hiện của ông Vahidi thu hút sự chú ý vì ông không lộ diện công khai kể từ ngày 8.2, vài tuần trước khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát ngày 28.2. Theo Fox News, sự trở lại của ông Vahidi diễn ra vào thời điểm chính trị nhạy cảm, khi ông được cho là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong việc định hình lập trường cứng rắn của Iran trong các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm khả năng chấm dứt vĩnh viễn xung đột với Mỹ.

Theo Times of India, ông Vahidi đang nổi lên như một trong những nhân vật quyền lực nhất tại Iran và có thể đóng vai trò quan trọng trong quyết định liệu Tehran tiếp tục đàm phán hay nối lại giao tranh. Ông Beni Sabti, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu an ninh quốc gia Israel (INSS- Israel), nhận định ông Vahidi hiện có ảnh hưởng lớn trong giới lãnh đạo an ninh Iran, đặc biệt trong bối cảnh nước này cần duy trì sự thống nhất nội bộ.

Ông Vahidi là thành viên IRGC từ những ngày đầu tổ chức này được thành lập vào cuối thập niên 1970. Ông từng giữ nhiều vị trí chủ chốt trong lĩnh vực tình báo và quân sự, đồng thời được truyền thông nhà nước Iran cho biết đã lãnh đạo lực lượng Quds từ năm 1988 - 1997, theo Al Jazeera.

Các nhà phân tích cho rằng ông Vahidi đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Trung Đông, đặc biệt ở Lebanon. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, sau đó làm Bộ trưởng Nội vụ dưới thời cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và rời nhiệm sở năm 2024.

Ông Ali Alfoneh, chuyên gia về Iran tại Viện Các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập (Mỹ), nói với Al Jazeera rằng ông Vahidi là một quan chức giàu kinh nghiệm và có năng lực, phù hợp với vai trò lãnh đạo trong thời chiến.

Tuy nhiên, trên bình diện quốc tế, ông Vahidi cũng là nhân vật gây tranh cãi. Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) từng phát lệnh truy nã đỏ đối với ông theo đề nghị của Argentina, liên quan cáo buộc trong vụ đánh bom trung tâm cộng đồng Do Thái AMIA ở Buenos Aires năm 1994 khiến 85 người thiệt mạng. Chính phủ Iran phủ nhận liên quan vụ tấn công và tuyên bố cáo buộc này là vô căn cứ, theo Al Jazeera.

Mỹ và Liên minh châu Âu cũng đã áp đặt trừng phạt đối với ông Vahidi liên quan cuộc biểu tình tại Iran năm 2022.